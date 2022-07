Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Explosión, pescado, candidatos, Darín y Darío Silva

Buenos días. Después de este fin de semana londinense, con dos mil porciento de humedad e ideal para la gente con problemas respiratorios, este lunes no nos encuentra con un panorama mucho más agradable. Como consuelo queda que el día que se levante un viento que despeje este pantano, (parecería que será recién el jueves) se va a venir un frío como para asustar a un oso polar. ¡Siempre que llovió, paro! Antes de arrancar le queremos mandar un saludo a los amigos de La Paloma, que nos recibieron por todo lo alto el fin de semana. Pero acá venimos a ponernos al día con la información, y en eso no le puede errar. Este resumen le acerca todas las noticias importantes que usted tiene que conocer antes de salir a la dura calle. Por lo menos, algo diferente para conversar con el compañero de oficina, más allá del clima. Entonces, en vez de adelantar nada, vamos a las noticias. Así, como dice el "Gaita Martinelli", "ya salimos de eso".

Una bomba en Villa Biarritz

El edificio siniestrado en Villa Biarritz. Foto: Juan Manuel Ramos.

Impresionantes las imágenes y los testimonios sobre la explosión que convirtió por unos días la coqueta zona residencial de Villa Biarritz en un paraje ucraniano. La investigación sobre los motivos de la explosión parece que tomará unos días más, aunque todo indica que se debió a un escape de gas. Si bien hay tres personas internadas graves, cuando se ven las fotos del edificio, resulta un milagro que no haya habido más víctimas. Ahora comienza la danza de números acerca del costo de todo esto, que se estima en tres millones de dólares, así como los cálculos de cuándo podrá volver a ser habitable ese edificio, algo que los expertos más optimistas no ven ocurriendo antes de 6 meses. Un detalle impactante es éste video de una cámara de seguridad, que muestra el momento exacto de la explosión.

La pesca, nuevo "frente" con Argentina

Hablando de explosiones, (perdón, no nos podemos contener) Argentina está pasando por un momento político y económico de máxima tensión. Pero, entre que miran la cotización del dólar, la agenda de piquetes callejeros, o el último episodio de la telenovela de Alberto y "Cris", el gobierno de ese país se las ingenia para abrir nuevos frentes de choque diplomático con Uruguay. En los últimos días nos hemos peleado por el Mercosur, por el caño ese con el que quieren sacar toda la basura del Riachuelo y tirarla a 30 km de Colonia (sin dejarnos controlar), y ahora también aparece el tema de la pesca. Una preocupante nota de Eduardo Barreneche que muestra lo poco que cuidamos algunos recursos.

Batalla por el derecho de autor

Fachada de Agadu. Foto: Estefanía Leal.

Referencias a Ucrania, "frentes", ahora "batalla"... Se ve que nos levantamos bélicos este lunes. En fin, arrancando con algunas notas de fondo del fin de semana, que tal vez escaparon a su radar, le recomendamos ésta sobre el conflicto entre Agadu y una cantidad de instituciones a las que acusa de no estarle vertiendo los fondos correspondientes a derecho de autor. Esta es una polémica que tiene años, pero que ahora se ha recalentado, a raíz de que uno de los principales promotores de eventos, ha decidido enfrentar en los tribunales la pretensión de Agadu, que históricamente ha cobrado una cifra bastante alta por este concepto. El debate jurídico es apasionante, así como también las implicancias políticas y sociales de esta telenovela.

La verdadera "madre de las reformas"

Conrado Ramos. Foto: Leonardo Mainé.

La clásica entrevista de domingo en El País fue ésta semana con Conrado Ramos, director de la oficina de Servicio Civil. Usted dirá, "bué...", y mirará para otro lado. ¡Error! Si hay algo que es clave para este país es una reforma de fondo de su sistema de funcionamiento estatal, sobre todo la manera en que organiza a sus miles y miles de empleados públicos. Y en esa línea, Conrado Ramos es la persona que más ha estudiado el tema, y que tiene más claro lo que hay que hacer. Ya intentó hacer una reforma en tiempos de gobiernos frenteamplistas, pero en el choque con los "gordos" de COFE, el Frente Amplio mandó a Ramos al frigorífico. Ahora parece haber una segunda oportunidad, pero por lo que cuenta el entrevistado, la cosa no termina de cuajar. En un país que parece enamorado de su perfil estatista y del sueño del hijo empleado público, leer esta entrevista es como una cachetada despabilante. ¡No se la pierda!

La política nuestra de cada día

Laura Raffo y Carolina Cosse. Foto: El País

Al uruguayo le encanta hacerse el superado y decir que le aburre la política. Pero cuando uno ve las cifras de lo que se consume en internet, al menos, la realidad es otra. Cuanto más peleas, mejor. Y si hay algo que agita las peleas y conflictos internos en los partidos, es cuando llega la hora de las candidaturas. Si bien faltan dos años largos para las elecciones, este domingo la gente de política de El País nos puso al día con la interna de los dos partidos principales del sistema local, el Frente Amplio, y el Partido Nacional. Por un lado, una encuesta mostró a Yamandú Orsi un poco por encima de Carolina Cosse, aunque hay miradas que apuntan a otra cosa. Por otro, la figura de Laura Raffo sigue generando discusiones en la interna de los blancos. Aunque, si usted quiere escuchar una infidencia de este periodista, a la hora de buscar quien será el rival de Alvaro Delgado en esa interna, yo miraría para otro lado. ¡No le digo más!

Darín es uruguayo

Ricardo Darín y Ruben Rada. Foto: Ricardo Figueredo.

Ricardo Darín es una de las figuras más queridas del Río de la Plata, y sus películas y obras de teatro suelen generar pasión tanto en Argentina como en Uruguay. No en este periodista, que calcula que la última que vio de don Ricardo fue Nueve Reinas. ¡Nada personal! No se me ofenda. Pasa que el cine argentino... Bueno, eso quedará para otra ocasión. El tema acá es que Alejandro Seselovsky escribió este deliciosa nota, a medio camino entre la entrevista y el perfil, donde el Darín habla de todo, y en especial de su vínculo con Uruguay, y la polémica surgida hace unos días por su nueva condición de ciudadano uruguayo. Menos mal que Seselovsky nos perdonó la entrevista con Viviana Canosa de hace unas semanas, porque su pluma se agradece cada vez que nos envía alguna nota desde el otro lado del río.

Darío Silva no perdona a nadie

Sobre Darío Silva y su pierna, entre otras historias

La semana pasada cerramos la edición de Siete con un bloque "esotérico" que generó varios comentarios. Esta vez nos guardamos la insidia, ya que esta entrevista del periodista de Ovación, Diego Domínguez, con Darío Silva tiene todo el picante que su esófago pueda llegar a tolerar. El antiguo "nueve" de la selección uruguaya no deja títere con cabeza, y en la nota cobran desde Víctor Púa al "Maestro" Tabárez. También cuenta detalles de su agitada vida privada, su accidente, su situación laboral, y su casi llegada a Nacional, pese a haber estado siempre identificado con Peñarol. Mientras espera que se resuelva la novela entorno a Luis Suárez, tómese unos minutos para leer esta entrevista, que se las trae.

Esto ha sido todo por hoy. No se olvide del impermeable, el paraguas, y el ventolín antes de salir de casa, porque hoy promete ser otro día chicloso de humedad y lluvia en la capital del país. No se amargue, peor es el frío. ¡Buena semana!