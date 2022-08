Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fonasa, persecución, crimen, jubilación y Bebán

Buenos días. Lunes que arranca fresco en la capital del país, con un goteo liviano en la madrugada, suficiente como para matar ese veranillo anticipado, pero poco más. Pero esto no es un boletín meteorológico, sino un resumen informativo, aunque tenemos que confesar que no estuvimos tan encima de las noticias este fin de semana, porque siguiendo este nuevo éxodo oriental, cruzamos a Buenos Aires. ¿Lindo? Mmffsse. ¿Cuál es con todas esas argentinas que cantan como dominicanas? Imposible escaparles, y por lo visto, tiene mucho fan en Uruguay. Dicho eso, es impactante es la cantidad de uruguayos que hicieron el mismo periplo, los cuales sumados a los miles que según Fernando Pereira estrían migrando por el aeropuerto, significaría que el país quedó desierto el fin de semana. ¿Quedó? Bueno, hablando de noticias, pasaron algunas cosas, varias noticias sobre las jubilaciones, una persecución de película, un crimen terrible, y Lacalle Pou estuvo en la Hora de los Deportes. Bueno, de esto último no tenemos mucho que decir. Desde que perdimos a Julio César Gard, ese programa no volvió a ser lo mismo. Pero mejor, empecemos...

Las grandes mayorías populares exigen acuerdo

Rodolfo Saldain

Perdón por el titular con tono épico al estilo de dirigente del Pit Cnt. Pero el mismo viene a cuento por una encuesta que titula la edición de El País de hoy, y que muestra que la sociedad uruguaya es bastante más madura y consciente que algunos de sus dirigentes. La noticia dice que casi un 80% de los uruguayos entiende que es necesaria una reforma del sistema jubilatorio, y que la misma debe ser consensuada por todos los partidos. Es más, una mayoría de votantes del Frente Amplio creen que debe acordarse de alguna forma con el gobierno, y un 72% de todos los encuestados asume que el cambio postergará la edad de retiro. Esto contrasta con algunos discursos recientes, que pintan esa idea como una especie de complot cupular neoliberal, para perjudicar a las grandes mayorías populares, a decir de Marcelo Abdala. ¿No tiene muy claro el tema? Bueno, esta entrevista con Rodolfo Saldain se lo explica rápido y simple.

Bajó el déficit del Fonasa

Acceso: detectan a pacientes con doble cobertura de salud.

Si las jubilaciones son el título del diario de hoy, el de la edición de domingo fue la baja en el déficit del Fonasa. Esta noticia se puede ver de manera positiva, porque es el tercer año que baja. O también negativa, porque en el fondo bajó menos de lo que estaba previsto. El sistema creado por la reforma de la salud de la primera presidencia de Tabaré Vázquez tiene un rojo de 635 millones de dólares. ¡Que se dice rápido! Como comentario personal, es curioso que esa reforma, parece estar por fuera de cualquier esbozo de crítica en este país. Si usted me perdona, cualquiera que observe el sistema de salud uruguayo hoy, verá que hay muchas cosas que no andan bien, demoras eternas para ver médicos, pérdida de calidad y enormes problemas financieros en todo el sistema mutual, el cual se ha vuelto tan hiperregulado, que casi ha eliminado la autonomía de cada entidad. Eso mientras crecen de manera exponencial los seguros privados. Pero cada vez que se lo hemos comentado a algún médico, nos miran como si fuéramos unos herejes y traidores a la patria.

Una tragedia de película

Fachada de la seccional 27° de El Pinar (Canelones). Foto: Archivo El País

Cuando leímos anoche esta noticia, no parecía algo que pudiera pasar en Uruguay. Resulta que un guardia de seguridad sacó a un tipo pasado de copas de un bar en El Pinar a altas horas de la madrugada. Lejos de asumir el golpe e irse a dormir, el tipo volvió con una 9 mm y empezó a los tiros, Después se enfrentó con unos policías que llegaron a intervenir, y comenzó una persecución cinematográfica que terminó... Bueno, mejor lea la nota y vea toda la historia. El nivel de violencia que se está manejando en este país, por momentos sorprende. Una verdadera locura.

Un asesinato que revela la inoperancia estatal

Movilización por femicidio de Daiana Laguna. Foto: E.Leal

Cuando se escucha algunos planteos extremistas de las plataformas feministas, es fácil tomarlos para la chacota. Después ocurren cosas como ésta, y la risa se convierte en indignación. Esta es la historia del asesinato de Daiana Laguna, a quien su pareja mató a balazos, frente a sus dos hijos en común, luego de lo cual él mismo se pegó un tiro. Pero si eso es ya algo terrible, basta leer los antecedentes para que la sangre hierva de rabia. Había decenas de advertencias de que esto podía pasar, y sin embargo el sistema con todo lo que se habla y dice al respecto, no logró evitar éste desenlace. Vale la pena leer la crónica de Mariángel Solomita sobre el caso. ¿Usted se imagina cual puede ser el estado de esos chiquilines?

