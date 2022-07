Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Amparo, obras, Ferreri, clubes, crisis y Susana

¡Muy buenos días! Después de una ausencia prevista el lunes pasado debido a las vacaciones infantiles, aquí estamos de vuelta con las siete noticias que necesita saber para comenzar la semana. No, no fuimos parte del malón charrúa que parece haber copado Argentina en éstos días. Pero si nos guiamos por el entorno, fue un segundo éxodo del pueblo oriental, esta vez, corriendo atrás de ese deseado dólar "blue". Hablando de eso, y si bien acá no nos metemos con las noticias internacionales que son propiedad del amigo Carlos Ríos y su newsletter "Mundo", algo vamos a hablar de la nueva (¿eterna?) crisis argentina. También del juez antivacuna, de las millonarias obras viales anunciadas estos días, de clubes intervenidos y padres cincuentones, de la oposición y de Susana Giménez. Todo eso y mucho más en esta newsletter dedicada especialmente a Mauro Méndez, al club de fans de Jay Z, y a los correctores voluntarios que nos avisaron de las barbaridades que salieron en nuestra columna de ayer en El País.

Apelna amparo que suspende vacunación de niños

Álvaro Delgado habla en Presidencia tras suspensión de vacunación pediátrica. Foto: Captura

El tema excluyente en la Banda Oriental por estos días es el fallo de un juez de feria que suspendió la vacunación de niños, y obligó al gobierno a revelar el contrato de compraventa de vacunas con la empresa Pfizer, y dar detalles de los problemas que ésta pudo haber generado. Se ve que para el juez, los medios de prensa, que llevan dos años revolviendo en todas las miserias pandémicas, no son suficientemente efectivos en esto. Ah, como no tuvo suficiente el juez con eso, también ordenó frenar unas obras en Punta Colorada. Polifuncional el hombre. ¿Usted no entiende que es la acción de amparo? Acá se lo explicamos al detalle. Bueno, la noticia es que el gobierno espera apelar hoy esta sentencia, y lo más probable es algún cambio. Aunque en otra muestra del corporativismo rampante en Uruguay, algunos jueces se dolieron por las críticas al colega. Mejor que no lean la columna de este autor. Ni el editorial principal de El País de ayer.

Anuncian masivo plan de obra pública

José Luis Falero. Foto: Juan Manuel Ramos.

El gobierno neoliberal que nos oprime, de acuerdo a Fernando Pereira, tiene salidas poco a tono con ese perfil ideológico. Podríamos mencionar esos controles de precios, (temporales y acotados a decir del amigo Bonilla) que lanzó Arbeleche y que habrían enojado seriamente a don Mises. O aquellas declaraciones de Lacalle Pou de que de la pandemia "se sale con obra pública". Y al parecer el hombre piensa cumplir, de acuerdo a lo que explicó este domingo en El País el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. El gobierno piensa implementar un masivo esquema de inversión pública en rutas, puertos, trenes, con la intención de mantener la economía empujando, en ésta fase de recuperación post covid. Algo que no parece muy en línea con los dictados del liberalismo ortodoxo, pero que esperemos que funcione, y permita absorver pacíficamente el shock de la finalización de las obras de UPM:

Villa Española no fue una isla

Club Villa Española. Foto: Leonardo Mainé

La polémica por la intervención por parte del Ministerio de Educación del club Villa Española, y la reacción victimista y paranoica de la cúpula opositora, convirtiendo el episodio en un acto de fascismo institucional antiderechos, quedará como uno de los puntos más bajos en la historia reciente de nuestra política aldeana. Pero a partir de allí, Karen Parentelli armó este informe para Qué Pasa sobre este rol poco conocido del MEC. Con preguntas obvias pero desafiantes ¿cómo funcionan los clubes y sociedades formalmente? ¿Por qué las controla el MEC? ¿Qué les controla? Allí aparecen historias asombrosas, de estatutos medievales, peleas de amigos, y conflictos pequeños, que hacen que se llegue a intervenir decenas de instituciones al año, desde la Cruz Roja, hasta "el Fénix".

