Desempleo, debates estériles varios y el Comcar

¡Buenos días! Pese a que en la última entrega abrimos el paraguas sobre si llegaríamos a esta edición de Siete en tiempo y forma, acá estamos. Una edición que viene con noticias preocupantes, noticias reconfortantes, y una cantidad de hojarasca inconducente que está marcando esta fase de la pugna electoral de cara a las internas. Hay nuevas newsletters en el horno a punto de salir, así que es una buena oportunidad para revisar las nuevas posibilidades de información que ofrece El País, y suscribirse a las que se adapten al paladar de cada uno. Lo puede hacer aquí. ¡Arrancamos entonces!

Malos datos económicos y su impacto político

Foto: Darwin Borrelli

Las cifras de desempleo confirman el paulatino, pero sostenido, deterioro de los últimos años. Según como se lean los últimos datos, el desempleo hoy es del 8,8% o del 9,5%. La realidad es que la diferencia es ridícula, pero para los que ven cucos por todos lados, El País optó por titular con la menos grave. Lo que sí es grave es la caída del empleo formal, que ahora está en apenas un 56% de la población en condiciones de trabajar. Pero más allá del debate y los tecnicismos, estos números ratifican lo que se vive en las calles desde hace ya un tiempo: la economía está planchada o en caída, y el ambiente es de depresión. Como si fuera poco, la esperanza de que la buena cosecha de soja sirviera para remover la cosa, parece golpeada por la fuerte caída del precio del grano. No se ve que haya nada que pueda levantar mucho el ánimo antes de las elecciones, detalle que puede ser trascendente en materia electoral.

La Justicia ordenó cerrar parte del Comcar

Pocas cosas tienen menos "sex appeal" en la opinión pública que el tema de las cárceles. Cada nota que sale sobre el panorama dantesco que se vive allí, es recibida con comentarios como "que se mueran los pichis", y galanterías de ese estilo. Pero para los que buscan leer la realidad con objetividad y humanismo, esta es una de las graves crisis del Uruguay de hoy. Al punto que la Justicia aceptó un recurso y obligó a cerrar partes del llamado Módulo 8, debido que allí hay condiciones inhumanas para los reclusos. Esto no es novedad para quien siga este tema, ya que la mayoría de los presos en Uruguay viven en esas condiciones, sin comida, sin medicinas, sin vigilancia y en pabellones donde rige la ley del más fuerte. Esto es malo en dos sentidos: en el egoísta, porque quienes van presos salen más preparados para el delito y llenos de odio a la sociedad. Y por lo menos, porque si la sociedad decide quitarle la libertad a alguien, por más terrible sea lo que haya hecho, tiene la responsabilidad de no tratarlo como en la Edad Media.

Sartori agita las aguas

Juan Sartori se afianzó como el segundo en la lista de precandidatos del Partido Nacional. Foto: El País

Primera parte de una seguidilla de noticias medio estériles, que están marcando la campaña de las internas. Esta tiene que ver con el supuesto título inexistente de Juan Sartori, que llevó a que algunos lo quieran comparar con Sendic. Algo absurdo, ya que el hombre tiene su título válido, y lo que se cuestiona es un diploma que obtuvo en Harvard. No sé el amigo lector que opinará, pero Sartori parece tener flancos más preocupantes que esa banalidad. Como la tendencia a hacer promesas imposibles, o gastar ingentes cantidades de dinero en una interna, sin que nadie tenga claro para qué. A ver, es genial que un uruguayo exitoso quiera involucrarse en los problemas del país, pero como que hay miles de causas en Uruguay que se podrían beneficiar de ese interés. Y de ese dinero. Ni Warren Buffet tira la plata, y si Sartori no tiene vocación para ir al Parlamento, y parece difícil que incluso con todo lo que está haciendo, llegue a ser el candidato, ¿alguien tiene una teoría creíble de qué busca con todo esto?

