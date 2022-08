Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Narcos, paredes, complots, Humbreto y "fernandito"

Muy buenos días. ¡Qué lunes pletórico de energía! Debe tener que ver con que es una semana cortada, y hasta tenemos "Día del canilla", por lo cual los que trabajamos en un diario, tenemos (¡al fin!) un día libre entre semana. O también tendrá que ver con las noticias, que están muy cargadas para éste arranque laboral. Hoy tenemos la interpelación a Heber y a Bustillo por el caso del supuesto mega-maxi-narcotraficante uruguayo Marset. Tenemos este conflicto en la educación, primer movimiento de lo que se anticipa como una guerra abierta de los gremios al intento de reforma del gobierno. Tenemos una entrevista "bomba" con Carolina Cosse, un par de notas interesantes de Que Pasa, la palabra de Humberto de Vargas tras su implosión pública, y hasta una nota sobre el fernet. Ya opinaremos en forma generosa sobre esta infame arma de imperialismo cultural argentino. Pero no queremos empezar sin saludar y agradecer a los hinchas de Nacional su modestia en el baboseo tras la infame derrota de Wanderers el fin de semana. No se preocupen, que la alegría va por barrios.

Hoy, interpelación, hoy

Linea de tiempo Marset

El tema del narco Marset, parece a esas típicas notas que se hacen siempre en los medios sobre el uruguayo que triunfa en el exterior. En este caso, el episodio ha generado masivo interés popular, cataratas de análisis en los canales y radios, y un miedo sin precedentes entre los periodistas, que no quieren saber de nada con figurar en las notas que tratan el tema. Al parecer, Marset, se fija mucho en quienes hablan de él, así que menos mal que no se enteró de casamiento de la amiga Natalia Roba el pasado sábado, porque de un plumazo allí se hubiera liberado del 80% del periodismo nacional. Hablando en serio, hoy es la interpelación a los ministros Heber y Bustillo por el tema del pasaporte de Marset, tema entreverado y tal vez de menor interés de toda esta historia. Historia que se cuenta en detalle en esta nota que narra los inicios del hombre en cuestión. Y que se sigue en ésta, con la descripción del "clan uruguayo" que lo rodearía. Si usted cree percibir cierto tono irónico ante la dimensión casi de Al Capone que se ha dado a este personaje con cara de yerno obsequioso, no está muy lejos de la verdad. Pero, en estos tiempos tan raros, cosas más extrañas han pasado.

Se calienta el clima en la educación

Robert Silva limpiando junto a su familia en graffiti que pintaron en la fachada de su casa como protesta a la reforma educativa. Foto: (Captura) Twitter

Desde que salvó la prueba del referéndum por la LUC; estaba claro que el próximo frente de batalla del gobierno era la reforma de la educación. Y los gremios, que llevan dos años preparándose para esto, comenzaron con su estrategia para intentar frenar cualquier cambio. El "primer round" se inició con un conflicto fuerte en lo que se llama "formación docente", las instituciones donde se prepara a los futuros educadores, y donde insólitamente está el nicho más radical de activistas anti todo. Pero, en lo que parece un primer golpe bajo absurdo, algunos dementes vandalizaron la puerta de la casa del presidente de Anep, Robert Silva. Con esto lograron una catarata de apoyo al jerarca, y dejar en claro el nivel de virulencia absurdo que se maneja en algunos ámbitos. Lo insólito es que jerarcas de la oposición, que tienen claro los problemas de fondo que hay en la enseñanza, se sigan alineando con nichos de dementes, que se creen los dueños de la educación pública. Y que sueñan con un modelo neocomunista, que no funciona ni en Corea del Norte.

Cosse denuncia un complot en su contra

Carolina Cosse. Foto: Juan Manuel Ramos.

Circula por allí un audio, atribuido a esa dulce autora nacional llamada Mercedes Vigil, donde la señora dice que antes de leer El País se tiene que tomar un sertal, porque nos habríamos convertido en parte de la maquinaria funcional a la izquierda. Incluso se anima a decir que si viviera algún fundador del diario, se moría de nuevo. Es raro, hemos estado leyendo bastante últimamente sobre el bisabuelo Leonel Aguirre y, más allá de ser una fiera con la espada, era un hombre abierto y liberal, que entendía que el periodismo era incitar a la gente a pensar por si misma, no bajarle línea como si fueran tarados. Con las disculpas a los que se autoperciben como tarados, eso sí. El tema es que esperamos que las farmacias hagan 25% con alguna tarjeta para la señora en cuestión, porque la clásica entrevista del domingo de El País fue con Carolina Cosse. Allí Carlos Tapia y Raúl Santopietro le preguntaron de todo, de su candidatura, del Antel Arena, de la basura. Y Cosse, lejos de "amarelar", duplica la apuesta, y dice que es víctima de un complot. Pero mejor lea usted mismo. Y no se auto medique, que ya ve cómo termina la gente que hace eso.

