Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Shock, frontera, Tula, estafas y una "planchada"

¡Muy buenos días! Lunes soleado, claro y fresco en la capital del país. Clima estimulante que se extenderá durante toda la semana, sobre todo para los hinchas de Nacional, a quienes mandamos un afectuoso saludo, que tendrán unos días de disfrute a costa de su tradicional rival. Para los hinchas de otros cuadros, nos quedó la satisfacción de ver que Suárez mantiene la magia intacta, de cara al próximo mundial. Un comentario medio amargo: qué lindo es pasear por Montevideo cuando se juega un clásico... ¡que paz! Si usted es de los que estuvo con la cabeza metida sólo en el fútbol, esta edición de Siete será ideal, porque en pocos minutos le acercaremos todas las noticias relevantes que ocurrieron en las últimas horas. Una edición medio cablegráfica, confesamos, porque en minutos estamos empezando nuestras clases en la Universidad de Montevideo, y estamos jugando contra el reloj. Así que mejor, vamos a las noticias.

El golpe cambiario en la frontera

Precio de la nafta en los departamentos de frontera, donde se descuenta el Imesi en las compras con tarjeta. Foto: Carlos Tapia.

"Impacto brutal". Así definen los comerciantes de la frontera con Argentina, lo que están viviendo debido a la diferencia cambiaria con el país vecino. Sí, que todo ese éxodo oriental a sentirse ricos por unas horas, consumiendo en Argentina gracias al derrumbe del peso local, no era gratis. Aunque quienes hemos cruzado el charco en las últimas semanas, podemos dar fe que la diferencia en serio, se da en algunas cosas, y en otras, Uruguay está hasta más barato. Pero esta crónica de Lautaro Brum, nueva pluma en la sección Economía de El País, explica al detalle la realidad que se vive hoy en los departamentos de frontera. Con un agravante, el nivel acelerado de locura en el que ha caído la política de los hermanos argentinos, no hace ver una recuperación a corto plazo que equipare las cosas.

Una crónica del "shock"

Foto: Alejandro Seselovksy

No podemos dejar el tema Argentina. Es que el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner ha provocado una tormenta de emociones a ambos lados del "charco". Y aprovechando el momento, el amigo Alejandro Sesolsvky nos envió una imperdible crónica en primera persona del masivo acto convocado por el gobierno y el aparato peronista, para marcar su control de las calles. Y su fervor incondicional por su líder. Como siempre, la prosa de Alejandro nos hace sentir literalmente que estamos en medio de esa marcha, con el retumbar de los bombos, el griterío de los vendedores ambulantes, y el aroma a chorizo y sudor de los manifestantes. Escuchamos la voz de la hermana de Darin que lee la proclama, el rumor de los presentes, y hasta las dudas internas del propio Seselovsky. ¿Se puede pedir más a una crónica periodística? Ah, sobre el tema de la violencia, el odio y el discurso, Martín Aguirre escribió este texto que tampoco está tan mal (guiñada).

Territorio comanche en Piedras Blancas

Policlínica Capitán Tula. Foto: archivo El País.

Las noticias de una guerra entre grupos narcos en el norte de la capital, acumula muertes en las crónicas policiales, y en las estadísticas del Ministerio del Interior. Pero detrás de los requiebres políticos, y de la progresiva insensibilidad de la sociedad ante esta sangría, hay un testigo lacerante en medio de ese "territorio comanche", como lo describiría el autor español Arturo Pérez Reverte. Hablamos de la Policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas. Allí son trasladados en busca de una atención médica o, la mayoría de las veces, de una extremaunción, las víctimas de esta guerra sorda. Maite Beer se fue hasta allí, y nos escribió esta nota imperdible, que al menos debería hacernos tomar cuenta del infierno con el que convivimos a pocas cuadras de nuestra vida confortable.

Honestidad y elegancia

Ana Ribeiro. Foto: Juan Manuel Ramos.

