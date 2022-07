Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un feriado indigente, compartido, viajado y esotérico

¡Buenos días! Nada hace vibrar el sentimiento patriótico del uruguayo como un lunes feriado. Y las cifras de tráfico en el sitio web de El País marcan que los compatriotas que todavía no volvieron de Bariloche, se han decidido a remolonear en la cama. Salvo los que se subieron al dudoso carro de la llegada de Suárez a Nacional, y se despiertan cada 15 min a ver si se realiza el sueño o golpea la realidad. Pero en Siete cumplimos como soldados, así que acá están las noticias para que cuando se digne salir de la cama caliente, se pueda poner al día con la realidad que lo rodea. Hoy tenemos información variada, desde líos en la educación, pasando por el drama de la Ciudad Vieja o la polémica por la "tenencia compartida", y hasta un cierre esotérico digno de Voces Anónimas, o como se llamara aquel programa extraño donde hablaba un chamán cruza entre Obdulio Varela y Pocahontas. ¿Se acuerda? Bueno, basta de cháchara, y mientras tarareamos un tema de Ciara con el que amanecimos en la cabeza, vamos a las noticias.

Polémica educativa marca el 18 de julio

Tunicas escolares colgadas en un perchero. Foto: Fernando Ponzetto.

Feriado en toda la República Oriental, y las "blancas palomitas" tienen un día extra de descanso. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la jura de nuestra primer constitución, cosa que se ve que de tanto feriado, mucha gente no tiene idea, ya que una de las notas más leías ayer en el sitio web de El País fue la explicaba qué se recordaba hoy, y qué implica esto de "feriado no laborable". Porque acá hay feriados laborales, eufemismo más uruguayo que la torta frita. Pero el título de hoy del diario muestra que la polémica en torno a la educación va por carriles mucho más relevantes. Por ejemplo, que el gobierno aspira a contratar ONG´s, clubes, y asociaciones para ayudar a extender lo tiempos escolares, aunque sólo para que apoyen en actividades lúdicas y deportivas. ¿Que dicen los gremios y los dirigentes de la oposición? ¡Imagínese! Fuera de broma, que decadencia la de Florit, que antes parecía alguien razonable.

Alerta por decadencia en Ciudad Vieja

Bola de Valores de Montevideo. Foto: Juan Manuel Ramos

Una de las notas más comentadas del fin de semana es esta espectacular crónica de Mariángel Solomita sobre la situación de la Ciudad Vieja. El barrio más emblemático de la capital del país, vive una crisis existencial, a medida que un proceso de abandono de empresas y comercios que migran al este, potenciado por la pandemia y el teletrabajo, se conjuga con un aumento de la población de pastabásicos y personas sin hogar. Todo se convierte en un círculo vicioso, que va vaciando esa zona clave de Montevideo, y dejándola en un estado de decadencia termina. Todo agravado por una autoridad municipal que cree que todo se arregla echando a los autos, y haciendo más difícil la circulación, con los resultados al vista. Y que ya fueron anticipados hace unos meses por este autor en una columna que le valió varias críticas. Pero que el tiempo viene confirmando.

Denuncia sobre banco venezolano

Bandes

Ya que andamos por la Ciudad Vieja, pasemos por el Bandes, banco venezolano de operativa extraña, pero que mantiene uno de los edificios más emblemáticos del barrio. Bueno, según esta nota de Eduardo Barreneche, una denuncia de los pobres jubilados venezolanos en Uruguay, que no cobran desde el 2015, alertó sobre una sofisticada operación para violar las sanciones internacionales al régimen de Nicolás Maduro, y que implica a altos funcionarios del Banco Central. Un tema muy complejo, pero que puede tener derivaciones muy llamativas.

Qué hay detrás de la "tenencia compartida"

Persona con una remera sobre la tenencia compartida. Foto: Fernando Ponzetto.

Si usted es un uruguayo común, llevará semanas escuchando discusiones y airadas polémicas en torno a este proyecto de "tenencia compartida" de los niños, en caso de separación de los padres. Por lo general este debate no admite medias tintas. Si usted está a favor, es un machirulo ignorante, que desoye los reclamos de gente tan pura y casta como los representantes locales de burocracias impolutas como la ONU o Unicef. Si usted está en contra, seguramente sea parte de alguna ONG feminazi que sólo quiere separar a los niños de sus padres. Por encima de las trincheras dialécticas, hay un problema de fondo en busca de solución. Y esa realidad fue lo que Delfina Milder intentó descifrar en esta nota, que aclara todas las dudas que usted, amable lector, pudiera tener sobre el asunto. De nada.