¿Nuevo conflicto por el agua?

Planta de Potabilizacion de Aguas Corrientes. Foto: Leonardo Maine

Si hay un tema que hemos tratado con pasión en las páginas de El País, es el de la problemática del acceso al agua potable, y las amenazas que enfrenta el sistema actual, centrado en la planta de Aguas Corrientes. Hace más de una década que el sistema político es consciente del problema, que ha tenido escándalos como cuando alguien se fue de mambo con el cloro, y provocó quemaduras y daños a una cantidad de gente un verano en la costa de Canelones. Tabaré Vázquez antes de dejar el gobierno hizo una especie de resumen ejecutivo del asunto, pero ahora éste gobierno parece enfocado en buscar soluciones de fondo. Pero las mismas implicarían la participación de empresas privadas, según este informe de Que Pasa. Algo que los sindicalistas del rubro ya han anticipado traerá problemas. ¿Traerá?

El dilema que conmueve al Pereira Rossell

Hospital Pereira Rossell. Foto: Leo Mainé

Bueno, acá vamos a hacer un acto de justicia. Porque las muy sensibles Mariángel Solomita y Delfina Milder fueron conmovidas en sus fibras más íntimas por la situación que se vive en el Hospital Pereira Rossell, con una cantidad de niños víctimas de episodios de violencia, y que terminan allí como inquilinos casi permanentes. Una crónica dura e impactante, que revela una situación de alta complejidad social. Manejada de manera muy solvente por dos de las plumas más sutiles y socialmente comprometidas de la redacción de El País. Más allá de que la nota quedó muy buena, le damos para adelante porque si no nos pasan la boleta de que elogiamos a otras secciones del diario. Pero que no se entere nadie.

La entrevista más esperada de la semana

Humberto De Vargas. Foto: Captura Canal 10.

Ni Marset, ni Cosse, ni Robert Silva ni Luis Suárez. Si nos guiamos por el consumo informativo de los uruguayos en internet en las últimas semanas, el personaje excluyente ha sido Humberto de Vargas. Algo que tiene que ver con ese placer morboso que entrega a la turba el contemplar la implosión pública de algún personaje que supo estar en la cima de la popularidad. De Vargas, que tiene varias décadas como figura principal de canal 10, tuvo un triste episodio policial que lo expuso al escarnio público. Algo que le puede pasar a cualquiera, pero que la masa anónima consumió con fruición. Miguel Bardesio, con su olfato incomparable para mezclar interés popular con buen periodismo, le hizo esta entrevista a fondo, donde De Vargas cuenta todo de su vida, y de sus planes a futuro.

El mal en una botella de vidrio

Fernet. Foto: archivo

El imperialismo cultural argentino, tiene varias caras. Puede ser las 24 horas al día de Crónica TV y sus zócalos bizarros. Puede ser ese gordito que se cree gracioso en la TV y que tiene una palta tatuada en el brazo. Grenados, o algo así. Puede ser ese académico con título de la Universidad de La Plata que te insiste con la teoría crítica y la dependencia. Pero lo peor que nos ha transmitido el hermano pueblo argentino, el caballo de Troya enviado para arrastrarnos con ellos en su despeñadero a la decadencia, es sin dudas el Fernet. Una bebida de gusto avinagrado, origen más que dudoso, y efecto tan cuestionable como su color. Ya cuando te dicen que hay que tomar algo de alcohol con coca, cualquier persona de bien dudaría de las intenciones del proponente. En fin, casi como el éxito de Tinelli, el hecho de que muchos uruguayos estén cayendo en las garras de este jugo de yuyos perverso, debería generar un serio debate nacional. Por lo pronto, Rosana Décima puso el dedo en la llaga, y nos informa del implacable avance de este mal envasado. ¡Javier García! ¿Dónde está el ministerio de Defensa cuando se lo precisa?

Y con esta reflexión removedora, es hora de cerrar ésta edición de Siete. Muchas gracias por la atención. Y si todavía le quedaron ganas de más, puede leer esta sofisticada reflexión de Martín Aguirre de ayer, que se ve que se levantó con ínfulas de politólogo. Buena semana.