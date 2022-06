Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vuolvieron las 7, pero ahora a las 10

¡Muy buenos días! Sí, aunque le parezca mentira, aunque ya nos diera por perdidos, aquí está de regreso su newsletter favorito, que le acerca a su casilla de correo, las siete noticias más importantes. Pero, uno de los muchos cambios que estamos teniendo en el diario, le llegará ahora a las 10 de la mañana. ¿Las razones del atraso? Simple, mucho madrugón, y con todo el trabajo que hay por estos días en la redacción, ese elemento nos frenaba de volver a tener este intercambio con la audiencia. Pero como recibimos tantos reclamos, desde La Paloma, hasta Nueva Helvecia, de Washington DC a Minas (calle), acá estamos cumpliendo. Como decíamos, venimos con muchos cambios en el diario este año, aunque no tantos como los de la selección de fútbol, que desde la llegada de Diego Alonso, parece otro equipo. Y eso que no vimos los últimos partidos, porque a esta altura de la vida, andar buscando antenas, parece medio nearthental. Pero bueno, basta de cháchara, y vayamos a lo nuestro: las noticias.

Pelea por al seguridad sube decibeles

El ministro Heber presenta los últimos datos sobre delitos en Uruguay. Foto: Francisco Flores

Es uno de los temas fuertes del momento. Las cifras de asesinatos violentos se han disparado (guiño) en los últimos meses, poniendo el tema de la seguridad en el centro del debate político. La verdad es que la oposición sigue en la suya, pegando como ciego nuevo a todo lo que se mueve. Y ahora encontró en la seguridad un tema que, piensa, le puede pagar en votos. La realidad es que las cifras de delitos en general siguen muy por debajo de como venían en el gobierno anterior. Y la mejor campaña para el actual sería salir con una foto del triplete Bonomi-Vázquez-Layera, que la gente sale corriendo a buscar la urna de nuevo. Pero también es verdad que el actual ministro Heber no parece estar teniendo una gestión floreciente, y sus salidas preocupan bastante, incluso en el seno del gobierno. Veremos que ocurre en los próximos meses, ya que el presidente Lacalle Pou prometió destinar más recursos al tema. ¿Será que se arregla con plata?

La primera "santa" uruguaya

Devota de santa Francisca Rubatto. Foto: M.Solomita

Vamos a reflotar una de las mejores notas del fin de semana. Es la historia de Francisca Rubatto, la primera santa uruguaya confirmada por la Iglesia Católica. Aunque no nación en Uruguay, pero bueno, eso es un detalle. Una deliciosa crónica de Mariangel Solomita que tiene todos los ingredientes para el disfrute. Entre ellos, la figura de Jonathan Moris, quien habría sido el beneficiario del milagro, ahora confirmado, que entronizó a Rubatto en el selecto club de los santos. Si bien el proceso no parece mucho al narrado en aquella genial novela de Morris West llamada El "abogado del diablo", el mismo es otro punto alto de la nota. Pero mejor vaya, léala, y después nos cuenta. Que no le queremos arruinar la historia.

La batalla del agua

Arazatí en San José. Foto: Fernando Ponzetto.

Otra interesante nota de Que Pasa, de este fin de semana. Hablamos del inicio de las obras de algo que el país tiene pendiente hace décadas: una inversión para mejorar el sistema de suminstro de agua potable a la población. En Uruguay siempre creímos que el agua sobraba, y que teníamos la mejor calidad del mundo en esa materia. La realidad es muy diferente, y hace ya un tiempo ue caímos en cuenta que entre la contaminación de los ríos, y la falta de inversión en cañerías y sistemas de potabilización, estamos muy rezagados. Ahora OSE inicia un proyecto millonario para ponerse al día pero, para variar, va a haber gente quejándose y denunciando el fin del mundo. Imagínese si alguien propusiera hoy construir la represa de Salto Grande...

