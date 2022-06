Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Artigas, obras, cargas, eutanasia y poneros del surf

¡Muy buenos días! Otra semana que comienza con el resumen esencial de noticias uruguayas, puntual en su casilla de correo. Que ya no es a las siete, sino a las diez, pero lejos de resultar eso más fácil para el autor de Siete, implica un desafío extra, que ya nos hicieron notar algunos lectores. Es que para cumplir con el horario, tenemos que escribir a toda máquina, ya que en esta sociedad patriarcal y heteronormativa, nos toca entregar a la pequeña de 7 años (!) a las 830 para su ruta a la escuela. Y a partir de ahí es una carrera frenética para completar este resumen antes de la hora señalada. Así que si hay palabras pegadas, algún error de sintaxis, pedimos comprensión. Pero basta de paparruchadas personales, que las noticias hoy tienen mucha "carne". ¿Sabe qué? Mejor no le adelantamos nada, y vamos a empezar con los comentarios y mismo.

Artigas, abuelos y obras

Lacalle Pou en Sauce. Foto: Leonardo Mainé

Ayer domingo fue 19 de junio, y como cada año hubo actos, pericones, juras de la bandera, por todo el territorio nacional. El presidente Lacalle Pou encabezó los festejos en la localidad de Sauce, donde además de los cientos de "blancas palomitas" enmoñadas de azul, hubo margen para la política. Por ejemplo, en un mensaje bastante directo al intendente de Canelos Yamandú Orsi (que estaba presente), Lacalle Pou dijo que este año será récord histórico de inversión pública. De alguna manera "robando" la bandera del empuje estatal en la economía a un intendente canario que ya parece lanzado para 2024. Pero el Presidente también tuvo tiempo para meterse en la gran polémica política del momento: el debate sobre si Valverde se agachó por gusto a no, para no salir en una foto con el mandatario. ¿QUé dijo Lacalle Pou? Léalo aquí mismo.

La obra que cambiará la ciudad

La imagen muestra admirable avance de obras y al fondo edificio Aguada Park.

Esta es la nota que robó todas las miradas este fin de semana en El País. Habla sobre el avance de las obras tanto de UPM como del tren central, en la zona portuaria y el barrio La Aguada de Montevideo. Se trata de un proyecto que cambiará la cara de esa zona de la capital, algo que ya se había intentado en su momento con el llamado Plan Fénix, que nunca llegó a renacer de sus cenizas. De hecho, el emblema de aquel plan, el edificio que iba a ser su mascarón de proa, sigue abandonado y en estado lamentable. Hablamos, por supuesto, de la estación Central de AFE, uno de los edificios más lindos de Montevideo, y que hoy sigue siendo un refugio de lujo para ratas y pastabásicos. ¿Será que algún día lo veremos revivir?

Transporte de carga bajo la lupa

Transporte de carga: controles del MTOP no aseguran que circulen cumpliendo límites de peso. Foto: Gerardo Pérez

Otra de las notas que generaron impacto el fin de semana. Nuestra compañera Pía Mesa, logró obtener una copia del estudio ordenado por el Ministerio de Transporte, sobre el funcionamiento del sistema de trasporte de cargas en Uruguay. Y el resultado del mismo es impactante. Resulta que la evasión en ese sector superaría los 100 millones de dólares, y hay un 23% de los trabajadores del sistema que operan en la informalidad. ¿A qué viene todo esto? Es que antes de dejar el gobierno, las autoridades del Frente Amplio habían lanzado un sistema de control para el transporte, que había generado mucho ruido. Entonces el nuevo gobierno lo frenó, y mandó hacer este estudio para ver dónde estaba parado. Lo que no queda claro es por qué no querían que se difundiera. El resultado parece marcar que el transporte es un área donde hay problemas muy de fondo a solucionar.