Por qué está tan caro viajar. Y qué va a pasar con eso.

Aeropuerto Internacional de Carrasco. Foto: Leonardo Mainé

En el país de la carestía y las ollas populares, uno de los grandes temas de debate es lo caro que están los pasajes de avión, y que destinos estarán más accesibles para las vacaciones de verano. ¿Señal de que los ricos son cada día más ricos y los pobres, más pobres? Puede ser. Peor si atendemos a las fotos que proliferan cada día en las redes de algún pro hombre sindical en el aeropuerto de Carrasco, los viajantes no son sólo los estancieros "malla oro". La cuestión es que esta nota explica los problemas de conectividad que padece el país, y en general el mundo, a raíz de la pandemia. Asi que apúrese a planificar sus vacaciones a ver si consigue precios razonables. Y para hacerlo, nada mejor que este servicio que brinda El País, con el apoyo de Jetmar y el Aeropuerto de Carrasco, para tener claro destinos y precios. Y ojo que esto es publicidad orgánica 100%, ¿eh? ¡Qué tiempos cuando el aeropuerto auspiciaba Siete! ¿Se acuerda?

La mirada elogiosa de ejecutivo argentino

Ignacio Sarmiento, gerente general de Enjoy Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo.

Pocas cosas gustan más al uruguayo que cuando un ejecutivo o empresario extranjero, habla bien de nuestro país. En este caso, el amigo Ignacio Sarmiento es argentino, pero ya lleva varios años al frente de las operaciones del hotel Enjoy, así que lo de extranjero es relativo. Pero sí es una mirada interesante sobre nuestra realidad, de alguien que tiene muchos puntos de comparación. En especial por estar a cargo de una empresa de capitales chilenos, un país que supo ser modelo regional, pero que ahora tiene problemas políticos y sociales muy serios. Uno de los detalles interesantes que señala Ignacio, es que el gobierno debería tener un ojo puesto en Chile, para intentar atraer capitales de esa nacionalidad, que están muy inquietos por las derivas políticas del nuevo presidente Boric, y ese proyecto de constitución delirante que están por plebiscitar. En cualquier caso, vale la pena leer una nota llena de conceptos jugosos.

Ven a volar conmigo, volemos, volemos...

Fernanda Cabrera. Foto: Leo Mainé.

Bueno, del tema de Ciaria del principio, pasamos a Fran Sinatra. Pero es que para cerrar esta edición de Siete, queríamos darle un toque elevado, ya que se trata de un verdadero "rincón esotérico" que vamos a promover en esta última pastilla. Es más, debería ser una sección fija de este newsletter. Sucede que el fin de semana la redacción de El País nos regaló tres joyitas new age. Primero, esta entrevista con la usualmente aguerrida periodista Fernanda Cabrera, donde nos da un panorama totalmente zen de su existencia actual. Es más, se anima a contarnos que en vidas pasadas habría sido un rey que mandó a su gente a la guerra. Espere, espere... que eso no es todo. También explicó que llegó a ser "parte de un planeta", dejándonos a todos con la duda exisencial de qué parte sería. Todo esto lo supo gracias a que lee "registros akáshicos". ¡Seguro! ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Bueno, pero para seguir en la misma tónica, el domingo publicamos una entrevista a Gabriel Rolón. O Jorge Bucay... bueno, ya me entiende. El tipo dice cosas tan removedoras como que "Noto en la gente un deseo muy noble por retornar a la vida". ¡Y sí, Papá! Pero para no quedarnos con las ganas, la gente de Revista Domingo, nos regaló un perfil de Fabián Cardoso, dirigente sindical, periodista de canal 5 (!) y experto en murgas que tuvo su cuarto de hora de notoriedad cuando aquel lío con Petinatti. Y que ahora nos cuenta que es masón, mientras posa para la foto con expresión de cálculo urinario en progreso. ¡Precioso todo! No se preocupe, que como dice el cartel ese en la interbalnearia "por sobre las nubes, siempre brilla el sol!

¡Hasta el lunes que viene!