El título parece el eslogan de un afiche partidario. Pero después de leer esta entrevista de Joaquín Silva con Ana Ribeiro, son las dos primeras palabras que afloran. No es normal ver a un funcionario jerárquico en el Estado hablar de los sinsabores de la función. Menos habitual es todavía, escuchar a alguien que ocupa un cargo político abrir el corazón y contar el impacto humano de la muerte de un líder, o de la decepción ante la limitada capacidad de influencia en la realidad. Y todavía más extraño es escuchar a un dirigente salir con la elegancia que se despega Ana, de la pregunta sobre su comentado diferendo con su superior, Pablo Da Silveira. Una entrevista muy disfrutable, más allá de su postura política. Y que muestra lo positivo que puede ser cuando gente exitosa en otros campos, se acerca a colaborar con la actividad política.

El sueño de ser millonario

José Montoya en evento. Foto: Sebastián Cabrera

Esta fue una de las notas más comentadas del fin de semana en las páginas de El País. Sebastián Cabrera, editor de Que Pasa, dejó su escritorio y decidió probar suerte en otros rumbos. En realidad, hizo lo que antes hacían los periodistas que es ver algo que llama la atención, y meterse en persona a investigar qué hay detras. En este caso, una convocatoria de una organización venida de Argentina (ese café con la gente de la embajada, cada día se pone más complicado), y que promete millones a quien invierta una suma mínima en su mágico sistema financiero. El olor a esquema Ponzi sobrevuela de manera siniestra sobre todo esto, pero la realidad es que no hay datos concretos para asegurarlo. De todas formas, lo mejor es leer la nota, que cada uno saque sus propias conclusiones.

El furor por todo lo chino

Celebración del Año Nuevo en China.

El acercamiento de Uruguay con China, sobre todo a partir de la posibilidad de un tratado de libre comercio con el gigante asiático, ha potenciado al máximo el interés de los uruguayos por aquel país. Esta nota de Mariángel Solomita investiga precisamente eso, qué están haciendo los uruguayos para adaptarse a la emergencia de esta nueva potencia. Y encuentra cosas muy interesantes, vale decirlo. Para empezar, el choque que implica el encuentro de culturas tan diferentes, y lo difícil que es para la mentalidad uruguaya, entender el esquema con el que los chinos organizan su sociedad. Algunos lectores nos comentaban ayer que extrañaban que la nota no rozara el tema de la falta de libertades políticas, o el expansionismo con aromas imperiales de la China actual. No era el foco de la nota. Pero ya se ha mencionado eso muchas veces. No vamos a caer en la de algunos que, seducidos por los yuanes, terminan ensayando explicaciones ridículas para justificar las carencias democráticas del gran país asiático.

Una pausa para una húngara

Luis Lacalle Pou almorzando. Foto: Twitter / @labarrapositiva

La edición dominical de El País, ayer vino cargada de información y entretenimiento. 44 páginas, más la Revista Domingo, y un Ovación doble, ya que también salió una edición especial de fútbol femenino (no se la pierda). Y sin embargo, la nota más leída en la web del diario ayer, fue la generada por la foto que acompaña éste texto. Se trata de una toma espontánea de un parroquiano, que muestra al presidente Lacalle Pou, solo, tomando una cerveza y comiendo una húngara en un tradicional local de comida rápida. Más allá de los comentarios chauvinistas, de los alcahuetes y los odiadores seriales, no deja de ser algo meritorio que en Uruguay, nada menos que el Presidente de la República, pueda sentarse a comer en un lugar público, como cualquier hijo de vecino. Por otro lado, el nivel de sintonía entre Lacalle Pou y la audiencia, no tiene nada que envidiar a los mejores momentos de Mujica. ¿Durará hasta el final del período?

Ya está. Cerramos aquí esta edición de Siete, y nos vamos corriendo a enfrentar un nuevo tribunal de alumnos. Esperamos no habder perdido el toque, porque las nuevas generaciones vienen cada vez más desafiantes. ¡Hasta el lunes próximo!