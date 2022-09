Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Joyas, ollas, agro, salud, nomeclátor y Juan Ramón

Muy buenos días. Un lunes atípico en Uruguay, con el final de las vacaciones de primavera, amagues de buen tiempo, y las noticias internacionales que se roban todos los titulares, con Rusia, Ucrania, Irán, y hasta rumores extraños que vienen de China. Pero acá no nos quedamos atrás, y este fin de semana las páginas de El País salieron cubiertas de información interesante. Una información con la que se puede poner al día con este eficiente resumen que le trae al confort de su casilla de correo, las siete noticias esenciales, la crema de la crema, cosa de que no pierda el tiempo en fantasmadas. Cosa de la que también hemos tenido bastante en las últimas horas, pero mejor no nos metemos en eso, que después nos acusan de "banalizar" la violencia o cosas así. Tenemos que enviar un gran saludo a la comunidad judía, que festeja por estas horas su año nuevo. Y a los fans de Rihanna, quien ayer confirmó que será el show central del próximo Super Bowl. Va a ser difícil superar a Dr Dre, pero si alguien puede, es la explosiva cantante caribeña. En fin, vayamos a lo nuestro.

El tesoro de los narcos

Parte del botín incautado este jueves en una casa del barrio Aeroparque, en Canelones. Foto: @MI_UNICOM

Pocas veces público y crítica coinciden como con esta nota de Que Pasa de ayer. Hace unos días la noticia fue que un mono, antigua propiedad de un narco famoso, se había escapado del zoo. A partir de ese detonante algo gracioso, Mariángel Solomita se abocó a investigar qué pasa con los bienes de los narcotraficantes que son requisados de manera cotidiana. Sobre todo ahora que ya empieza a haber gente que gana plata de verdad con las drogas a nivel local. Todavía estamos lejos de una "Hacienda Nápoles", o de que alguien se ponga a criar hipopótamos en el río Tacuarí, como pasaba en Colombia en al época de Escobar y sus amigos. Pero la nota cuenta detalles verdaderamente jugosos, y le da voz a todos los personajes imaginables, incluido Milton Romani, cuya principal afición es criticar a este diario, a la vez que alucinar con teorías conspirativas. Un país generoso.

El dilema de las llamadas "ollas populares"

Referencias anti LUC en ollas populares. Foto: Twitter Rodrigo Blás.

Esta nota deja sensaciones encontradas. Por un lado, aspira a analizar a fondo uno de los grandes dilemas del momento: hablamos de la polémica en torno a las llamadas "ollas populares", o sea, organizaciones que sirven comida a los necesitados, y que de alguna manera explotaron al inicio de la pandemia. Dos años después, y con la economía en marcha, y con mejor salud que antes del Covid, la polémica se centra en cuanta gente de veras precisa esa asistencia, y hasta dónde estas organizaciones se han transformado en grupos que operan políticamente en favor de la oposición. Sosteniendo un discurso que afirma que el crecimiento económico no llega a los más necesitados. Por otro, es un tema árido y peligroso, porque ya ha ocurrido que un informe de El Observador que intentó salirse de lo predecible, recibió una andanada de críticas en las redes, de esas que se destinan a disciplinar a quienes rompen con la corrección bienpensante. En ese contexto, esta nota es un buen resumen de la polémica.

Gerente de La Española dice cosas poco escuchadas

Julio Martínez, gerente general de la Asociación Española.

La serie de entrevistas a "Empresarios protagonistas", que realiza el amigo Raúl Soares Netto tiene varias virtudes. Pero tal vez la más importante es que logra que empresarios realmente importantes del país, se sientan cómodos para hablar y decir cosas que otros no se animan a decir. Es el caso de Julio Martínez, gerente general de mutualista La Española, que en este reportaje habla de todo. Del Covid, del Fonasa, de la reforma de la salud, y sus debes... Realmente una conversación muy disfrutable y removedora, que muestra que el mejor entrevistador no es el que se hace el gallito y prepotea a su contraparte, sino el que logra que este hable con el corazón. Vale la pena.

Orsi va preparando su candidatura

Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal.

