Jubilaciones, crisis, desastres, leche, religión y H.A.T.

¡Hola! Lunes, 10 AM, y aquí le están llegando las siete noticias esenciales para saber qué pasa en Uruguay. Claro que este fin de semana parecería que lo único que pasó fue la llegada de Luis Suárez, que generó un revuelo en todo el país como no se veía hace años. Si el lector espera algún comentario ácido o superado, riéndose de esta ola de fervor, no lo va a encontrar. Siete es un producto en total sintonía con las causas populares, y que de paso permiten olvidar la triste derrota de Wanderers con River ayer. Así que un gran saludo desde aquí a la "grey" tricolor, y ojalá no se les piquen los dientes de tanta dulzura. Además, el fenómeno nos permitió ver postales como ésta, que dejamos a su comentario. Eso sí, si Suárez después no mueve las posaderas en el mundial, o lo lesiona algún áspero central de Albion, ahí sí... ¡prepárese! Pero en Uruguay, más allá de Suárez, también pasaron cosas. ¿No nos cree? Pues lea a continuación.

Cómo serán las jubilaciones del futuro

Luis Lacalle Pou y Fernando Pereira. Foto: Francisco Flores.

Tras meses de idas y vueltas, el gobierno dio a conocer la semana pasada el proyecto de reforma de la seguridad social. Se trata de un proyecto complicado, que busca atacar una bomba de tiempo financiera que tiene el estado uruguayo gracias a que cada vez vivimos más. Pero que políticamente es radioactivo: costo político inmediato, beneficios a futuro. El presidente Lacalle Pou tuvo la deferencia de ir personalmente a entregar el proyecto a la sede del Frente Amplio, y dejó un tanto desconcertado a su líder, Fernando Pereira. ¿Por qué? Porque todas las críticas obvias que se hacían a la propuesta, finalmente no estaban en el proyecto final. Por ejemplo, se ataca el tema de las cajas militares y policiales, que desviven a esa fuerza, pese a que en sus 15 años de gobierno, hizo poco y nada con eso. De todas formas, no pasaron 72 horas que desde el Pit Cnt ya se criticó el plan. Ahora bien, ¿cómo es el proyecto? Esta nota le cuenta las 8 claves que explican los cambios más importantes que tendría el sistema.

Veinte años de la crisis del 2002

Feriado bancario del 30 de julio de 2002. Foto: Archivo El País

Por estos días se cumplen 20 años de uno de los hitos más dramáticos de la historia reciente de Uruguay. Hablamos del feriado bancario que fue el cenit de la crisis del 2002. Todos los que cargamos con unas cuantas hojas de calendario sobre las costillas, tenemos marcas indelebles de aquel período funesto, que fue la explosión de un cúmulo de problemas que venía acumulando el país desde la salida de la dictadura, mezclado con la influencia tóxica de algunos vecinos. Por estos días se ha escrito y hablado mucho del tema, pero no exageramos si le decimos que este especial producido por la gente de Qué Pasa, es lo mejor que se ha hecho del asunto. Las fotos, los testimonios, los entretelones... todo bien escrito y presentado. No se lo pierda. Y para mostrar que no todo son pálidas, esta historia de alguien que se tuvo que ir del país por la crisis, y terminó siendo asistente personal nada menos que de Rockefeller. Como aquella canción de Bob Marley, cuando una puerta se cierra...

¿Estamos preparados para los desastres?

Bomberos trabajan en la explosión del edificio en Villa Biarritz. Foto: Francisco Flores / Archivo El País

Después de leer lo escrito en la "pastilla" anterior, uno podría creer que sí, que tras la tragedia del 2002, Uruguay se preparó mejor para enfrentar desastres. Pero acá no hablamos de temas económicos o bancarios, sino desastres como la explosión ocurrida hace unos días en Villa Biarritz, o tragedias naturales de esas que demandan servicios de emergencia de alta calidad. Bueno, como todo en Uruguay, depende del ojo con que se mire. Este informe de Delfina Milder cuenta en lo que estamos bien, y en lo que no, de cara a episodios que nadie quiere que pasen, pero que cada tanto, terminan ocurriendo. Y para completar, como Siete es servicio, una nota sobre cómo asegurar su patrimonio, y qué costo tiene.