La oposición y el largo plazo

Pablo Ferreri. Foto: Estefanía Leal.

La clásica entrevista del Domingo en El País tuvo esta semana a Pablo Ferreri como protagonista. El ex director de la DGI en las primeras gestiones del Frente Amplio es una de las voces razonables y dialogantes que quedan en esa coalición, aunque tal vez por eso no tiene tanta visibilidad. En esta entrevista, en la que debuta la firma del nuevo compañero de redacción Raúl Santopietro, Ferreri lanza críticas al gobierno, marca fallas y carencias, pero tampoco escapa a reconocer errores de las propias administraciones del Frente Amplio. Una conversación interesante, desafiante, y que obliga a pensar algunas verdades que muchas veces se dan por completas. Algo que viene a ser un poco el motivo de existencia del periodismo. Y también de la política.

La eterna crisis de la "vecina orilla"

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa luego de conocerse los resultados de las elecciones primarias. Foto: Archivo

Si hay un privilegio que concede la nacionalidad uruguaya, es ser testigos de lujo de la realidad política Argentina. Una telenovela permanente, o un "hospital siquiátrico atendido por sus propios pacientes" a decir de un amigo. Y vaya si apelamos morbosamente a ese privilegio. Desde hace unas semanas, que arrancó otro espiral implosivo en la "vecina orilla", el rating de TN o La Nación+, ha explotado en Uruguay. Pero más allá de lo atractivo de seguir una política donde un día un ministro aparece tirando fardos de billetes dentro de un convento, o donde el presidente y al vice se pelean por carta frente a todo el país, en el fondo los uruguayos sabemos que esa exuberancia emocional, por algún lado nos termina golpeando. Así Delfina Milder se embarcó en esta interesante nota que explica cómo nos puede pegar esta vez la locura de los amables vecinos. Como decía la publicidad aquella: "Un Argentino, un hermano".



Padres después de los 50

Día del Padre. Foto: El País

La verdad que dudamos antes de recomendar esta nota. Hay aspectos medios incómodos en la misma, "cringe", como dicen los milenials ahora. Pero entre que ayer fue el día del Padre, y que la lectura de las métricas muestra que la leyó mucha gente, nos terminamos decidiendo a compartirla. Se trata del fenómeno de los padres que tienen hijos después de los 50, y los costados positivos y negativos que esto acarrea. Como alguien que ya se acerca a esa fatídica cifra, nos negamos a hacer demasiados comentarios al respecto. Solo diremos que la idea de volver a pasar por limpiar pañales cagados o aguantar algunas cosas, a esta altura de la vida... yo que sé. ¡Admirable!

Susana Giménez y la poesía

Susana Giménez. Foto: Gentileza Susana Giménez

Susana Giménez es una figura excluyente del imaginario colectivo rioplatense. Por decir lo menos. Y el estreno de una obra teatral suya en Punta del Este, y en invierno, no es algo que ocurra todos los días. Eso motivó que nuestra nueva coordinadora de TV Show, Belén Fourment, se vistiera con sus mayores galas y marchara a encontrarse con la "Diva de los Teléfonos", como dirían las viejas crónicas, para un cara a cara definitivo. La realidad es que, como suele suceder con las divas, el encuentro se terminó frustrando. Pero eso debe haber gatillado el sentido poético de Belén, que convirtió una fría entrevista telefónica, en una crónica apasionante sobre una figura de esas que dejan huella. No se la pierda.

Se terminó lo que se daba. Así cerramos este edición de Siete, que ahora llega a las 10 AM todos los lunes a su casilla de correo. ¿Cómo? ¿Qué se quedó con gusto a poco? ¡Pero no sea abusivo! Hágase un favor, y lea todo esto mientras toma ese café/mate de media mañana, que se podrá felicitar de ser una persona informada, un ciudadano de bien. Y después, si todavía le queda ganas de más, vaya a la web del diario que seguro la realidad nos regala un arranque de semana intenso. ¡Hasta el lunes!