Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Narcos, educación, tumbas, televisores y castillos

¡Hola! Lunes primaveral en el sur del país, y un día precioso para salir a "comerse la cancha" después del fin de semana de descanso. Bueno, eso si no es del bando que padece la pelusa de los plátanos, que este año viene más dura que la inflación. Lo bueno es que la ceremonia de despedida de Suárez ayer, generó liquido en muchas córneas como para enjuagar las pelusas. Ya sabemos que a esta altura del año, la mayoría de la gente solo tiene ojos para dos cosas: el mundial, y esas vacaciones de verano que ya se sienten en el horizonte. Y por eso, para que no pierda tiempo, en Siete leemos todo lo que se publica en El País, y le traemos sólo lo mejor. Y vamos a cortar con el palabrerío y arrancar con las noticias, que parecemos locutor de radio, llenando espacio sin decir nada.

Los efectos de la ofensiva contra el narco

Operación Sauce: Se incautaron drogas, armas, efectivo y vehículos. Foto: Ministerio del Interior

Para empezar este resumen informativo, queremos recomendarle este informe en profundidad sobre el tema drogas y narcotráfico, que realizó nuestra compañera Mariángel Solomita. Nos consta que la idea de esta nota era que saliera publicada el fin de semana pasado, pero a Mariángel se le fueron sumando fuentes, voces, aportes, que al final la desbordaron. Y en acuerdo con las máximas autoridades de la redacción (un poquito exagerado eso), se decidió darle una semana más de "maduración" a la pieza. Creemos que cuando la lea estará de acuerdo en que valió la pena. Un problema serio que enfrenta Uruguay, y toda la región, que no admite soluciones fáciles, y que seguramente centrará el debate en la próxima campaña electoral.

Que hay atrás de la reforma educativa

Robert Silva y Víctor Pizzichillo en la sede de ANEP tras conferencia autoridades de la educación por centros ocupados. Foto: Darwin Borrelli.

¡Por fin! Llevamos meses escuchando sobre la famosa reforma educativa, pero el 99% del tiempo los que hablan son sindicalistas y activistas que la demonizan, y autoridades y expertos que se defienden. Ahora, pocas, demasiado pocas notas, trataban sobre lo que en esta pieza nos explica Maite Beer: esto es de qué se trata bien la reforma, y cómo afectará a padres y niños a partir de su puesta en marcha. Una nota hecha a conciencia, con datos claros, sin palabrería, y que si a este limitado autor le permitió entender finalmente de qué va la cosa, a usted seguramente le aclarará todas esas dudas que tenía de fondo, pero que no se animaba a preguntar a nadie por miedo a quedar como un dormido. Bueno, lea la nota, y después se puede pasear por la oficina dando cátedra. Ojo, eso sí, no pase cerca de algun estudiante de formación docente que le vaya a descerrajar un termazo por el lomo por neoliberal mercantilista.

Para una tumba sin nombre

Tumba de monsieur Shoshani.

Hace años, un consultor español que vino a trabajar al diario nos dijo que era de mal gusto usar nombres de películas o libros para titular notas. Pero la verdad que no nos pudimos resistir a recordar al maestro Onetti a la hora de titular la nota que más nos gustó de todo lo que se publicó en el diario el fin de semana. Andrés López Reilly nos trae la historia de una misteriosa tumba en el cementerio judío de La Paz, que atrae un llamativo número de visitantes. Se trata al parecer de un místico y estudioso llamado "monsieur Shoshani", que ha generado una gran feligresía de seguidores en todo el mundo. Eso pese a que se encargó de que no quedara casi nada de sus trabajos escritos, o documentados para la posteridad. No le queremos contar mucho más, sólo le recomendamos leerla, porque demuestra que en Uruguay siempre hay una historia apasionante esperando para ser contada. Solo hay que dejar un rato twitter, y salir a caminar por las calles.