Denuncian por abuso a "yogui" indio

Ravi Shankar. Foto: AFP

Hace muchos años había un programa de humor argentino que se llamaba "Peor es nada". Allí había un sketch donde los geniales Horacio Fontova y Jorge Grinsburg bromeaban sobre un "Swami Shagarcanda", que hacía todo tipo de tropelías. Tal vez por eso, y agravado después de ver la docuserie esa "Wild, Wild Country" en Netflix, todo lo que tiene que ver con esta espiritualidad instantánea new age, le trae aroma a chanta a esta autor. Bueno, ahora aparecen denuncias de abuso contra uno de estos líderes espirituales que tuvo su cuarto de hora no hace tanto en Uruguay. Incluso tenemos varios amigos que estuvieron expuestos a esto. Bueno, como es un tema espinoso, difícil de resumir en estas 15 líneas, le recomendamos leer esta interesante nota a cuatro manos de Mariana Malek y Maite Beer.

Un "piamontés" caliente, y las calderas encendidas

Construcción de UPM2. Foto: Estefanía Leal.

El suplemento agropecuario que publica los domingos El País suele traer material de primera. Y cumple un rol importante de divulgación, en un país donde buena parte de la sociedad urbana, vive de espaldas a lo que genera la mayor riqueza nacional. Si hay algo que pone de manifiesto esa división, es una columna publicada allí ayer, y firmada por Gonzalo Ducos, sobre el eterno conflicto en la industria láctea. La nota, titulada "El piamontés se puso a sacar cuentas y se calentó", tuvo enorme repercusión, tal vez porque hace algo básico: compara lo que gana un trabajador promedio en la industria, con el capital que le cuesta a un tambero generar una riqueza equivalente. Los números, de más está decirlo, son expresivos. Pero en el mismo suplemento también se publicó una columna de Nicolás Lussich, que cuenta como avanza la nueva planta de UPM, y el impacto del sector forestal en la economía. Para que el lector se ponga al día con el país real.

Obras en la Basílica de Paysandú

Basílica de Paysandú. Foto: Collet Lacoste

Se trata de una de las iglesias más emblemáticas del país. Incluso por su historia, ya que ocupó un rol icónico en la "defensa de Paysandú", episodio en el cual Leandro Gómez resistió hasta su muerte el embate de los colorados al mando de Venancio Flores, apoyados por la flota brasileña y las fuerzas argentinas. De hecho, está esa canción de Carlos María Fossati llamada "Encina", que narra todo eso. Como dato anecdótico, el presidente interino en aquel momento era don Atanasio Cruz Aguirre, tío tatarabuelo del autor de estas líneas. Pero basta de historia y referencias personales. La cuestión es que la Basílica de Paysandú está teniendo un proceso de reforma y restauración muy importante, que busca poner al día una de las joyas arquitectónicas más importantes del país. La nota de María Orfila, trae detalles muy interesantes sobre el avance de al obra, y lo que falta.

El centenrario de Alsina Thevenet

Homero Alsina Thevenet

Homero Alsina Thevent es una de las figuras clave de la cultura uruguaya. El crítico de cine más importante del continente para algunos, en tiempos donde la crítica era seguida con reverencia, y tenía un impacto directo en el propio panorama creativo. Sus últimos años los dedicó a crear el suplemento El Cultural, de El País, donde también ocupó un sitio particular. El autor de estas líneas compartió con él varios años, en los que ver llegar su figura ya algo encorvada, paso acelerado, y mirada torva, despertaba más miedo que simpatía. Es que Alsina era un tipo de carácter firme, y sin contemplaciones con la mediocridad. Así que imginese cómo andaba por Montevideo: a las puteadas con medio mundo. Algo de eso cuentan estas notas publicadas en el homenaje al cumplirse un siglo de su nacimiento, coordinadas por el amigo Laszlo Erdelyi, y que sirven para recordar a un personaje, y a una era, en la que la cultura era realmente central en la vida del Uruguay. Y el periodismo era una forma de mejorar el mundo. ¡Las cosas que nos díría si pudiera leer esta newsletter!

Así cerramos esta edición de Siete. Aproveche que tenemos unos días fríos, pero de sol,antes de que para el fni de semana que viene, se venga otra "cocoa" linda. ¡Hay que pasar agosto!