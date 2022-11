Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Muy buenos días! Bienvenido a una nueva edición de Siete, su newsletter de referencia para entender las noticias que ocurren a su alrededor, sin el barniz de corrección política y ostentación de superioridad moral que aplomiza a los periodistas en demasiadas ocasiones en estas fechas. Y eso se nota particularmente con el arranque del mundial en Qatar. ¡Señores! ¡Ya sabemos que la FIFA es un nido de corrupción, que Qatar no es La Meca de la apertura social, y todas esas cosas. Pero tuvieron cuatro años para embromar con todo eso. Los futboleros de verdad (no los calendaristas de ocasión) levamos una eternidad esperando el mundial, y ya está bien con arruinarnos la alegría con sus declamaciones principistas, y su activismo social de teclado. ¡Podridos nos tienen! Bueno, pero no todo es malo. La semana pasada, por ejemplo, fue la noche de las librerías, y lo poco que vimos estaba muy bien. Así que saludos a quienes organizan y a quienes dejaron por un rato las pantallas para salir a empaparse de cultura. Bueno... ¿a que veníamos acá, como diría Joe Biden? Parece que a recomendar noticias, así que mejor empezamos de una vez.

Los datos incómodos del otro mundial

Cuaderno. Foto: AFP

Para empezar este boletín, le queríamos recomendar especialmente este informe, publicado el sábado en Que Pasa. Resulta que aprovechando el furor del mundial, Sebastián Cabrera tuvo la idea de elegir algunos renglones trascendentes de la realidad nacional, y compararnos con el resto de los países que están jugando en Qatar. Una especie de mundial de la educación, la inflación, la seguridad y otros temas importantes. El titular es que en general Uruguay es un país de media tabla, como ya lo sabemos. Pero hay temas que nos son particularmente sensibles, como la educación, donde nuestros números son calamitosos. Como para tener en cuenta en momentos en que se intenta hacer algunos cambios, pero a muchos actores del sistema parece que les preocupa más su influencia política que el futuro de miles de uruguayos. Un párrafo aparte para la presentación de los datos en la versión web, donde Faustina Bartaburu, nuestra nueva "gurú" de la materia, le aportó un toque personal muy ilustrativo. ¡No se la pierda!

Mil días de Lacalle Pou

El presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Foto: Leonardo Mainé

El título parece una canción de Sabina o algo así. Aunque no sabemos si es el mejor momento para mentar al autor español, (que cosecha fanáticos hasta en las nuevas generaciones, como vimos este año entre nuestra camada de estudiantes de Escrita VI) ya que acaba de decir que ya no es "tan" de izquierda. Un giro todavía más impactante que el que tuvo Hughes Galeano antes de caminar hacia el ocaso. Bueno, dejando la poesía de lado, esta "pastilla" es para recomendar esta nota de Joaquín Silva, que en la edición dominical de El País aprovechó los mil días de gobierno de Lacalle Pou para hacer un balance de lo que prometió, lo que consiguió, y lo que queda por hacer. Usted puede enfocarse en el vaso medio lleno o medio vacío. Pero visto desde este teclado, y teniendo en cuenta los dos años de pandemia, parece que varias temas complejos fueron encaminados.

Uruguay es la democracia más sólida

Brian Winter, editor en jefe de la revista norteamericana Americas Quarterly. Foto: Francisco Flores

Para ser sinceros, pensamos que esta nota iba a generar más impacto. A fin de cuentas, tradicionalmente no hay nada que los uruguayos disfruten más que los elogios externos. Y la verdad es que el amigo Brian Winter, editor de la prestigiosa revista americana Americas Quarterly, se sale de la vaina por hablar bien de nuestro país. Por lo general está basado en Brasil, donde ha co-escrito libros con Pelé o Fernando Henrique Cardoso. Pero ante lo que define como una caída preocupante de la calidad democrática en todo el continente, incluyendo a su país y a Canadá, Brian vino a ver si encontraba alguna clave de por qué nuestro sistema democrático parece tan sólido. Los resultados de sus entrevistas y análisis los veremos en breve en su revista. Por nuestra parte, contribuimos a mejorar la imagen nacional llevándolo a comer un chivito al Tinkal. Coincidiendo allí con los verdaderos locales, la rama familiar Aguirre-Vázquez, que son casi accionistas del lugar. La nota con Brian, es casi tan disfrutable como los chivitos.

