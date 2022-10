Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Naftas, puentes, entrevistas, fiscales y tirabombas

¡Hola! Lunes, 10 de la mañana, y aquí tiene en su casilla de correo el resumen de noticias que lo pone al día con las cosas importantes que hay que saber para arrancar con fuerza la semana. Difícil no comenzar mandando saludos y felicitaciones a la grey nacionalófila, que de la mano de un Luis Suarez exultante, logró un campeonato uruguayo más. El otro gran tema del fin de semana fue el clima, que pese a estar ya terminando octubre, nos trajo aromas más propios de invierno que de una primavera avanzada. Esperemos que al menos haya llovido bastante en el interior, así terminamos con la sequía y esas cosas. En el campo estrictamente informativo, venimos de un fin de semana plagado de noticias. Pero... ¿sabe qué? mejor no le adelantamos nada, y lo vamos sorprendiendo poco a poco.

No suben los combustibles

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de Combustibles Alcohol y Portland, Ancap. Foto: Estefanía Leal.

Hay muchas noticias para comentar del fin de semana. Pero como esta es una newsletter "de autor", lo que básicamente significa que hacemos lo que queremos, vamos a empezar con una que alegra especialmente a quien escribe estas líneas. Hablamos de la decisión del gobierno de no aumentar los combustibles este mes. Resulta que el precio internacional del petróleo está en una especie de sube y baja permanente, que tiene a gobiernos y empresas con el corazón en la boca. Después de un fuerte descenso los últimos meses, que habilitó a que en Uruguay bajaran las naftas, ahora parece haber vuelto a subir. Tanto que el informe de la Ursea habla de que de acuerdo al precio de paridad de importación, la nafta debería subir este mes. Alguien decidió darnos una tregua, y desde aquí agradecemos.

El puente que angustia a un departamento

Esta semana se colocó una segunda vía para sostener la estructura central del puente "nuevo". Foto: Ricardo Figueredo.

Nunca una obra de ingeniería tuvo tan en vilo a comunidad. Es que la suerte del puente de la Barra influirá de manera radical en la próxima temporada de verano, ya que es la vía excluyente de comunicación entre Punta del Este y toda la serie de balnearios que se extienden hasta José Ignacio. Y la noticia de que estuvo a punto de derrumbarse, conmocionó a todo el país. ¿Quién no ha pasado a toda velocidad para sentir el vértigo de las subidas y bajadas? Bueno, Clara Lussich se fue hasta el lugar de los hechos, como rezaban las viejas crónicas, y preparó este completo informe que le explica todo lo que tiene que saber sobre el problema, la obra, y las posibilidades de que esté "usable" en temporada. Ahora bien, ¿no es raro que la parte más vieja siga sin problemas, y la más moderna haya estado a punto de derrumbarse?

Entrevistas enfrentadas

Richard Read. Foto: Francisco Flores

Como bien sabe cualquier lector habitual de Siete, el genero entrevista es de los preferidos de este autor. Y la edición dominical de El País trajo dos buenos ejemplos del mismo. Primero, esta conversación de Carlos Tapia y Raúl Santopietro con Richard Read, un personaje muy llamativo del mundo gremial y político. Da la impresión de que Read tenía ganas de hablar, y no dejó meter mucho bocado a los entrevistadores, porque la nota es un torbellino. Mucho material para destacar, pero tal vez lo más llamativo es que anuncia la probable creación de un nuevo sector "moderado" dentro del FA, que él encabezaría. La segunda entrevista es un complemento jugoso, ya que Raúl Soares Netto charló con Diego O´Neill, presidente de la Cámara de la Construcción. También mucha cosa para pensar en esa conversación, aunque resulta impactante escuchar que en agosto, se llegó a la cifra de 59 mil personas trabajando en este rubro. Pensar que hace no mucho, cuando había 25 mil obreros trabajando se consideraba un éxito...

