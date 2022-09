Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Muertes, exoneraciones, aire fresco, Prado y Suárez

Buenos días. Lunes fresco, pero lindo en la capital del país, y siendo y casi las 10 de la mañana, aquí le llegan las siete noticias clave para ponerse al día con la información. Que, no nos engañemos, seguro que el fin de semana aprovechó el solcito, y leyó poco y nada de noticias. Esta semana arrancamos con un par de pálidas. La primera, la partida de El País de Lucía Baldomir, nuestra editora web, que después de media vida en el diario, decidió pedir pase al mundo académico. Ya no podremos incordiarla los lunes con que la newsletter no llega, y esas cosas. Lo bueno, seguro se va a aburrir y nos va a extrañar. La segunda pálida ha sido la muerte de la reina Isabel II. Incluso para un país republicano como el nuestro, la noticia cayó como una bomba, y tenemos allegados que están dolidos como si hubieran perdido a un familiar. Nuestro pésame. Aunque nos dio la oportunidad de hacer una tapa histórica. Por último, el tono de Siete hoy será medio cablegráfico, ya que tenemos un día muy intenso de trabajo, que cerraremos de noche con una participación en Todas las Voces de Canal 4, invitación de otro amigo y ex El País como Gonzalo Terra, donde discutiremos sobre "el discurso de odio". Avisamos que tenemos postura muy fuerte al respecto. Así que mejor empezar ya, así "salimos de esto", como dice el gran "Gaita" Martinelli.

Homicidios, el debate detrás de las cifras

La seguridad ha vuelto a los primeros lugares de la preocupación ciudadana. Aunque en realidad lo que se está viendo es algo particular: los delitos contra la propiedad siguen bajando, comparado a lo que pasaba con gobiernos anteriores. Pero los homicidios han vuelto a subir de manera inquietante, con guerras entre bandas y "ajustes de cuentas" que inundan diarios e informativos, pese a que desde la oposición se insiste con que los medios no darían suficiente relevancia al tema. Bueno, en El País, al menos, donde habláramos mucho más del asunto, el diario chorrearía sangre. Y de hecho este fin de semana, Delfina Milder nos entregó un completo informe sobre el tema, donde se explica desde las diferencias en datos, hasta el plan al que apuesta el gobierno para frenar la ola de asesinatos. ¿Funcionará?



Los que "zafan" del fierrazo municipal

Intendencia de Montevideo. Foto: Nicolás Pereyra.

El tema de los impuestos desata pasiones en Uruguay. Es que en realidad, como se dice generalmente, los ciudadanos pagan impuestos suecos, por servicios ruandeses. Ahora cada vez que alguien se queja del tema, aparece algún comedido que defiende las cuotas confiscatorias que el estado se apropia de nuestro esfuerzo. Este fin de semana, Sebastián Cabrera, editor de Qué Pasa, decidió enfocarse en los impuestos municipales, más precisamente, que instituciones y organismos logran exonerar los tributos que financian a nuestra adorada Intendencia de Montevideo, y que financian desde TV Ciudad, hasta los arreglos de las calles. Más lo primero que lo segundo, como puede atestiguar cualquiera que circule por la capital. Una nota que, leída al detalle, destapa una cantidad de cuestiones muy jugosas. No se la pierda.

Educación y política, mano a mano

Adriana Aristimuño. Foto: Leonardo Mainé

Lo bueno de escribir una newsletter, es que uno es libre de hacer lo que le plazca. Por ejemplo, juntar en una sola pieza, dos recomendaciones de temas que poco tienen en común. En este caso la excusa es que se trata de entrevistas con personas de relevancia nacional, y que tienen cosas para decir. Parece obvio, pero se publican una cantidad de entrevistas al año donde los protagonistas no dicen nada. Aquí tenemos por un lado a Adriana Aristimuño, una de las personas que más sabe de educación en Uruguay y que está impulsando la reforma que tiene a gremios de docentes y estudiantes en las cuchillas. Cuando uno ve la cantidad de sentido común de las cosas que dice Aristimuño, menos entiende la virulencia gremial. La segunda nota es con Alejo Umpiérrez, intendendente de Rocha, y que está buscando hacer cambios de fondo en un departamento conocido por su aversión al cambio. Y al progreso, arriesgarían algunos. Ahí eocntramos un nuevo punto que conecta a estas figuras, y que no habíamos pensado.