El caso que conmueve a Paso de los Toros

Camión circulando sobre el Puente Centenario de Ruta 5 sobre el Río Negro que separa la ciudad de Paso de los Toros y Pueblo Centenario. Foto: Fernando Ponzetto

La foto de un frío e insensible camión, travesando el puente entre Paso de los Toros y Centenario, está lejos de ser lo ideal para ilustrar esta nota. Pero por la sensibilidad del tema, era obvio que no se podían publicar fotos de los implicados. Se trata de una historia como seguro hay muchas. Una niña sin hogar, a la que el sistema "coloca" en una familia huésped transitoria, hasta que aparece una posibilidad de adopción definitiva. Pero ese episodio, al parecer simple y normal, como suele suceder con la burocracia, termina ignorando los aspectos básicos de la naturaleza humana. Y ahí aparece Mariangel Solomita, para aplicar su pluma y su mirada, para contarnos una historia capaz de sensibilizar hasta a un editor cansado de historias de niños tristes. Y a miles de lectores que convirtieron esta pieza en lo más leído del fin de semana en El País. ¡Más que las gansadas de Ludovica Squirru! O como se llame. No se quede sin leerla.

La inseguridad toca tierra

Terminal Río Branco. Foto: Estefanía Leal.

Mucho se habla de la situación de inseguridad. Se barajan datos, estadísticas, cifras... Pero nada pinta mejor la situación en esta materia en el país, que bajar a la tierra, y verla en carne propia. Eso hizo Clara Lussich, que se fue hasta un lugar emblemático de Montevideo, la terminal Río Branco, para entender hasta qué punto la situación del delito, afecta el día a día de los uruguayos de a pie. El resultado ésta esta nota impactante, que muestra los estragos que los años de chapucería y politiquería han generado a nuestra gente. ¡Vamos! Que podemos discutir mucho si hoy se está mejor o no que hace un par de años. Pero que alguien se anime a decir que un señor que reinó con todas las ventajas en el ministerio del Interior durante una década, y dejó esto, fue el mejor ministro de la historia, muestra hasta dónde puede llegar el amiguismo y el fanatismo político.

Un asado (sano) con el Serrano

Serrano Abella en el escritorio de su casa. Foto: Rosalía Souza

El título nos salió medio poético. Algo casi inevitable teniendo en cuenta que aquí queremos recomendar dos notas del suplemento de Rurales, que sale todos los domingos con El País. Sobre todo la segunda, que es una preciosa charla de una de las figuras jóvenes y emergentes del periodismo agropecuario nacional, Manuela García Pintos, con el ícono por excelencia de la comunicación, saliendo del área metropolitana. Hablamos nada menos que del Serrano Abella. Un verdadero disfrute la nota, como cualquier oportunidad de escuchar algo de la sabiduría del hombre que dirige hace más de medio siglo La Hora del Campo. Y para complementar esta pieza, digna de leerse mientras se churrasquea en la mañana esperando el partido del mundial, le recomendamos esta nota de Pablo Antúnez que derriba buena parte de los mitos que se han creado en torno al consumo de carne. Siempre nos acordamos de la famosa frase de Javier Pastoriza, cuando se hablaba mucho de la aftosa. "Uruguay salió campeón del mundo en el 50 comiendo carne con aftosa"...

Cuando juega Uruguay

El Mundial por TV. Foto: Archivo El País

Si usted aspiraba a que esta newsletter fuera una especie de oasis en el que escapar de la fiebre mundialista, lamentamos decirle que se equivocó. Desde hace por lo menos un mes que no pensamos en otra cosa que el mundial, y contamos los segundos antes del partido del jueves. Es más, estamos terminando a todo trapo esta edición, para poder sentarnos a ver Inglaterra-Irán. ¡Sí! Inglaterra-Irán. Y si jugaran Las Maldivas contra Nepal, también lo miraríamos, porque el mundial tiene eso... los que nos gusta, queremos ver todo. Sólo nos perdimos Ecuador-Qatar ayer, porque el primogénito jugaba al básquet en la cancha de Auriblanco a la misma hora. ¡Gracias FUBB! Bueno, en la tensa espera para el jueves, esta nota nos pegó un lindo susto, porque acá nos declaramos hinchas a muerte de Darwin Nuñez. ¡Y lo decimos ahora! Por último, y más allá de que al inicio clamamos por una tregua en el "virtue-signalling", la verdad que este Infantino no tiene pudor. Salir a decir todas estas pavadas, cuando te estás embolsando una tonelada de petrodólares manchados de todos los pecados humanos posibles... ¡hay que tener rostro de piedra!

Y así llegamos al final de Siete. Justo cuando Harry Kane y los suyos empiezan a esbozar el "God save the King", y nos hacen acordar que Isabel ya no está entre nosotros, y que tenemos al bodrio de Carlos en Buckinham. Bueno, solo nos queda recomendarle la columna de Martín Aguirre, que quedó bastante punzante esta semana, y nos damos por hechos. ¡Hasta el lunes que viene!