Amodio versus Marenales

Los años de plomo siguen acaparando la agenda pública medio siglo más tarde. Ahora lo que pasó fue que con la muerte de Julio Marenales, varios dirigentes del MPP salieron a convertirlo en un pro hombre de la patria. Se destacó del viejo tupamaro su austeridad, su desprecio por las luces y el brillo de la política electoral y su compromiso a prueba de balas con lo que creía. Bien, pero todo eso se puede decir de alguna de la gente más nefasta de la historia. Y no hay que perder de vista que Marenales se alzó contra un gobierno democrático, en un país que por entonces era modelo a nivel latinoamericano. También que supo manejar nichos de poder como el Polo Tecnológico del Cerro, donde hubo más de una denuncia de cosas turbias. El que salió a cortar con la duzlura fue su viejo socio Amodio Pérez, que más allá de cuentas personales, dijo algunas cosas obvias, como que Marenales seguía creyendo en la lucha armada y que apoyó a Venezuela hasta el final. Y otras no tan obvias y medio embromadas, como que era un machista y un misógino. ¿Alguna vez estos temas pasarán a discutirse en los libros de historia en vez de en los titulares de los diarios?

"Estaciones de descanso" polémicas

Las estaciones costaron a la comuna unos 14 millones de pesos. Foto: Francisco Flores

La Plaza Zabala es uno de los rincones más bonitos de Montevideo. Y si no fuera porque tras la caída del sol, esa zona de la capital parece "cracolandia", sería sin dudas un lugar muy cotizado donde vivir, que competiría con esta moda de la gente con recursos de irse a barrios privados. Pero la intendencia de Montevideo, en su interminable afán por hacerse insultar y por gastar recursos en cosas que parecen absurdas, invirtió medio millón de dólares en poner unos bancos de buen gusto discutible, que cortan la circulación, y que a los únicos que les gustan es a los cruzados contra los autos. Capaz que si el transporte público fuera mejor, no habría necesidad de estos ataques de creatividad "hipster". Y capaz que con esos 460 mil dólares, se podía hacer algo con la fachada del Palacio Taranco, edificio emblemático de la ciudad, que parece a punto de venirse abajo. No sé, una idea...

Lousteau y el terror del regreso de Cristina

Esta noticia tiene varias aristas que la hacen más propia de Enjambre o de Mundo. Pero hay una frase que parece aplicarse bien a Uruguay, así que parafraseando a Faustina y Florencia, "me la robo". Tiene que ver con la charla que dio en Uruguay el ex ministro de economía argentino Martín Lousteau que, invitado por la firma Andersen, habló sobre la situación económica de su país. Todos saben que esa situación está lejos de ser buena, pero las preguntas fueron por el lado del "terror que aletea en la noche", o sea, un eventual regreso de Cristina Kirchner. Vale señalar que Lousteau fue ministro de "Cris", y tuvo un sonado choque con ese otro oasis de idealismo republicano, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Pero más allá de eso, Lousteau dio una definición de populismo que parece muy desafiante. Dijo: "El populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Y yo diría que la clase política en general se ha vuelto más populista". Cualquier coincidencia con Uruguay...

Periodismo y televisión

La primera edición del programa Santo y Seña, conducido por Ignacio Álvarez en Canal 4, fue un éxito de público. Esto ameritó esta interesante nota de Rodrigo Guerra, donde se analiza lo que está pasando en ese delicado vínculo entre periodismo y televisión. Particularmente en un año electoral. Canal 4 es el que más está apostando por este rubro, al igual que VTV. Por otro lado, los canales 10 y 12 no parecen tener nada en vista en ese sentido, y tenderían a concentrar este tipo de información en los informativos. Una decisión respetable, pero que teniendo en cuenta que se trata de un año tan especial, y que los canales usufructúan una onda pública, no estaría mal que se apostara más por este rubro. Sobre todo si la audiencia lo apoya, como parece ser el caso. Aunque hay que confesar que un periodista tal vez no sea la persona más objetiva para analizar el tema.

Esto es todo por hoy amigos. Esta edición de Siete fue hecha un tanto contra reloj, pero esperemos haber mantenido el nivel. Sea el que sea. Como siempre, si quiere hacer algún comentario, crítica, agravio, al autor lo encuentra aquí. Por lo demás, buen fin de semana.