Manini Ríos se defiende

Guido Manini Ríos en conferencia de prensa. Foto: Francisco Flores

Debe haber pocas personas en el sistema político nacional con quien este autor tenga menos puntos en común en materia ideológica que con Guido Manini Ríos. Ahora, es tan absurda la obsesión que tiene la mayoría de los periodistas y políticos de la oposición con el ex general, que uno termina teniéndole... simpatía. La última campaña contra el líder de Cabildo Abierto ha surgido del instituto de Colonización, dominado durante 15 años (tal vez sería mejor hablar de 17) por el MPP. Y que ahora emite un informe jurídico interno que acusa a Manini Ríos de ser colono. O sea de explotar desde hace años un predio afectado a ese instituto, algo que lo pondría en situación irregular, ya que por su función sería imposible que cumpliera con los requisitos. Manini niega haber sido colono nunca, y esta semana presentó una consulta con el viejo profesor Enrique Guerra, que le daría la razón. Pero más fuerte fue su valoración política: ¿el gobierno anterior no se dio cuenta que había una irregularidad cuando Manini era Comandante del Ejército? ¿El ex presidente del INC Berterreche, no sabía nada entonces?

Otro debate noruego

Eutanasia. Foto: archivo El País.

Si hay un tema complejo, y lleno de aristas peligrosas, es el de la eutanasia. Sin embargo, hay figuras políticas que empujan al país para definir una política pública en este sentido. Este informe de Karen Parentelli en Que Pasa aborda el problema y la polémica política al respecto, con mucha precisión y ecuanimidad. Se trata de un tema que pone sensible a mucha gente, y no es para menos. Dos reflexiones personales al respecto: el dilema no es tanto sobre el tema de fondo, sino cómo se implementa, sobre todo cuando se trata de gente que puede no estar en condiciones de tomar una decisión de este tipo. Segunda, en un país donde la mayoría de la gente no termina el liceo, parece un poco delirante que nuestros políticos se enfrasquen en un debate de este tipo, sin arreglar antes lo otro, ¿no?

La opinión también es periodismo

Si usted es lector habitual de Siete, sabrá que regularmente nos gusta compartir algunas de las piezas de opinión que publica El País los fines de semana. Es que se trata de un género muy especial del periodismo, pero que el resto de los medios no cultiva con igual pasión. Esta semana le vamos a recomendar una provocativa columna de Francisco Faig sobre la violencia del narco en Uruguay. En un estilo bien diferente, ésta de Juan Martín Posadas habla sobre la tradición conciliatoria de la política nacional, que ve puesta en jaque por estas fechas. También publicamos una de Pedro Bordaberry titulada "Aislados", que algunos amigos lectores nos señalaron que incluiría un "palito" para quien esto escribe, por haber catalogado la semana pasada el proyecto de isla artificial en Punta Gorda como una "fantasía". Imposible. No porque en El País no se publiquen artículos con posturas contradictorias, incluso de lo que piense un director. Pero si alguien con la trayectoria y el nivel de Bordaberry quisiera plantear discrepancias serias con otro columnista del diario, seguramente lo citaría con nombre y apellido, como corresponde. Por último, porque sin autobombo no se vive hoy en día, le compartimos la columna de ayer de Martín Aguirre, que algún punto de humor aporta a este lunes tan duro.

Un pionero del surf en Uruguay

Edwin Salem

Qué cosa ingrata hablar de surf a quienes no tiene mucha idea del tema. Por lo general evitamos este dilema, y confesamos que hasta operamos de alguna forma para que no salga mucho de este deporte en El País. Porque para quienes tenemos esta adicción, no se trata de un deporte en absoluto. Y nadie mejor para dar testimonio de esto que Edwin Salem, una figura legendaria para el surf latinoamericano, pero que la mayoría de la gente, incluso surfistas, no sabe quién es. Edwin es de origen argentino, pero se crió en San Francisco, donde fue pionero de la ola más grande y peligrosa de California: Mavericks. No contento con eso, ha surfeado por toda América Central, ha descubierto olas nuevas en el gélido sur argentino, y recientemente recorrió toda la costa occidental de Africa con ese mismo espíritu. ¡Ah! Y tiene una ONG para ayudar a niños con problemas a experimentar el surf. Todo eso lo ha convertido en un mito del deporte, pese a no haber participado de campeonatos, ni andar haciendo historias de instagram a diario. Que ese es el verdadero espíritu del surf.

