Lola, Antel, campaña sucia y monopatines

¡Buenos días! Después del faltazo del lunes, acá volvemos con una edición de Siete recargada. La semana arrancó marcada por la multitudinaria marcha anual por el tema desaparecidos, con una espectacular foto de Fernando Ponzetto en la tapa de El País. No se escuchó ningún comentario sobre la omisión del presidente Vázquez de denunciar penalmente las expresiones del ex represor José Gavazzo, tal como lo había solicitado formalmente el fallecido ministro Menéndez. Luego vino el Caso Lola, y se robó todo el protagonismo. Hay, además, otras perlitas noticiosas interesantes, así que sin más vueltas, ¡arrancamos!

El caso "Lola" encuentra un culpable

Lola Chomnalez cronología

Casi cinco años después del crimen que conmovió a todo Uruguay (y parte de Argentina), la justicia parece haber cerrado el cerco sobre un responsable. Se trata de un "cuidacoches" apodado "El Cachila", y que en su momento fue interrogado pero luego liberado al no coincidir su ADN con el de una muestra que la policía uruguaya se había encaprichado con que era la prueba última de todo el asunto. El nudo de la investigación se desató luego de que la madre de la chica asesinada concurriera a la justicia uruguaya con algún tipo de evidencia removedora, de la cual no se habló más. Ahora se comenta que en su tiempo hubo una denuncia anónima que implicaba al imputado, así como otros indicios en esa línea. Sin embargo, recién ahora se toman medidas al respecto. Termine como termine este caso, quedará como una de las manchas más opacas en la historia criminalística nacional. Esta cronología cuenta parte de esa historia.

Lacalle Pou denuncia campaña en su contra

Que la campaña ha entrado ya en su fase más virulenta, no es noticia para nadie. Al menos, para nadie que consuma medios o se de una vichada por el mundo sórdido de las redes. Ahora el favorito para ganar la interna blanca, Luís Lacalle, se queja de que desde el gobierno se toman turnos para "pegarle", cuando no es un pre candidato, es un ministro, o quien sea. Vale señalar que eso no sería lo más grave. Pero cuando pasan cosas como lo del libro ese que se modificó para acusarlo falsamente de haber atropellado a alguien borracho, o cuando se crea un video "trucho" atribuido al Los Angeles Times, como el que circula por whatsapp, la cosa toma otro cariz. ¡Y lo que queda aun por ver! Un consejo, con cualquier cosa rara que usted reciba por ahí, estimado lector, primero que nada, dude. Desconfíe. Vaya a su medio de referencia (preferiblemente El País, claro), confirme. Pero, sobre todo, no reenvíe cosas de las que no está seguro. Es lo más efectivo que se puede hacer para "limpiar" un poco esta sucia contienda electoral.

Antel ganó plata, pero el gobierno se llevó casi todo

La Torre de Antel se "pintó" de celeste para apoyar a la selección. Foto: Fernando Ponzetto

Antel ganó más de 150 millones de dólares en 2018. Con eso, completó 17 años seguidos de ganancia, un lujo que ya gustaría a otras empresas. Usted podrá decir, "uy, que vivo, una empresa monopólica". Y es verdad. Pero no hay que olvidar que otras empresas que tiene todavía un mercado más cautivo que Antel (como por ejemplo Ancap), tuvieron en estos años pérdidas millonarias. Por no hablar de algunos casinos. Pero más allá de eso hay otro dato importante, y es que el 70% de esas ganancias se lo llevó el gobierno con destino a "rentas generales". O sea, a tapar agujeros de otros rubros. Que con estas ganancias extraordinarias, igual el país tenga un 4,5% de déficit fiscal, y que en todos estos años de crecimiento nunca se haya podido equilibrar las cuentas, muestra que algo no funciona bien en el manejo de la economía.

Otra vez arroz

La asociación de productores de arroz se reunió con el gobierno, para presentar un documento que deja en evidencia la penosa situación que vive el sector, y plantear pedidos concretos para que se siga plantando el grano. ¿Por qué me interesa esto a mi?, dirá el amable lector que nunca en su vida vio una plantación de arroz, y a quien cuando su almacén pierde plata, nadie le da una mano. Bueno, el arroz uruguayo es un producto de primera calidad a nivel mundial, cada grano incluye mucha ciencia y tecnología que le ha permitido tener rindes milagrosos, y sus cultivadores están entre los más eficientes. Si pierden plata, es porque el esquema de costos que se ha dado el país, sobre todo a nivel de combustibles que son clave para el cultivo, son insostenibles. O sea, si esta gente pierde plata, nadie podría ganar. Y sus penurias son un síntoma de todo lo que está mal en la estructura de precios del país. Los arroceros son algo así como el pajarito que llevaban los mineros para detectar pérdidas de gas. Si se asfixia el arroz, es que hay que salir corriendo.

Monopatines critican regulación

Estaba cantado. Las empresas que manejan los miles de monopatines que han invadido Montevideo, reclaman que los planteos de regulación de la intendencia capitalina son un disparate. Por ejemplo, una de las ideas del intendente Di Candia (tal vez lo recuerde por proyectos como aquel de sacar el cementerio del Buceo para hacer viviendas de lujo), implica obligar a que los monopatines tengan espejos laterales, luces, bocina... algo que no se ha visto en ningún lugar del mundo. Y, de paso, que no puedan circular por la rambla. Al igual que sucedió con Uber y otros elementos de cierta modernidad que tibiamente arriban a las costas montevideanas, las regulaciones municipales parecen más bien destinadas a arruinarlos, que a adaptarlos racionalmente a los usos y costumbres locales.

Un toque de diseño y buen gusto

En esta edición, El País inaugura un nuevo rincón destinado al diseño y a la inspiración en materia de interiores y hogares. Arrancamos con esta nota firmada nada menos que por la editora multimedia, Florencia Traibel, sobre unos "lofts" construidos en el terreno del viejo club alemán de remo. Cuando leyó la nota, al autor casi se le cae una lágrima recordando los kassler con puré de manzana de su niñez, cuando con su abuela iba periódicamente a ese clásico restaurant de Punta Carretas. Pero el progreso no admite sentimentalismos. Así que disfrute esta nota, y este nuevo reducto en la web de El País, donde podrá sacar ideas, o inspirarse para mejorar el entorno vital.

Fotos que hicieron historia

Algunos turistas descansan a la sombra de un viejo ómnibus de Onda. Foto: Archivo El País

Uno de los privilegios de trabajar en la redacción de un diario centenario, es hurgar en el archivo de fotos antiguas. Es uno de esos pasatiempos de los que uno nunca se satura, y que se hacen todavía más interesantes a medida que pasan las hojas del calendario, y algunas de las postales que para los más jóvenes no significan nada, empiezan a tener algún toque emocional directo. Algo que el autor de este newsletter por supuesto que no ha experimentado debido a su juventud y lozanía, pero que ha visto pasar con algunos compañeros, como el editor de fotografía del diario Nicolás Pereyra, un tipo muy sensible. La cuestión es que El País junto con el Centro de Fotografía, presentan una exposición de fotos históricas a partir de hoy y hasta el 22 de Julio en el Parque Rodó. Por lo que se ve en este adelanto, vale la pena.

Esto es todo por hoy. Siete noticias con las que arrancar el día informado, y con una idea de cuales son las cosas importantes que están pasando en el país. Y alguna no tan importante, pero que vale la pena conocer. Muchas gracias por la preferencia, y nos vemos el viernes con otra edición de Siete. ¡Buena jornada!