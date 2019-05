Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lorenzo, Calloia, Uber y Tarantino

¡Buen viernes! El sol otoñal levanta un poco el ánimo en este final de la semana, pero la información agita el caldero político y genera noticias "picantes". Y eso que no nos vamos a meter ni con la pelea entre Pablo Mieres con Desbocatti, ni en el cambio de look de Wanda Nara. Dos temas analizados ya con la profundidad que merecen por los amigos de TV Show. Pero entre el Caso Pluna que vuelve a los titulares, los problemas con Uber, un llamativo intento de secuestro, y la caída de los ingresos de los hogares, el calorcito interno ya da para no tener que prender la estufa. Pero dejémonos de vueltas, y arranquemos con esta edición de Siete.

Varapalo judicial para Lorenzo y Calloia

Fernando Calloia y Fernando Lorenzo. Foto: Archivo El País

Cuando los ecos del caso judicial más sonado de los últimos años parecían lejanos y apagados, la sentencia de un Tribunal de Apelaciones ratificando la condena a Fernando Calloia, y revocando la absolución de Fernando Lorenzo, prometen volver a poner a Pluna en el centro del debate político. Los argumentos judiciales, las reacciones políticas, y todos esos aspectos, los puede leer usted aquí y aquí. Pero por encima de eso, lo interesante es ver cual será el impacto de esto en la campaña electoral. ¿Afectará el incipiente proceso de recuperación del Frente Amplio de parte de su base desencantada? ¿Azuzará a la oposición? Por no hablar del gran tema de fondo, ¿Seguirán estos jerarcas cargando solos con la cruz de la culpa de este escándalo?

La versión argentina de la muerte de Lola

Ayer El País publicó el contenido del informe que la familia de la joven Lola Chomnalez aportó a la justicia uruguaya poco antes de que se produjera el primer avance serio en la investigación de ese homicidio en cuatro años. Muchos sospechaban que ese informe había tenido algo que ver en destrabar la causa, pero el contenido parece estar en las antípodas de lo que afirma el dictamen del fiscal. Según los expertos argentinos, el asesino habría sido uno solo, y éste tenía conocimientos de lo que debía hacer para evitar ser apresado. Estas consideraciones no parecen calzar mucho con el perfil de "El Cachila", un adicto y con severas limitaciones en varios niveles, a quien se imputó en condición de co autor, o sea como alguien que estuvo allí o vio algo, pero que no fue necesariamente el matador. Todo sigue resultando bastante confuso, y habrá que esperar a las próximas horas a ver si hay algún elemento que arroje más luz sobre el asunto

Uber, tenemos un problema

Desde Uber aseguran que aumentó el tiempo de espera. Foto: Fernando Ponzetto

Los usuarios de Uber se están chocando cada vez más con el irritante cartel que dice "no hay autos disponibles". A esto se suma una paulatina degradación del servicio, con demoras extendidas y otros temas que están afectando la calidad del mismo. Desde la empresa se señala que todo se debe a la decisión de la intendencia de Montevideo de no abrir el registro de choferes para nuevos aspirantes. También parece claro que la regulación municipal capitalina, estuvo más preocupada por amparar los reclamos de "la familia del taxi", que por el bienestar de los usuarios del transporte público. Curiosamente, o no tanto, los conductores de Uber están de acuerdo con la IMM en limitar el número de vehículos habilitados. Como siempre, el pobre consumidor parece condenado a quedar en manos de lo que decidan las corporaciones, públicas y privadas.

Frenazo económico golpea a los hogares

Era algo inevitable. A medida que se consolida el frenazo económico en el país, empiezan a aparecer síntomas de que el ingreso de los hogares uruguayos decae. Esta interesante nota de Horacio Bafico y Gustavo Michelín explica los detalles y las causas de este fenómeno. Lo bueno de estos análisis de estos dos economistas, es que explican las cosas de manera clara, sin entrar en la jeringoza de varios de sus colegas que la complican al punto que es imposible seguirlos. Un detalle interesante que aporta la nota, es ver como se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y la dejamos acá para no herir sensibilidades deconstruidas.

Extraño intento de secuestro

Parece una de esas historias "truchas" que circulan por mensajes del whatsapp. Pero al parecer fue cierta. Un extraño intento de secuestro en la puerta de un instituto educativo de Punta Gorda, donde un niño de 11 años habría sido abordado por extraños e intimado a subir a una camioneta, con el argumento de su madre los había enviado a buscarlo. El chico vio algo raro, y salió corriendo de vuelta a su escuela. La familia y la escuela confirman el hecho, y la policía tomó cartas en el asunto. Es de esperar que surjan novedades pronto. Y también es probable que la psicosis "normal" en el mundo redes, tenga un crecimiento exponencial en los próximos días.

Buenas y no tan buenas noticias en el campo

Dos realidades: el agro fue de los que cayó y la energía de los que creció. Foto: Nicolás Pereyra

El suplemento de Rurales publicado ayer por El País trajo material muy recomendable. Hay una entrevista al empresario agrícola Marcos Guigou donde analiza los problemas de un sector que enfrenta desafíos enormes. Aunque en las últimas horas parecería haber recibido alguna guiñada con el precio de la soja. El rubroque parece ir bien rumbeado es el de la carne, según cuenta una columna de Nicolás Lussich, y un informe sobre lo que está haciendo el Frigorífico Modelo. Mucha cosa para leer, y mantenerse al tanto de lo que pasa en ese país real, lejos de los tubos lux y los teclados, donde se juega buena parte del destino económico del país.

El regreso de Tarantino

Quentin Tarantino en el Festival de Cine de Cannes donde presentó su nueva película. Foto: AFP

El mundo del cine parece volcado a comentar la nueva película de Quentin Tarantino, presentada en las últimas horas en el festival de Cannes. Si bien los cambios culturales de estos años parece haber opacado un tanto la estrella de un director poco proclive a ceder ante las presiones de la corrección política. De hecho, en el mismo Cannes, Tarantino se despachó contra una periodista del New York Times que le cuestionó las pocas líneas de diálogo concedidas a la actriz que hace el papel Sharon Tate. Tal vez la periodista debería hacer su propia versión, y darle las líneas que le parezca. Pero más allá de eso, la recomendación aquí es para esta nota de Carlos Reyes que recopila anécdotas y datos curiosos de la gran película de Tarantino, Pulp Fiction, que cumple 25 años.

Después de este último guiño a la sensibilidad filmográfica del autor, cosa esperemos poco frecuente, es hora de cerrar esta edición de Siete. Esperemos que haya sido útil, y no "demasiado jocosa", como se han quejado algunos lectores, cultores al parecer de ese chispeante y optimista espíritu uruguayo. Aunque no damos garantías a futuro.