La polémica que asfixia a la Fiscalía

Fachada del edificio sede de Fiscalias Penales de la Fiscalia General de la Nacion. Foto: Estafanía Leal.

Desde hace meses que la Fiscalía está en el ojo de la tormenta. División interna entre los fiscales, denuncias de politización, filtraciones permanentes, y los desafíos de implementar el nuevo código del proceso penal, han demostrado ser demasiado para el fiscal subrrogante, Juan Gómez. Problema que se agudizó en las últimas semanas con declaraciones de la fiscal del "caso Astesiano", con denuncias muy potentes. Este informe intenta aclarar un poco el panorama sobre lo que está ocurriendo en esa oficina, que es central hoy para el funcionamiento del sistema de Justicia. Por decir algo nomás, alcanza con que a un fiscal se le de por empezar a citar a dirigentes de algún partido, en alguna de las varias causas que afectan a todos los sectores y que se encuentran en la Justicia penal, para que pueda tener una influencia mayor en la próxima campaña.

Los vecinos del peligro

Bombero tratando de apagar el fuego en el edificio de Villa Biarritz. Foto: Francisco Flores.

El derrumbe de un edificio en pleno barrio de Villa Biárritz fue uno de los eventos noticiosos del año. Las imágenes eran tan impactantes, que por momentos parecía una escena de guerra, y resulta asombroso que no haya habido que lamentar decenas de víctimas. Pasados ya algunos meses del episodio, la situación en el barrio sigue siendo compleja. Y hay vecinos que alertan de que conviven con una estructura que puede causar otro disgusto en cualquier momento. Maite Beer se fue al barrio, habló con vecinos, técnicos y obreros, y nos trajo este informe que no tiene desperdicio.

Melconian y una mirada sin filtros de Argentina

Carlos Melconian. Foto: Leonardo Mainé.

Carlos Melconian es uno de los economistas más respetados de Argentina. Con un agregado, no es encasillable en los bandos clásicos que dividen a la política de ese país, y que hace que todo sea visto con un filtro casi de barra brava. Además, tiene otra ventaja, es alguien que habla "sin filtros", y dice lo que piensa, de manera directa y sin concesiones. Por eso es más que disfrutable esta charla con nuestra compañera Pía Mesa, donde hace un análisis profundo de los problemas qu enfrenta la economía del país vecino. No le adelantamos mucho, pero incluso para alguien nacionalista y razonablemente optimista como Melconian, no hay mucho de que agarrarse para esperar cambios para mejor a corto plazo en ese país.

El tirabombas y la diplomática

Gabriela Sabatini

El título nos sirve para definir de manera bastante justa a los dos protagonistas de esta "pastilla" de cierre de Siete. Hablamos por un lado de esta entrevista con el popular "Tola" Antúnez, una figura clásica del fútbol uruguayo, y que entrevistado por Alberto Sobrero, no se queda con ganas de decir nada. ¿Un adelanto? Afirma que si no hubiera sido por la política, Tabárez hubiera durado mucho menos en su cargo. La contracara perfecta de los excesos verbales del "Tola", es este perfil de Mariel Varela acerca de Gabriela Sabatini. Figura emblemática del deporte argentino de los últimos 20 o 30 años, pero que a diferencia de otros referentes de esa nacionalidad, se ha caracterizado por una sobriedad casi aristocrática. En especial para hablar de su vida personal. Una nota muy entretenida, que por algo "rankeó" entre lo más leído en El País el fin de semana.

¡Final! Así cerramos una edición de Siete redactada a las corridas. Así que si percibe algúna falta de ortografía, o error de sintáxis, le pedimos disculpas, y por favor, ¡avísenos! Lo dejamos con la columna semanal de Martín Aguirre, que se ve que andaba sin ganas de meterse en más líos, y escribió sobre Elon Musk. Cosa de levantar un poco la mira. ¡Hasta el lunes!