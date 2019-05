Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Encuestitis, guerilla blanca, Vidart y el jefe de espías

¡Buenos días! Miércoles intenso en la vieja Banda Oriental. La agenda noticiosa ha estado muy movida, y el desafío hoy fue seleccionar para encontrar esas siete noticias que usted no puede, no debe, dejar de conocer antes de salir al ingrato mundo exterior. Si el lunes se quedó esperando la edición de Enjambre, Marcela Dobal nos dio esquinazo y se mudó para los martes. Pero todo es por una buena causa. Y ya no me acomplejará "robarle" algún tema económico los lunes. Si todavía no se suscribió a Enjambre, o a cualquiera de las otras buenas newsletter que sacó El País, el lugar adecuado es aquí.

Regasificadora de nuevo en la justicia

Regasificadora Gas Sayago. Foto: Archivo El País

Otro lío político que termina en la Justicia. Los cuatro partidos de la oposición presentarán hoy una denuncia en la Fiscalía de Corte para que investigue presuntos ilícitos en la concesión a las empresas GDF Suez y OAS, ambas acusadas de pagos de “coimas” en la región a cambio de obra pública. Esto ocurre luego de que la investigación a nivel parlamentario no logró avanzar demasiado debido a la mayoría automática del oficialismo. Las versiones de corrupción en torno al fracasado proyecto de la regasificadora, han arreciado desde hace tiempo. Sobre todo por la participación de la empresa brasileña OAS, y porque la obra quedó mal hecha y con todo tipo de problemas. Pero las pruebas no han sido contundentes. El gran tema con el pase a la Justicia de estos asuntos, es que es muy difícil probar delitos, pero seguramente hay responsabilidades políticas que un juez no puede juzgar.

Encuestas y más encuestas

La "futbolización" de la política avanza a paso firme. Y en ese contexto, cada encuesta que se publica genera pasiones locas, sin que la gente quiera recordar que las encuestas no son imágenes perfectas, sino una aproximación a una realidad que cambia por minutos. Pero más allá de tecnicismos, esta nueva ronda de encuestas parece mostrar cosas sorprendentes, como la confirmación de que Sartori superó a Larrañaga en el segundo lugar en la intención de voto entre los blancos. Y que la interna colorada es más cerrada de lo que parecía. De nuevo, no olvidarse que los resultados de los sondeos de las internas tienen márgenes de error altísimos, y hay que tomarlos con pinzas. Lo que sí es más seguro, es la encuesta de Cifra. Allí se nota una paridad muy grande entre los blancos y el Frente Amplio. Pero, sobre todo, una caída enorme de la intención de voto al FA, comparado con esta misma altura en 2014. También hay el doble de indecisos, vale remarcar.

La interna blanca, al rojo

No hay caso, por más que muchos piensen "sí, este año la interna blanca está tranquila", a medida que se acerca la elección, crecen los chisporroteos que convierten a la primaria nacionalista, en la más "jugosa" de cada período electoral. Ahora surgió la polémica en torno al título académico de Juan Sartori, ya que algunos lo acusan de reivindicar grados que no tendría. Él respondió, mostrando su titulo de la Universidad de Lausana. La gran pregunta es si para la elección que importa, la de octubre, estos combates fraticidas entre los blancos, fortalecen o debilitan al arco opositor al Frente Amplio. Muchos creen que sí, y que la imagen de división, después es difícil de "lavar". Otros opinan que toda pugna interna, dentro de ciertos márgenes, aceita los engranajes para la competencia final. Habrá que ver.

Nada de James Bond

Washington Martínez, jefe de Inteligencia. Foto: Fernando Ponzetto

Washington Martínez es el nuevo jerarca de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Se trata de una oficina que busca concentrar toda la información que recaban las distintas agencias del estado, para darle un tratamiento analítico, que permita al país estar al día con lo que está pasando debajo de los titulares. Martínez, ex comandante de la Fuerza Aérea, fue votado por todos los partidos, y aclara una cosa de arranque: esta agencia no contrata espías, solo analistas. Así que si esperaba ver a algún James Bond de termo y mate, tendrá que seguir esperando. Interesante entrevista de Pablo Melgar.

Le ponen gas al fuego

El lector dirá "que obsesión este tipo con el conflicto del gas". Y es verdad que este problema ha tenido mucha visibilidad en este newsletter, pero hay razones que lo justifican. Se trata de un conflicto que pone sobre la mesa temas centrales, como los excesos sindicales, las relaciones con el Brasil de Bolsonaro, las consecuencias concretas de la falta de previsibilidad de los países vecinos, y hasta los problemas de rentabilidad que están padeciendo las empresas en Uruguay. Ahora Petrobras anunció nuevos despidos en MontevideoGas, debido a sanciones por las medidas del gremio, violentando órdenes judiciales concretas. Según el gremio, eso será como echar combustible al fuego.

El adiós a Daniel Vidart

Ya no se usa tanto como en otros tiempos, pero había una expresión para definir a la gente que se volvía experta en muchas cosas: se decía "un hombre renacentista". Y eso aplica muy bien a Daniel Vidart. Antropólogo de formación, pocas cosas humanas le eran ajenas, y cuando hablaba de algo, lo hacía con sabiduría y discreción. En las antípodas del sabelotodo/sabelonada que abunda hoy en en tertulias y redes. Pero además, tenía otras cualidades que lo hacían un pájaro exótico en estas tierras; siempre parecía estar de buen humor, y era generoso al máximo con su sabiduría. Gente de una generación que se va, y que no parece dejar mucho reemplazo. Vale la pena este precioso perfil del editor de El Cultural, Laszlo Erdelyi.

Torres García, record

Torres García en Sotheby's. Foto: AFP

Salimos muy cultos con la edición de hoy de Siete. Después de Vidart, nos metemos con otra leyenda de la cultura uruguaya, Joaquín Torres García, uno de cuyos cuadros más emblemáticos, salió a la venta en Nueva York, y se habla de precios récord para una obra de autor nacional. Pero más allá de las cifras y precios, que en estos temas son tan aleatorios, esta interesante nota explica por qué se trata de una obra trascendente, que representa el momento cumbre del pintor uruguayo más valorado por los expertos. Como es de sabio reconocer las limitaciones, y en pintura las de este periodista son enormes, recomendamos la nota, y usted saque sus propias conclusiones.

Hasta aquí llega esta edición de Siete. No me puede negar que hay de todo, como en botica, decía la gente de antes. Durante estos días habrá que seguir como avanzan estos temas, cosa que puede hacer desde las páginas del diario, o desde el vértigo de la web. Este cronista emprende un corto viaje al hemisferio norte, que no debería interferir con la periodicidad de esta newsletter. Pero si el viernes se levanta y no lo ve en su casilla, escríbale a esta cuenta de twitter, y hágalo sentir culpable de su informalidad