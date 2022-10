Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jubilaciones, tapera, historia, shocks, y Hotel Pocitos

¡Muy buenos días! Arranque de semana con sol, al menos en el sur del país. Esto después de varios días de lluvia y humedad, clima que esperamos haya llevado paz al sector agropecuario que ya clamaba por agua al cielo. Mientras tanto, entrando en los aspectos terrenales que nos convocan, hoy venimos con mucha información, de esa que merece conocer antes de salir de su casa. Por ejemplo, le traemos una "bajada a tierra" del proyecto de reforma jubilatoria. También, un par de crónicas de Que Pasa que no tienen desperdicio, así como los últimos detalles del "caso Astesiano". No sea cosa que el señor Cardoso de APU, insista con que los medios tapamos la cosa. También comentaremos sobre los "shocks" que amenazan la economía, y reviviremos las viejas glorias arquitectónicas del Hotel Pocitos. Pero revivir, lo que se dice revivir, fue lo que hicimos luego de leer el parte médico de Fede Valverde, que a un mes del mundial, recibió una patada criminal del argentino "Papu" Gómez. No podemos dejar de saludar a los fans de los Arctic Monkeys, que la semana pasada sacaron su esperado nuevo disco, aunque a nosotros nos resultó un poco ... palmado. ¡Tá! Se nos va larga la introducción, mejor vamos a las noticias.

Los números de la reforma jubilatoria

BPS. Foto: Darwin Borrelli.

Uno de los temas que sacan de quicio a este periodista, es cómo los medios nos perdemos mirando los árboles en vez del bosque, a la hora de cubrir la realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, que en el caso de la reforma jubilatoria, dedicamos 99% del tiempo reflejando las previsibles posturas y peleas políticas, las declamaciones de los gremios y jerarcas, pero muy poco a contarle a la gente, qué implican estas cosas para su vida cotidiana. Por suerte, nuestro editor de Información Nacional Carlos Tapia nos dio una alegría, e hizo exactamente lo que había que hacer con este tema. Ponerse a ver los detalles y contar, en plata y tiempo, lo que afectará a cada persona el cambio de sistema jubilatorio. Y, como no podía ser de otra forma, terminó siendo de las notas más leídas del fin de semana.

Ramificaciones del "caso Astesiano"

Gabriela Fossati, Fiscal en el caso Astesiano, en juzgado de Juan Carlos Gómez por audiencia. Foto: Leonardo Maine.

Son días frenéticos en el llamado "caso Astesiano". Por un lado, los periodistas buscamos de todas las formas nuevas "puntas" e indicios que nos permitan entender hasta dónde puede llegar este escándalo. Bueno, casi todos, porque otros prefieren invertir su tiempo en ir a canales argentinos a decir que acá nadie investiga nada. Pero por otro lado, la fiscal que lleva adelante la causa, Gabriela Fossati, ha levantado un muro en torno a su investigación, que hace muy difícil anticipar qué puede ocurrir. Nuestro experto en temas judiciales, Eduardo Barreneche, logró sacar algunas pistas, que apuntarían hacia algún jerarca del ministerio del Interior, y lo cuenta en esta nota. Por lo demás, la semana pasada se conoció una encuesta de la empresa Equipos que no mostró un impacto negativo del caso en la imagen del Preisdente. ¿Será muy pronto?

Una "tapera" en pleno centro de la capital

Edificio abandonado de San José y Florida. Foto: Leonardo Mainé.

Hablando de notas que conectan con el interés popular, no podemos obviar este informe de Sebastián Cabrera en Que Pasa. Y que aborda el caso de un edificio emblemático, a metros de la Torre Ejecutiva, y que es desde hace años una verdadera "tapera" en pleno centro de la capital. La historia de esta construcción sin terminar, que todos vemos periódicamente en nuestra circulación habitual, y más de una vez nos hemos preguntado qué pasa con ella, le permitió a Sebastián profundizar en el fenómeno más general. Esto es la cantidad de viviendas abandonadas o tapiadas en Montevideo. Algo que periódicamente es abordado por políticos y autoridades con tono ejecutivo, pero que por razones económicas profundas se ve que no termina de poder ser solucionado.

