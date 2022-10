Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Costureras, estafas, candidatos, puentes y Valverde

¡Muy buenos días! 17 de Octubre, Día de la Construcción en Uruguay, y Dïa de la Lealtad de acuerdo a la liturgia peronista, tan ajena pero tan cercana a la vez de nuestros dilemas. Un fin de semana primaveral clásico, aunque algunos se quejen de una incipiente sequía. De todas formas, muchos se pusieron las botas y se fueron a recorrer la campaña escuchando folclore, otros las playas, y otros nos quedamos en Montevideo disfrutando de sus clásicos atractivos. En el caso de este autor, se dio una vuelta por el Parque Rodó, y de alguna manera forzó a sus hijos a subirse a unos autitos chocadores. Vieja y entrañable diversión infantil, cuando uno agarraba velocidad, apuntaba a algún ocasional rival, y trataba de propinarle un golpe digno de remover la columna vertebral. ¿Una novedad nada sorpresiva? A las nuevas generaciones, eso les parece brutal e insensible. ¡Estamos condenados! Pero basta de cháchara, y vamos a hablar de las noticias, que pasó de todo en los últimos días. Y lo vamos a contar al detalle en los próximos párrafos de "Siete".

Hackers y cuentas bancarias

La pandemia es una oportunidad para hackers, pederastas y estafadores que se esconden detrás de sus computadoras. Foto: Archivo

En las últimas semanas, los "hackers" han ocupado titulares como no lo hacían desde sus tiempos de oro, allá por los 90. En el exterior, un grupo de estos chorros cibernéticos se infiltró en servidores de los ejércitos mexicano y peruano, y sacó a luz trapitos destinados a la oscuridad. En Uruguay, al parecer, se están cebando con los clientes del Brou, que denuncian problemas permanentes con el software que permite manejar sus cuentas bancarias. Desde el Banco se afirma que hay gente que no toma las previsiones mínimas a la hora de usar este servicio tan esencial. Volviendo al primer link de esta "pastilla", ¿usted no le ve cara conocida al jefe del Comando de Ciberdefensa de las FF.AA.? Hace acordar a alguien...

La costurera que dio el buen paso

Esta nota es algo inusual. Nuestra compañera Mariángel Solomita encontró una historia inesperada, del renacer de la industria de la costura casera, por decirlo de alguna manera. Todo sabíamos que una vez que China entró al mercado de la costura, nada volvió a ser igual, y la fabricación de ropa en los países pasó a ser algo en vías de extinción. Pero al parecer a partir de la pandemia se dio un renacer de la demanda, y del interés por fabricar textiles en el país. Pero qué le vamos a contar nosotros... Mejor lea la nota, que se disfruta más, y resulta una sorpresa refrescante, en tiempos de crispación y malas nuevas por todos lados.

Orsi y la dura vida de los "outsiders" en la política

Daniel Salinas, Ernesto Talvi, Edgardo Novick, Juan Sartori, Álvaro Villar, Guido Manini Ríos y Pablo Bartol. Foto: El País.

Ya que estamos recomendando notas de Que Pasa, aprovechemos para comentarle sobre ésta, escrita por Clara Lussich, y que aborda el fenómeno de los dirigentes que irrumpen desde fuera en la política. En un país con un sistema político tan organizado, estratificado, y sólido, es raro que aparezcan figuras de fuera del sistema. Pero en los últimos años eso ha sucedido, aunque con éxitos escasos y varias. ¿Por qué? Bueno, la nota lo explica bastante bien. Y, hablando de política, aprovechamos a recomendarle la clásica entrevista de los domingos de El País, que esta semana fue nada menos que con el intedente de Canelones, Yamandú Orsi. ¿Inminente candidato presidencial? cha...cha..cha...channn!