Los detalles ocultos del "Caso Lola"

La madre de Lola en la marcha feminista de "Ni Una Menos". Foto: Estefanía Leal.

Una de las buenas noticias de los últimos meses, ha sido el aparente esclarecimiento del asesinato de la joven argentina, Lola Chomnalez. La verdad es que con los años transcurridos, y lo chapucera que fue esta investigación en su origen, nadie tenía ya demasiadas esperanzas. Pero el trabajo silencioso de la policía técnica, y en especial de la genetista Natalia Sandberg, parecen haber logrado buenos resultados. Aunque siempre hay que esperar una condena firme. Ayer domingo, El País publicó algunos detalles desconocidos de las declaraciones del supuesto asesino, que muestran incongruencias y contradicciones, que complican todavía más su situación procesal.

Laura Raffo y los rumores

Laura Raffo. Foto: Francisco Flores

Aunque parezca que falta una vida, las próximas elecciones ya son tema de discusión abierta en todos los partidos. Y en el Partido Nacional, donde las batallas fratricidas son una costumbre tradicional, la cosa está mucho más caliente de lo que parece. En ese marco, El País entrevistó este domingo a Laura Raffo, quien se encuentra organizando la esmirriada oposición al Frente Amplio en Montevideo. En la nota habló de muchos temas, pero no pudo evitar tocar el delicado aspecto de las candidaturas, y de que no pocos en la interna manejan su nombre como una posible rival del secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, a quien muchos ya ven como carta ganadora, y con el apoyo del Presidente. ¿Qué dijo Laura? ¡Ahhh! Vaya y lea.

Cacho de la Cruz y la TV de hoy

Cacho de la Cruz. Foto: Leonardo Mainé

Debe ser la semana de la nostalgia anticipada. Hace unos días, pasamos frente a una TV y vimos algo que nos removió sentimientos oscuros. Resulta que en un programa, al parecer muy popular, aparecía un clon sobredimensionado de "Ultratón", aquél robot buchonazo que nos amargaba la infancia a los niños uruguayos, amenzándonos con cosas horribles si no nos portábamos de acuerdo a los cruentos parámetros heteropatriarcales de la época. ¡Y había gente que festejaba! En fin, no pasó una semana que en El País entrevistaron al "partenaire" de Ultratón, el gran Cacho de la Cruz. Bromas aparte, una figura legendaria de nuestra TV, y marcada a fuego en la cabeza de todos quienes nacieron antes del nuevo milenio. La nota es interesante, ya que hace un análisis de lo que ve en la TV actual, además de recordar sus épocas de oro. Parece que el frío y la nostalgia de agosto, se adelantaron varios meses en este 2022.

La nueva vida del primer "Masterchef"

Nilson Viazzo. Foto: Leo Mainé

Los "realities" no son el fuerte de éste periodista. Es más, ni siquiera ha mirado mucho Bake Off, que en su versión británica, debe haber sido el único de estos programas que realmente le generaron interés. Claro, ver a Mary Berry preparar una carne al estilo Wellington desde un jardín en la campiña británica, es difícil de equiparar desde estas tierras. Pero no divaguemos. El tema es que cuando vimos la tapa de Sábado Show esta semana, ni siquiera sabíamos quien era su protagonista. Pero durante el día, la entrevista con Nilson Viazzo, ganador de la primera edición de Masterchef Uruguay, escaló al tope de las más leídas. Se ve que el hombre de alguna forma marcó a las audiencias locales. Así que para no ser tan amargo, la compartimos con usted, por si se le escapó la lectura.

Bueno. Así cerramos esta primera edición de la nueva era de las siete noticias. Esperamos haber estado a la altura de las expectativas, y los reclamos. Y que la nueva hora de entrega, no conspire contra nuestra efectividad al momento de recomendarle las noticias esenciales para el arranque de semana. Por lo demás, agradecer de nuevo lo reclamos y demandas, y nos vemos el próximo lunes con más información.