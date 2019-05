Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tabaco, torturas, plata y material radioactivo

¡Buenos días! Siete de la mañana del último lunes de mayo. Y como quien no quiere la cosa, nos vamos metiendo de a poco en el áspero invierno uruguayo. De hecho, esta semana arrancará agradable de temperatura, pero ya para el miércoles se anuncian temperaturas de 10 grados y menos. Precioso... pa los pinguinos. En fin. Vamos a arrancar sin más vueltas con las noticias que hay que saber para salir de casa al día. Un día en el que no salieron los diarios, así que la agenda noticiosa está anclada en el fin de semana. ¡Pobres los programas matinales de radio!

¿Que pasa en Maldonado?

Maldonado sacudido por una guerra entre narcos. Foto: Ricardo Figueredo

Una ola de ajustes de cuentas y delitos de sangre está conmoviendo a Maldonado. El domingo, El País titulaba con una frase llamativa: "Maldonado en medio de guerra narco y fake news". Si, un poquito arriba el titular. Pero la "bajada" era más reflexiva: "Murió otro joven baleado, los crímenes duplican cifra de mayo de 2018". Y para mostrar que no era exageración, entre que se imprimió el diario de ayer, y se redactó este newsletter, hubieron dos muertes violentas más. Al parecer, existe una guerra entre banditas de narcotraficantes que operan entre Pan de Azúcar, San Carlos y la ciudad de Maldonado, que está resolviendo sus diferencias comerciales a puro plomo. A lo que se suma una ola de histeria colectiva, potenciada por mensajes de whatsapp de dudoso origen. Calma y desconfianza debería ser el lema. Al menos hasta que la policía pueda "sosegar" la cosa.

Gavazzo II: el Caso Gelman

El domingo se publicó en el diario una segunda entrega de la entrevista que Paula Barquet hizo con el ex represor José Gavazzo. El eje de esta parte fue el Caso Gelman, o sea la llegada a Uruguay, cautiverio, parto, y posterior asesinato de María Clara García de Gelman, nuera del fallecido poeta argentino, y madre de la hasta hace algunas horas, diputada del Frente Amplio, Macarena Gelman. Si quiere conocer detalles hasta ahora desconocidos de este caso que marcó la política uruguaya de los últimos 20 años, no le vamos a hacer "spoiler", como se dice ahora. Tómese un rato, y lea la nota, que Paula escribe muy bien, y vale la pena seguir el hilo narrativo para ir descubriendo, paso a paso, las novedades.

Mujica y el humo.

No, no se trata de una insidia para ratificar el comentario popular de que el ex presidente es un eximio vendedor de humo. Esta investigación de Carlos Tapia revela que, pese a las severas medidas antitabaco en Uruguay, el país sigue ocupando un lugar tristemente elevado en el ranking de muertes debido a cáncer de pulmón. ¿Cómo puede ser? Hay distintas razones que aquí se explican, pero algunos entendidos señalan que cuando llegó Mujica al gobierno, se relajaron algunas medidas que había impuesto Vázquez, y que eso puede tener algo que ver en el asunto. Una nota que derriba mitos, y explica aspectos generalmente mal manjeados de este tema.

Roban material radioactivo

Material radioactivo robado. Foto: Unicom

Esta es fresca. El ministerio del Interior informó ayer que desconocidos robaron una tarrina con material radioactivo que puede ser peligroso y traer consecuencias a quien se ponga en contacto con él. Son unos 100 mililitros de yodo 131, que venía con destino a aplicaciones médicas en la Asociación Española. ¿Para qué podría querer un delincuente un material así? Gran pregunta que genera esta noticia. ¿Tenía seguridad adecuada el "paquete"? Otra cosa que sería bueno saber. ¿Será que un "rastri" vio un balde colorido con poca custodia, y decidió llevárselo a ver si le servía para algo? Mmmmm. Ojalá que aparezca rápido, y sin que nadie tenga la mala idea de abrirlo a ver que onda.

El costo de la campaña

Esta interesante nota de Pablo Fernández, investiga sobre el costo de la campaña electoral de cara a las internas. No deja de sorprender que en este país, cualquier candidato que quiera presentarse con chance en una primaria partidaria, se gaste un millón de dólares en la contienda. Igual hay un dato llamativo. El jefe de campaña de Juan Sartori, Pablo Viana, le dijo a Fernández que piensan gastar unos 2 millones en esta campaña, apenas un poco más que lo que dijo que se gastará el comando de Lacalle Pou. Sin embargo, varias personas entendidas en el tema se comunicaron con el autor ayer, y le hicieron ver que Sartori, fácilmente, ya lleva gastado el doble de eso. Y le dieron datos sólidos al respecto. ¿Será verdad? Incluso para alguien con mucho dinero, gastar toda esa plata en una interna partidaria parece una locura. Hay que tener mucho amor por el país, ¿no?

Ser delincuente, es gratis en Uruguay

Foto: Daniel Rojas

Si le creemos a las encuestas, su candidatura ha tenido un impacto enorme en el electorado uruguayo. Algunos sondeos dan al partido del ex Comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, hasta un 6% de las preferencias, superando cómodo al Partido Independiente y al de la Gente. Eso, con apenas unos meses de existencia. Esta entrevista de Sebastián Cabrera permite tener una idea más clara de quién es y cómo piensa Manini Ríos, aclarar algunas propuestas que generaron polémica, y su visión sobre el uso de fuerza militar para combatir el delito. El titular de la nota es sin concesiones: "Delinquir en Uruguay, es gratis".

El "boom" de los clubes de lectura

El diagnóstico popular es que ya nadie lee nada, y que los libros son antiguallas en un mundo donde todo lo "cool" es digital. Y sin embargo, esta nota de Renzo Rosello cuenta sobre el boom de los clubes de lectura, gente que se reúne para compartir su pasión por la literatura. Vale señalar que Renzo es uno de los escritores uruguayos más recomendables de hoy, cultor de la novela negra donde vuelca su amplia experiencia como cronista policial, y acaba de lanzar su última obra "Cien veces muerto". Para quienes nos gusta la experiencia única de interactuar con un libro de verdad, tocar las páginas, el olor del papel, la nota nos reconcilia con una sociedad que, a veces, parece perdida a manos de la banalidad más absoluta.

Esto es todo por hoy. De nuevo, un lunes atípico, sin diarios, y donde muchos tendrán que hacer malabares para llenar las programaciones, sin el respaldo tantas veces ninguneado de los medios impresos. La próxima cita será el miércoles. Hasta entonces, manténgase informado entrando al sitio web de El País, comprando la edición papel en su quiosco de confianza, y suscribiéndose aquí a su newsletter favorito, hay para todos los gustos. ¡Ah! Para comunicarse con el autor, lo puede hacer a través de su cuenta de twitter. En los últimos días, varios lectores tuvieron a bien hacer llegar por allí sus impresiones, muy agradecidas. Lo mismo que las amigas del Abitab, que por lo menos hicieron más agradable el nunca feliz momento de pagar la UTE. ¡Hasta el miércoles!