Plata, fútbol, partos, política y armas fantasma

Buenos días. Hoy es lunes, 27 de junio, y hace un frío espantoso. Si ya venimos así de golpeados con este clima antártico, y todavía ni empezó julio, imagínese lo que se nos viene por delante. Después hablan de calentamiento global y todas esas cosas... Chiste, chiste, no se cosa que algún milenial ambientalmente consciente nos quiera cancelar por hacer bromas con este tema tan sensible. Bueno, hoy en día todos los temas son muy sensibles para algunos... Pero bueno, acá venimos a charlar de noticias e información, y eso es lo que tendrá a continuación, con las siete noticias clave para arrancar la semana informado. Que si bien ya no llegan a las siete, siguen siendo tan punzantes y puntuales como siempre. Ahora a las 10. Dicho todo esto, empecemos por lo primero de hoy, que es la plata.

Rendición, elogios y advertencia

Luis Lacalle Pou en acto conmemoración por el aniversario del natalicio de Artigas. Foto: Leonardo Mainé

El presidente Lacalle Pou recibirá a sus ministros esta tarde en la Torre Ejecutiva para exponer los principales lineamientos de lo que será la rendición de cuentas de este período. Se trata de la batalla política más importante de cada año, sobre todo cuando hay un gobierno de coalición como el actual, donde cada partido busca mejorar la plata que le toca a las áreas que maneja. El Presidente ya ha anunciado que no habrá grandes aumentos de gasto, y que lo poco que haya se irá para educación, seguridad, y un poco para ciencia e investigación. Algo previsible después de las lecciones que dejó la pandemia. Pero, claro, habrá mucho pataleo y reclamos en los próximos días, porque sobre todo los funcionarios públicos saben que es el momento de conseguir algo, o a esperar hasta el año que viene. El que avisó contra las generosidades extremas fue el economista jefe del banco Itaú, Mario Mesquita, que hoy mismo en entrevista con El País, avisó que vivimos en un mundo peligroso e impredecible, como para hacer locuras con la plata. ¿Alguna vez fue de otra forma?

Villa Española, ¿paladín oprimido?

Las pancartas que mostraron los jugadores de Villa Española. FOTO: @fotos_mb para Villa Española.

Deje comenzar esto con una historia personal. De chico el padre de este autor, fanático del fútbol en sus formas más rústicas, lo llevaba todos los fines de semana a las canchas más exóticas a ver partidos de la B y la C. De fútbol, poco y nada, pero lo que es peleas y grescas, vimos de todo en aquellos tiempos. Y había dos cuadros que sobresalían en ese talento: Villa Teresa y Villa Española. Si alguien le hubiera dicho al "Torta" que en 2022 Villa Española iba a generar una crisis política, por haberse convertido en paladín de la sensibilidad social, le hubiera dado un ataque de carcajadas. Bueno, eso es lo que sostienen algunos, y como si fuera poco, denuncian ser victimas de la censura neoliberal de gente vengativa que no les perdona tener libros en los vestuarios. El gobierno dice que son todo pavadas, y que lo que pasa es que la directiva no cumple el estatuto, y hay socios que lo reclaman. Y todo termina en la clásica orgía de victimismo y paranoia de algunos dirigentes políticos, los que cualquier bondi los deja cerca. Ahora Cosse es experta en estatutos de fútbol, también. Una novela que analizó este tipo, Martín Aguirre, siempre con los poderosos y antipopulares.

Tormenta perfecta golpea al consumo

Contenedores en China.

Mientras en la mayoría de los países de occidente ya dimos vuelta la página con la pandemia, hasta con la guerra en Ucrania, y queremos volver a la vida habitual, la realidad no está tan de acuerdo. Los problemas generados por la política de cero covid del mandatario chino Xi Jinpin, y los problemas en los flujos marítimos provocados por la invasión rusa, han desatado una "tormenta perfecta" en materia de logística mundial. Eso nos explicó ayer en Que Pasa, Sebastián Cabrera, con un informe muy profundo sobre los efectos que esta situación está generando en nuestro bolsillo, cada vez que precisamos consumir alguna cosa. Con las cadenas de producción totalmente globalizadas, cuando Putin estornuda en el Kremlin, acá no se consigue repuestos para autos. Y así con todo. Si no lo cree, lea la nota e ilústrese sobre el mundo tan particular en que nos ha tocado vivir.