Reliquias de la historia a subasta

Cédula de Batlle y Ordóñez. Foto: E. Leal

Hablando de crónicas jugosas, le recomendamos vivamente leer ésta. Se trata de una nota escrita por Mariángel Solomita, que parece enfocarse en la reciente subasta que remató algunas reliquias históricas, entre ellas varias pertenecientes a José Batlle y Ordóñez. Como nos tiene acostumbrados Mariángel, el hecho en sí es apenas una excusa para ahondar en temas más profundos, como el vínculo con el pasado, la naturaleza humana, y hasta el mercado de las antigüedades. Es tan buena la nota que casi le perdonamos esa referencia a que Batlle habría sido el personaje más relevante de la historia uruguaya (¡publicado en El País!), y lo vamos a atribuir a un entusiasmo narrativo pasajero. Pero este fin de semana Que Pasa también nos trajo una sorprendente nota de Clara Lussich sobre las vinculaciones inesperadas del autismo. ¡No se la pierda!

Los tres "shocks" económicos a la vista

Martín Aguirre abre el evento junto a Rafael Porzecanski y Javier de Haedo, en el que se analizó el panorama político y económico. Foto: Leonardo Mainé.

No acostumbramos comentar noticias económicas en Siete. Pero este fin de semana hubo muy buenas notas publicadas por la gente de esa área del diario, que no se pueden dejar pasar. Primero, esta entrevista de Fabián Tiscornia con Alfonso Capurro, que analiza en panorama global de la economía, y anticipa tres "shocks" externos que de alguna forma nos van a terminar pegando en los próximos meses. En la misma línea, le ofrecemos revivir aquí el evento que realizamos la semana pasada en el Piso 40, donde Javier de Haedo y Rafael Porzecanski analizaron política y economía, pasado y futuro próximo. No nos resistimos a ilustrar esta pastilla de Siete con una foto del evento, donde todos se están riendo mucho. Finalmente, la semana pasada se produjo el lanzamiento de un nuevo podcast de El País, y que estará específicamente centrado en lo que llamamos "finanzas de bolsillo", o sea aterrizar las grandes noticias económicas, a nivel de la billetera del lector de a pie. Un producto que será conducido por nuestra compañera Pía Mesa, y que promete ser altamente útil.

Una reliquia arquitectónica del pasado.

Recreación virtual del Hotel de los Pocitos

En una semana negra en materia de patrimonio arquitectónico en Montevideo, en la que se confirmó el derrumbe de otro hito de la ciudad ante la pasividad de las autoridades, acá le queremos compartir algo más positivo. Se trata de la reconstrucción en forma virtual de un clásico de la rambla capitalina: el viejo Hotel Pocitos. Este autor es muy joven y no llegó a ver ese legendario edificio en pie, pero sí ha visto muchas veces los restos de los cimientos, que todavía salen a luz cuando hay bajantes importantes en la bahía. Y también la visto muchas fotos de época espectaculares del edificio. Pero nada parecido a este detallado trabajo que permite ver el edificio como si todavía estuviera en pie. No es por ponerse en nostálgico de la decadencia, o ponerse en enemigo del progreso. Pero viendo las fotos de lo que era Pocitos hace 60 o 70 años, y lo que es hoy con esa muralla de edificios amarretes, sin concesión alguna con la estética, da para pensar si no habremos perdido mucho más que lo que ganamos con el cambio.

Entrevista con el "padre" de Mario Conde

El escritor cubano Leonardo Padura con una de sus últimas obras. Foto: AFP

Para cerrar esta edición de Siete nos vamos a dar un gusto. Y es recomendar esta entrevista de Fernan Cisnero con uno de los escritores favoritos en la actualidad, del autor de estas líneas. Hablamos del cubano Leonardo Padura. Padura es una figura extraña en el mundillo literario latinoamericano. Es muy crítico del gobierno de su país y del sistema comunista que allí impera, pero sigue viviendo en la isla, donde el régimen parece tolerar su independencia de criterio. Pero, además, es capaz de escribir una novela portentosa, intelectual, como es "El hombre que amaba a los perros". Pero también escribir novelas policiales por entregas, como la saga de Mario Conde, que le amplía enormemente su llegada al público. Si no lo ha leído, no demore más, porque sus textos son un deleite.

Y así llegamos al final de Siete. Esperamos haberle dejado un resumen práctico y útil, para que empiece la semana informado y al día. Aunque, para ser sinceros, ya es difícil pensar en otra cosa que no sea el mundial, que ya quedan apenas 26 días para que empiece. Bueno, eso y la licencia, que ahora que empezó la recta final del año, ya se empieza a sentir a lo lejos como la zanahoria que nos hace tolerable lo que queda en el calendario. ¡Hasta el lunes que viene!