El puerto de la discordia

TCP. Foto: Leonardo Mainé

El puerto de Montevideo ha estado en la comidilla política desde hace ya unos cuantos meses. Todo a raíz del acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa Katoen Natie, para prorrogar la concesión que tienen los belgas, para gestionar la única terminal especializada de contenedores de Montevideo. Desde la oposición se ha denunciado todo tipo de cosas en torno a este acuerdo. Por eso resulta de particular interés esta inusual salida pública del gerente de Katoen Natie, Fernando Correa, dando explicaciones y argumentos sobre por qué cree que el acuerdo no solo es muy correcto en lo formal, sino que será altamente beneficioso para la empresa y para el puerto en general. En un tema muy árido, donde han hablado con tono docto todo tipo de legos, vale la pena leer esta entrevista.

Un puente demasiado lejos

Puente de la Barra. Foto: captura de video de Ricardo Figueredo

El puente ondulante de La Barra es un clásico de Punta del Este. Quien de niño no lo ha pasado a toda velocidad, sintiendo como el triperío se desacomoda vertiginosamente. Bueno, se ve que en los últimos años fuimos demasiados los que pasamos, y la segunda sección construida en los 90 no mantuvo los estándares de calidad de la primera, porque se estaba viniendo abajo. "Literal", como dicen ahora los jovenzuelos. El tema es que al ocurrir eso a pocos meses del arranque de una temporada clave para el turismo en el este del país, esto genera un desafío enorme para la intendencia y las autoridades. El puente de La Barra es vital para conectar con todos los balnearios que se extienden hacia Rocha. E imaginar un enero sin él, es pensar en atascos y embotellamientos de pesadilla. ¿Lo arreglarán?

Valverde y 10 más

Federico Valverde celebra su gol en el clásico Real Madrid - Barcelona de la Liga española 2022/23. Foto: AFP

En Siete no acostumbramos comentar noticias deportivas. Pero la verdad es que la ansiedad pre mundial ya empieza a tomar la mente de todos aquellos que vibramos aunque sea mínimamente con el deporte del balonpié. Y si usted pertenece a ese grupo, difícil no estar entusiasmadísimo con el juego que está mostrando Federico Valverde en el Real Madrid. Ayer domingo, el ex "Pajarito", y actual "Halcón" (nos resulta más enjundioso el viejo apodo, vamos a ser sinceros), tuvo una actuación consagratoria, nada menos que en el clásico del fútbol español. No sólo le hizo un golazo al Barcelona, sino que fue elegido el mejor jugador de la cancha, en un encuentro que fue un verdadero paseo. Alvaro Pérez y Sebastián Auyanet habrán tomado una London Pride en celebración. Y, como si fuera poco, perdió el City de Guardiola, con los cual el festejo para los madridistas es completo. Lástima que Darwin Nuñez erró un par de goles clavados. ¡Ya van a entrar, Darwin!

Un especial imperdible sobre el Milagro de los Andes

Luis Lacalle Pou con sobrevivientes de los Andes en homenaje por 50 años del accidente. Foto: Juan Manuel Ramos

Este mes se cumple nada menos que medio siglo del Milagro de los Andes. Porque si bien sigue siendo una tragedia, debido a todos los que no pudieron volver de aquel trágico accidente de avión en la cordillera, el tiempo ha dado perspectiva como para darnos cuenta que lo más impactante es que tantos hayan podido sobrevivir a este episodio. Algo que da testimonio de la casi infinita capacidad de superación del ser humano, incluso frente a los obstáculos más implacables. En la redacción de El País un equipo de más de 25 periodistas trabajó para crear algo diferente. Un especial multimedia donde usted puede escuchar a los protagonistas, ver fotos inéditas, y hasta sentir el ruido del viento, colándose entre los picos helados. Si todavía no se enganchó a escuchar los episodios del podcast, o a ver las entrevistas y crónicas, se está perdiendo uno de las mejores pruebas de que el periodismo cambia, pero sigue vivito y coleando en el país.

Bueno, esto fue todo por hoy. Pero aprovechamos este envión de autobombo para compartirle la última columna de Martín Aguirre. Se puso a sacar pecho el hombre, pero algo de razón tiene. Queda mal que lo diga este autor, pero como decía Silvio Berlusconi: "si uno no se da para adelante, nadie lo va a hacer por uno".