Polémica por el Fondo de Solidaridad

Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. Foto: Estefanía Leal

El gobierno debate la eliminación del "adicional" del Fondo de Solidaridad. Este es un pago extra que se exige a quienes hayan cometido el pecado de estudiar carreras de mayor extensión (como éste abogado con declaración de no ejercicio, devenido periodista), y que en los hechos hace que haya que pagar casi el doble de este impuesto injusto y miope, inventado por el ex presidente Lacalle Herrera. Pero en el caso del adicional, con un agravante: cuando se inventó se dijo que era temporal. Y ya sabe como son las cosas en el estado uruguayo. Nada más permanente que lo temporal. Bueno, la noticia es que el rector de la UdelaR, Rodrigo Arim, sacó una carta lacrimógena ayer, diciendo que si le sacan esa plata, la Universidad no va a poder hacer nada. A ver... se supone que por este adicional, la Udelar Recibe unos 14 millones de dólares al año, de un presupuesto total de 500 millones de dólares anuales. Del cual 80% se va en sueldos. ¡Vamos Arim! De la manera que la Udelar tira la plata en tantos lados, seguro que hay formas de no afectar las inversiones. Que los profesionales pagan ya impuestos por todos lados, como para encima seguir con esto.

Cambios en la Iglesia

Papa Francisco. Foto AFP.

Ufff, esta nota confesamos que nos generó bastante inquietud. Se trata de un análisis sobre algunos cambios que ha impuesto el Papa Francisco en la interna de la Iglesia Católica, y que han generado un morbo especial porque habrían afectado el estatus del Opus Dei, una prelatura que tiene mucha presencia en Hispanoamérica, y como tal, en Uruguay. ¿Por qué la inquietud? Porque a nivel periodístico, se suele tener una mirada de superioridad moral sobre todo lo religioso. Y en particular en relación al Opus Dei se "compra" buena parte del discurso que viene de España, que suele estar mediado por temas políticos que nada tiene que ver con nuestra realidad. Si bien el autor de estas líneas no es católico ni religioso, tiene buenos amigos, y gente a la que respeta, que cultivan estos valores, y que se suele sentir dolida cuando sus creencias sobre abordadas con ligereza. Pero la nota de Sebastián Cabrera encara el tema con seriedad y respeto. Y por lo visto es un tema de interés, porque fue de lo más leído el fin de semana.

Entre Bebán y Larralde

El actor argentino Rodolfo Bebán falleció a sus 84 años. Foto: La Nación (GDA)

Coincidiendo con la cruzada del charco de este corresponsal, dos noticias de Argentina coparon los titulares de TV Show el fin de semana. El primero, la muerte del gran actor Rodolfo Bebán. Probablemente un desconocido para la generación "milenial", Bebán era presencia habitual en la TV de los años 80 y 90. Un tipo recio, duro, con personajes de esos que hoy ya casi no se ven, en esta época de sensibilidades exacerbadas. Recordamos en especial una serie de mediados de los 90 que se llamaba "El precio del poder", en la que Bebán hacía de capo de un clan mafioso. Nadie espetó de manera tan firme y despectiva el calificativo "hijo de puta" en la TV como don Rodolfo. Casi al mismo tiempo, apareció la noticia de que el legendario folclorista argentino José Larralde, estaba en las últimas en materia económica. "Rascando el fondo de la olla", según se informó. El propio Larralde publicó un video desmintiendo la noticia. Y lanzando un alegato cargado de dignidad y amor propio, como sólo el autor de "Herencia para un hijo gaucho" puede hacer. "¡Yo no necesito un subsidio! Mi hambre es mía, y si tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer". Algo qeu recuerda aquello de "No hay ser que tenga más juerza que el que obra con honradez; No implore si alguna vez la injusticia lo maltrata; La razón, aunque ande en patas, camina con altivez".

Lisssto. Hasta acá llegamos. Le deseamos buen arranque de semana, y mire que va a estar fresquito. ¡Ah! Si anda con tiempo extra, acá está la columna dominical de Martín Aguirre, que se metió con un tema algo recurrente, el camiseteo político regionalizado, y como daña más que beneficia a sus cultores. ¡Hasta el lunes que viene!