El castillito del "gestor" de pasaportes ruso

La casa que aún le pertenece a Alexey Slivaev se encuentra en la zona este de Playa Pascual. Foto: Leo Mainé

Hablando de historias misteriosas, qué podemos decir de esta investigación de Clara Lussich, que hurgando en el famoso "caso Astesiano", pero sobre todo en los personajes realmente sorprendentes que lo sustentan (al final parece que Astesiano era un peón de un ajedrez más profundo y más antiguo), se encontró con Alexey Slivaev. Slivaev es uno de los rusos implicados en esta trama, que al parecer había comprado ya en 2011 una casa de gran porte en la zona de Playa Pascual. Hasta allá se fue Clara, que charló con vecinos, proveedores, y autoridades locales, para redactar esta historia realmente apasionante, y llena de preguntas sin respuesta.

¿El próximo Presidente de España?

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España. Foto: Francisco Flores

Alberto Nuñez Feijoo es gallego, y hoy es el presidente del Partido Popular español, cargo al que llegó con el mandato de poner fin a las divisiones internas, y generar una alternativa rápida, ante el descalabro del gobierno socialista actual, liderado por Pedro Sánchez. La primera parte parece haberla logrado, ya que con su conducción seria y discreta, propia de un dirigente gallego, terminó con las rencillas públicas que habían convertido al PP en un "cabaret", a decir de algún periodista deportivo argentino. Ahora le falta la segunda parte, que solo se podrá concretar cuando el gobierno convoque a elecciones, cosa para la que no tiene apuro porque las encuestas le dan muy mal. Uno de los temas por los cuales no nos gustan los sistemas parlamentarios. Pero en esta charla con Carlos Tapia y Raúl Santopietro, Nuñez Feijoo nos cuenta de su vínculo con Uruguay, y cual es su visión para mejorar las relaciones de Europa con nuestro continente. Hasta opina sobre la crisis de Casa de Galicia. No se la pierda.

El negocio detrás del mundial

En Qatar ya se vive clima de Copa del Mundo.

Faltan 12 días para el mundial. No sabemos usted, amigo lector, pero el que escribe estas líneas ya no aguanta más de la tensión y ansiedad que le genera esta Copa del Mundo. Es más, si hay algo que nos tiene irritados es que el fixture de este año ha hecho que los equipos sigan jugando, con lo cual no estamos recibiendo la dosis habitual de análisis, especulaciones, y palabrería sin sentido, que suele rodear al deporte más hermoso del mundo. ¡Lo necesitamos! Ahora los que sí están contando más que los días, los billetes, son quienes hacen su zafra comercial cada vez que hay un evento deportivo de este tipo. Y, como nos cuenta Sebastián Cabrera en esta nota, son muchos los comerciantes y gente de negocios que están contando con el mundial para levantar cabeza después de un par de años donde la pandemia, y el atractivo de una Argentina barata, han complicado bastante la ecuación. Cuando la pasión se mezcla con los negocios, pasan cosas muy interesantes, como queda claro aquí.

El terrorismo buenista llega a tomar el té

Tras el atentado contra el Van Gogh

Un diario como El País puede darse algunos gustos. Y uno de ellos ha sido contar este domingo con este espectacular artículo del artista Oscar Larroca en El Cultural. Larroca es un estudioso del arte, y alguien que tiene cabeza suficientemente amplia, como para no ceñirse a ciertos cánones impuestos en nuestro aldeano ambiente cultural. Y acá se dejó de tonterías y se encaró con quien de veras lo merece: los grupos de nenes snob primermundistas, que creyendo ser una especie de vanguardia moral global ambientalista, se han dedicado a atacar algunas de las obras más importantes del acervo cultural de la humanidad. La nota es larga, intensa, para disfrutarla. Así que no se la vamos a "spoilear". Lo único que vamos a decir es que de nuestra parte, a estos que ahora se pegan a los cuadros, los dejaríamos ahí hasta que les apriete el hambre. Que seguramente pidan para llamar a los papás para que los vayan a rescatar con la meriendita caliente.

Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Solo nos queda compartirle la columna de Martín Aguirre, por si todavía tiene ganas de calentarse un poco más, que se pone a filosofar sobre por qué hay tanta gente que votó a Bolsonaro, pero sobre todo, porque hay tantos uruguayos que lo miraban con más simpatía que a Lula. Nos vamos que llegamos tarde a dar clase. ¡Hasta el lunes que viene!