Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Autobombo, locura, Sendic, y 5 bares mágicos

¡Buen día! Siendo las siete de la mañana, acá llegamos con siete noticias que usted debe conocer antes de salir de su casa. Hoy es 29, así que para que no se atragante con los ñoquis, vamos a hacer una entrega variada de información, aunque entrando en el mes final de campaña de cara a las internas, es complicado salirse mucho de la agenda. Hablando de ñoquis, y de comidas suculentas, ayer se supo que el médico uruguayo Henry Cohen fue distinguido como el mejor gastroenterólogo del mundo. Acostumbrado a tratar uruguayos, con lo que comemos acá, no es para menos. Pero basta de cháchara, y empecemos con la información.

"We are fantastic"

El gobierno paga para difundir sus logros en plena campaña. Foto: F. Ponzetto

Desde que el mundo es mundo, quien ocupa el poder busca mantenerlo. Por eso, la Constitución uruguaya, entre otras cosas, prevé que no haya reelección inmediata. Eso no quiere decir que el partido en el gobierno no busque convencer a la gente de que su gestión fue buenísima. Y es lo que está haciendo la administración Vázquez, primero con esa abrumadora campaña de supuesto bien público (con costosos segundos extraídos gratis a los canales de TV gracias a la Ley de Medios), donde cada ministerio cuentan lo lindo que es. Pero ahora dio un paso más, porque Presidencia ha lanzado una serie de spots directamente publicitarios, para auto elogiar su gestión. En plena campaña. Todo bien, pero el problema es que eso se hace con recursos públicos, o sea de todos los contribuyentes, blancos, colorados, independientes, etc. La pregunta es: ¿La gente precisa de esa publicidad para valorar a un gobierno? ¿Será que no se da cuenta sola si la gestión ha sido buena o mala? Capaz que ahora que sabemos lo que es el índice Gini, nos olvidamos del desempleo, de los impuestos, de las rapiñas...

Debate virtual en redes

Esto es muy discutible, pero Oscar Andrade y Ernesto Talvi son dos de los candidatos más interesantes de esta campaña. Sobre todo porque son los que representan mejor, y sin complejos, a las visiones macro en pugna en este ciclo electoral. Una, esa concepción marxista y combativa, propia de "Good bye Lenin". La otra, una mirada liberal, casi de campus universitario americano. Ayer esas visiones chocaron en las redes sociales, con el inesperado disparador de la decisión de la intendencia de Montevideo de imponer cuotas para trabajar en Uber. Talvi la criticó como un regreso a la Edad Media, y Andrade no tuvo mejor idea que responder mentándole a Talvi todos los pecados antiguos del Partido Colorado. Algo bastante injusto, ya que justamente el economista entró en política renegando de esas conductas. Pero más allá de los chispazos intrascendentes, hubo algo interesante: Andrade desafió a Talvi a debatir en público. Si se concreta, y El País desde ya se ofrece como anfitrión, sería para alquilar balcones, y una buena chace de observar un auténtico choque de ideas.

Larrañaga se ve en el podio

Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Foto: archivo El País.

Jorge Larrañaga tiene algo de "Terminator". Lo han dado por desahuciado tantas veces, y otras tantas ha vuelto al ruedo. La última cuando a caballo de la campaña de firmas contra el delito (jeje, "a caballo", jeje), logró ocupar el centro del debate político. En las últimas semanas el ascenso a golpe de talonario de Sartori lo ha vuelto a poner en jaque. Pero el hombre no se rinde, sigue dando pelea, y sumando algunos dirigentes importantes, como el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez. Después de un fin de semana donde fue la voz más dura contra el gobierno en el Congreso de la Federación Rural, ahora salió a marcar fuerte en la interna, asegurando que la definición será entre él y Lacalle Pou, y diciendo que las encuestas están errando el bizcochazo. La foto que acompaña este texto, dice todo.

Esa voz incómoda que no se calla

Para cerrar con las noticias políticas no podemos evitar mencionar las declaraciones de Raúl Sendic. El ex vicepresidente, a quien el oficialismo busca esconder de todas las formas posibles, decidió salir del rincón oscuro, y lo hizo con declaraciones fuertes. Para empezar aseguró que su gestión en Ancap fue excelente, y que se limitó a seguir lo que le mandaba hacer el programa del Frente Amplio. Cuando Daniel Martínez todavía no secaba ese hilo de café que se le derramó por la comisura al leer la noticia, vino el segundo golpe: Sendic dijo que "desde el Frente Amplio no fueron capaces de defender con unidad el relato de lo construido”. Y para rematar, aseguró que hay que revisar el tema de los impuestos, y que "los que ganan mucho dinero, los multimillonarios, aportan poco”. ¿Multimillonarios en Uruguay? Con amigos como esos...

La locura de "El Cachila"

Puede ser el gran revés en la noticia policial del año. Resulta que el único procesado en cinco años en relación al crimen de la joven argentina Lola Chomnalez, fue sometido a una pericia siquiátrica, y su defensa solicitó que sea internado en el Hospital Vilardebó. En un principio esto fue denegado, pero el resultado de estas pericias puede determinar que el imputado, conocido como "El Cachila", sea declarado inimputable, con lo cual perdería buena parte de su fuerza la pericia semiológica que fue clave en su proceso. La lista de padecimientos de "El Cachila" es larga, e incluye tuberculosis, adicción a la pasta base, y varias cosas más. El tema es que a menos que el imputado se decida a hablar, parece que la causa va camino a una nueva frustración.

Cinco lugares mágicos de Montevideo

Café Brasilero. Foto: Leo Mainé

Montevideo está lleno de rincones mágicos poco visitados. La periodista Rossana Décima salió con la brújula y armó esta interesante nota con cinco recomendaciones de lugares especiales, algunos trillados, pero otros totalmente fuera de agenda incluso para los montevideanos más caminantes. No vamos a "spoilear" la lista, pero se trata de recomendaciones muy atendibles, y con detalles importantes como los mejores horarios para visitar y hasta listas de precios. No se la pierda.

Sobredosis de Drexler

Jorge Drexler tocó ayer en Montevideo para una legión de fans entre los que se encuentran algunos compañeros de redacción a quienes respetaremos el anonimato. Y entre los que no se cuenta, desde ya, el autor de estas líneas. Nada radical, simplemente no va en línea con su paladar musical. Más allá de eso, Belén Fourment y Leo Mainé fueron temprano a presenciar un encuentro de Drexler con la orquesta y el coro juvenil del Sodre. La crónica y las fotos son muy disfrutables, incluso para alguien que, como ya se ha dicho, no suele tararear ni la del remo en el agua, ni nada de eso.

La dejamos por acá. Que el miércoles es un día complicado, y tampoco hay que saturar al lector. Cortita y al pie. Si le gustó la crónica de Belén sobre Drexler, vaya y suscríbase a su newsletter, o a cualquiera de las otras que está sacando El País, y que ayudan a tener una visión personal y algo distinta de la agenda noticiosa. Como siempre, para hacer llegar comentarios, críticas, o hasta correcciones ortográficas al autor, que no tiene editor, su cuenta de twitter es esta. La semana pasada se le chispoteó un "hubieron", al muy bestia. Las disculpas del caso (gracias Javier). ¡Hasta el viernes!