A nadie escapa que Yamandú Orsi tiene todo listo para lanzar su candidatura a la presidencia para las próximas elecciones. Sólo ver lo abultado de su equipo de comunicación en la intendencia de Canelones, deja en evidencia sus intenciones. Pero esta nota de Joaquín Silva se centra en la molestia que expresan varios dirigentes oficialistas, por la forma en que Orsi aprovecha del poder y relevancia de su cargo, para seducir a dirigentes menores de otros partidos. Algo que, hay que decirlo, de una u otra forma hacen los políticos de todos los partidos cuando alcanzan una posición de destaque. El gran tema con Orsi es que en estos años ha mantenido un doble juego difícil de sostener. Por un lado es el tipo macanudo, moderado, el que logra dialogar con gente de todos los sectores. Por otro, es el candidato del MPP, un sector ideológicamente duro y hasta sectario. ¿Qué opina Orsi de la reforma educativa, por ejemplo? ¿De la previsional? En algún momento, va a tener que jugársela, y eso necesariamente hará calentar a uno u otro lado del país.

El agro y un "súper domingo" para la historia

Toros.

El agro vive un momento histórico. Si bien algunos precios han bajado en los últimos meses, y hay una incipiente sequía encendiendo alertas, el principal sector de la economía del país viene atravesando un ciclo soñado. Las pruebas son varias. La primera, una ExpoPrado por todo lo alto, donde se vio la pujanza y resiliencia (palabrita tan de moda como irritante) del sector. La segunda, una edición para los libros del suplemento Rurales de cada domingo en El País, donde el amigo Pablo Mestre entregó nada menos que 40 páginas de información, análisis y perspectiva a futuro. Todo con el marco de la zafra de toros que comienza ahora, y donde los productores hacen la apuesta genética que marcará a la ganadería en los próximos años. Mucho que leer, desde la entrevista a Martín Secco, una de las personas que sabe más de la industria de la carne en todo el mundo. Otra a "Lopecito", el hombre de las mil historias, un muy buen análisis de Nicolás Lussich, que deja en evidencia el impacto del seector en todo el país. Y hasta un texto de este humilde escriba, invitado a ser parte de la fiesta. Imposible negarse.

La calle "Pirulo", nace a la intemperie

Si antes hablamos de las ambiciones de Yamandú Orsi, parece claro que quien busca frenar su camino a la candidatura del FA, es la intendenta capitalina, Carolina Cosse. En ese sentido, Cosse parece lanzada a una frecuencia de exposición pública poco habitual en un jerarca comunal. Y eso, a veces, juega malas pasadas. Esta semana Cosse anunció la intención de cambiar el nombre a varias calles emblemáticas de la zona centro de Montevideo, para homenajear a figuras del carnaval. Algo que genera resistencia, tanto de los vecinos, como de los expertos en nomenclatura y urbanismo, que sostienen que el nombre de las calles es parte del paisaje cultural de cualquier poblador de una ciudad. ¿Usted cree que eso va a frenar la intención de Cosse? Algo nos dice que no.

Juan Ramón, o la máquina de dar títulos

Juan Ramón Carrasco. Foto: Francisco Flores.

Juan Ramón Carrasco, es alguien que no deja a nadie indiferente. Y ya nos imaginamos que, ante el título que adorna esta "pastilla", algun "contra" reclamará que títulos trajo pocos a los equipos que dirigió. Pero acá hablamos de titulares periodísticos, y ahí desafiamos a cualquiera a que nos diga el nombre de alguien capaz de regalar tantos. En este imperdible entrevista con Alberto Sobrero para Ovación, JR habla de todo: del "Maestro" Tabárez, de Valverde, de la selección... Se anima a decir lo que muchos piensan en silencio, que la venida de Suárez a Nacional puede no haber sido una buena idea, pensando en el mundial. Incluso dice que sueña volver a la selección. Esto dará alergia a varios, pero no a quienes llegamos a ver en vivo a aquel cuadro donde el más aguerrido marcador era el "Malaka" Martínez, y donde se veía un verdadero fútbol total. Sí, ya sabemos, también nos comimos algún paseo indigno. ¡Todo no se puede!

Y eso fue todo. Si leyó un poco de este resumen, ya puede salir a la calle con la frente en alto, como un ciudadano informado y de bien. Lo demás, queda en sus manos. ¡Hasta el próximo lunes!