La campaña eterna

Argimón participó de la Noche de San Juan en Montevideo

Uruguay es el país de la eterna campaña electoral. Y no hay que culpar de esto a los dirigentes o políticos. Somos los propios ciudadanos, periodistas, encuestadores, los que fomentamos este clima de campaña perpetua. Y eso en buena medida, porque la gente lo consume. Bueno, una campaña que sordamente viene cobrando intensidad es la interna del Partido Nacional. Sobre todo porque en un partido acostumbrado a las pugnas internas, estos años de liderazgo casi indiscutible de Lacalle Pou han generado un engañoso sentimiento de unanimidad, que se pone en cuestión cuando se trata de ver quien puede ser su sucesor. A la candidatura "cantada" de Alvaro Delgado, se le va a tener que oponer alguien. Y ese alguien todavía no está claro, pero hay dos mujeres, Beatriz Argimon y Laura Raffo, que parecen mirar la carrera con interés. Eso nos cuenta Joaquín Silva en esta nota muy interesante, publicada en la edición dominical de El País.

El misterio de las "armas fantasma"

Pistola ametralladora AR 15 y fusil AK 47. Foto: El País

El título de esta "pastilla" de Siete parece el de una historia de Sherlock Holmes. La creatividad hay que agradecérsela a Eduardo Barreneche, una máquina de conseguir historias (y títulos) gancheros. En esta caso, es la narración de cómo la detección de unos cargadores aislados de armas automáticas que llegaban a Uruguay, desatapó lo que puede ser una operación masiva de contrabando de armas hacia Brasil, donde el crimen organizado tiene una sed insaciable de elementos bélicos. Quédese tranquilo que no son armas que disparen solas o estén poseídas por alguna deidad afrobrasileña. Mejor vaya y lea la nota, así entiende todo.

Auge de barrios privados en el interior

En Montevideo están prohibidos los barrios privados, pero en los hechos existe la modalidad "semi-privado".

No es noticia si le comento lo mucho que ha cambiado el periodismo en los últimos años. Pero esta historia es llamativa en ese sentido. Resulta que en la redacción de El País tenemos un equipo de gente que analiza todo el tiempo qué cosas lee la gente. Y un patrón muy marcado en los últimos meses tiene que ver con los barrios privados. Así que vino el planteo de intentar profundizar más en esa materia, ya que al parecer los lectores están ávidos de historias al respecto. Así fue que a Delfina Milder se le prendió la lamparita de analizar cómo está repercutiendo este fenómeno en las ciudades más alejadas de la capital. Y así generó este interesante informe que, para darle la razón a las frías métricas, se leyó muchísimo.

La Laguna de Rocha y las mujeres

Laguna de Rocha

Hablando de cambios y periodismo, esta nota de la revista Domingo muestra mejor que nada el yin y el yang de esta profesión hoy. Se trata de un informe sobre las mujeres que viven y trabajan esforzadamente en uno de los lugares más pintorescos y perdidos de la costa nacional: la laguna de Rocha. Tiene todos los ingredientes que apasionan a los nuevos periodistas hoy: medio abiente, mujeres que se sobreponen a los desafíos, trabajo "colectivo" como forma de vencer a la adversidad... no le falta nada. Sin embargo, no siempre es oro lo que reluce. Sin querer desmerecer el trabajo de estas abnegadas señoras, en casi 30 años de frecuentar la laguna de Rocha, la imagen personal de este autor sobre el rol de la comunidad de pescadores allí afincada es menos "rosa". Desde la proliferación de basura, redes abandonadas, botellas, plásticos, hasta presiones políticas para abrir la boca cuando todavía no es el momento, afectando así el fragil equilibrio de la desembocadura. En un tiempo, tenían ahí hasta un pobre guazubirá, atado como mascota. Pero no le vamos a arruinar la lectura. Mejor vea la nota, y después nos dice si somos unos desalmados.

Hasta aquí llegamos hoy. Esperamos que el hecho de llegar a las 10 no le esté arruinando la lectura de Siete. Pero si lo hace, y tiene alguna idea de cuando vendría mejor, estamos abiertos a escuchar. Por lo demás, le deseamos una semana fructífera, y nos vemos aquí dentro de siete días.