La interna del sector del Presidente

Reunión Aire Fresco en Atlántida. Foto: Gentileza Aire Fresco

La entrevista con Alejo Umpiérrez nos da pie para la siguiente recomendación. Y se trata de esta nota de Joaquín Silva y Carlos Tapia, que analiza la situación interna de lo que tal vez es hoy el grupo político más fuerte en el Partido Nacional: Aire Fresco. O "Estoy Fresco", como dice en tono jocoso a veces nuestro director, el "Negro" Beltrán. La interna de este grupo se ha prestado a especulaciones ultimamente, ya que se habla que habría disputas por el liderazgo, y que la salida de escena de Lacalle Pou, ante limposibilidad legal de postularse, generaría aspiraciones en varios dirigentes de peso. Pero mejor lea la nota y sáquese usted las dudas.

Un caso policial que causó conmoción

Nuestro compañero Eduardo Barreneche es gran lector de novelas policiales. Y a lo largo de una extensa carrera cubriendo noticias policiales y judiciales, ha desarrollado un talento especial para la crónica, así como para conectar con el interés de las audiencias. Esta historia publicada en la edición dominical del diario, rompió todo en materia de lectoría. Y es que tiene todos los ingredientes clásicos que generan interés: una familia conflictiva, el dinero como detonante de conflictos, manipulaciones, peleas, y acuerdos sórdidos en busca de un beneficio injusto. Bueno, no le vamos a contar mucho más más. Pero cuando llegue a la oficina, aproveche la pausa del café, y léase esta historia real, tan atrapante como la mejor ficción.

La ExpoPrado a todo vapor

Inauguración de Expo Prado. Foto: Rurales

La ExpoPrado 2022 ya está en pleno desarrollo. Y los amigos Pablo Mestre, Antúnez, y todo el equipo de Rurales de El País ya están abocados a su momento estelar del año. El ya clásico suplemento dominical que nos regalan semana a semana, ya nos mostró ayer algunos adelantos de lo que se espera sea una edición para la historia, ya que el agro atraviesa un momento realmente muy positivo. Empezamos recomendando la columna habitual de Nicolás Lussich, uno de los analistas más agudos del sector, y que explica el efecto de cierta retracción del mercado chino en nuestra producción. Luego, éste informe muy completo sobre la producción de carne en Uruguay y sus desafíos. También esta nota muy patriótica sobre un caballo uruguayo que ganó por tercera vez el "Freno de Oro", el principal evento de Brasil para los caballos criollos. Por último, una selección de fotos de Juan Manuel Ramos, para que se tiente, y vaya esta semana a recorrer el Prado. Nosotros esperamos poder hacer un hueco en la agenda, y caerle al amigo Mestre, aunque sea a robarle un café.

Suárez sigue siendo el Rey

Luis Suárez. Foto: Nicolás Pereyra.

Luis Suárez es el mejor jugador de fútbol uruguayo de las últimas décadas. ¿Ruben Sosa era más rápido? Capaz que si. ¿Francescoli tenía más elegancia? Es probable. ¿Forlán le pegaba mejor a la pelota? Probable. Pero nadie ha encarnado mejor el espíritu que todos anhelamos en un jugador de la selección que Luis Suárez. Y como si eso fuera poco, vino a jugar a Uruguay cuando todavía está muy vigente, y está dando lecciones fuera y dentro de la cancha. Por ejemplo, lo que hizo y dijo sobre el cambio de camisetas con Gargano, y cuenta en esta nota exclusiva con Ovación. O el partidazo que regaló contra Plaza Colonia el sábado, y que seguro profundizó el amor de los hinchas de Nacional. Gente capaz de ponerle Atilio a un perro, y cosas así. Ya que estamos con el fútbol, déjenos recomendarle esta nota sobre el golazo de Federico Valverde para el Real Madrid. La ansiedad pre mundial se agiganta cada semana...

Hasta aquí llegamos hoy. Sólo nos queda recomendarle la columna de Martín Aguirre, por si no la leyó, que hace una "melange" a decir del Mariscal Kesman, donde mete desde las elecciones en Chile, hasta los líos en la educación, pasando por la muerte de la Reina. Todo eso