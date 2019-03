Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Buenos días! Para empezar con el pie derecho el mejor día de la semana, acá van siete cosas que están pasando y de las que, entre la montaña de información que va a ver hoy, vale la pena estar informado. O, al menos como decía Nimo (referencia no apta para millenials), "así lo veo yo". Si quiere recomendar a alguien ésta newsletter, o cualquiera de las otras muy recomendables propuestas de El País, haga click aquí.

Crisis de marzo llegó al Partido Independiente

María Noel Marrone, Selva Andreoli y Pablo Mieres

Marzo parece está siendo un mes complicado para la política. Sartori generó ruido entre los blancos, el Partido de la Gente al borde un cisma, el nuevo baile de Andrade en Paysandú...Y ahora la bomba explotó en el Partido Independiente. Todo empezó cuando en una entrevista en canal 12, la aspirante a vice por La Alternativa, Selva Andreoli, dijo que ella no votaría a los blancos en una segunda vuelta. Andreoli, esposa del publicista Esteban Valenti, lidera la columna llamada "Navegantes", de ex militantes del Frente Amplio, y en realidad nadie imaginó nunca que ese grupo pudiera votar contra el Frente. Pero, al parecer había un acuerdo interno con Mieres de no hablar de ese tema hasta la primera vuelta. Mieres se ha mostrado muy molesto ante el asunto, aunque ahora parece haberse tomado unos días de reflexión, antes de tomar una decisión que podría liquidar esta alianza, aun antes de que empezara a caminar.

Olesker y la renovación en el Frente

Daniel Olesker. Foto: Francisco Flores

La victoria del sector "garganista" en el Partido Socialista, ha definido que el ex ministro Daniel Olesker vaya a encabezar la lista al senado del partido de Frugoni. Su primera declaración pública fue para decir que cree que hay margen para aumentar los impuestos. La lectura general ha sido que, con este resultado, el PS gira definitivamente a la izquierda tras varios años de divisiones y pugnas internas. Pero la gran pregunta que deja esto, y que Valeria Gil buscó responder en este informe, es cómo afecta ésto los delicados equilibrios internos del Frente a futuro. Una coalición donde los sectores "moderados" como el astorismo parecen en declive. Pero que para aspirar a un cuarto gobierno, deberá convencer a un grupo de indecisos que difícilmente se vean seducidos por la codicia tributaria insaciable de figuras como Olesker y compañía.

Adiós al San Rafael

La jueza Claudia Valetti desestimó la acción de amparo presentada pro el arquitecto Willy Rey para impedir la democilición del viejo hotel San Rafael. Así las cosas, el edificio será demolido y, supuestamente, luego reconstruido de acuerdo a los planos originales, según aseguró el empresario Giusseppe Cipriani. Vale recodar que Cipriani también había asegurado que el edificio no sería demolido. Punta del Este perderá de esta forma un edificio emblemático, marcado a fuego en la memoria de varias generaciones de turistas y locales. No se conoce el destino de las obras del artista Norberto Berdía que decoraban algunos murales. El nutrido aplauso de algunos obreros de la construcción ante la noticia, deja en evidencia el contraste doloroso entre el deseo de conservación patrimonial de algunos, la desesperación de otros, y la especulación de unos pocos.

La economía se sigue frenando

Ayer se conocieron los números oficiales de PBI de 2018. Apenas unos días después de los de criminalidad. El año pasado Producto Interno Bruto de Uruguay creció 1,6%, casi 1 punto por debajo de lo estimado por el Ministerio de Economía. No se trata esta de una newsletter de Economía, (para eso recomiendo Enjambre de Marcela Dobal), pero las implicancias de este dato son mayúsculas. Para empezar por el lado de los gastos definidos por el gobierno, en base a números que por lo visto pecaban de optimismo extremo. Por otro, que el año electoral toma al gobierno con una economía estancada y lejos de las expectativas oficiales. Los próximos meses no prometen ayudar al oficialismo en su discurso electoral.

Escohotado y Daniel Martínez

Por ser cierre de semana, vamos a hacer algo inusual. Vamos a recomendar dos piezas de opinión publicadas por El País en las últimas horas. La primera tiene que ver con la visita del ensayista español Antonio Escohotado a Uruguay, quien ha concitado gran revuelo a nivel de audiencia, en dos charlas a sala llena. El pensador español, que tuvo sus incios políticos en el comunismo, vino a presentar su serie sobre "Los Enemigos del Comercio", donde defenestra por completo a esa ideología, todavía al parecer tan vital en Uruguay. La página editorial de El País abordó este tema en esta pieza. Por otro lado, Daniel Martínez concedió una entrevista a los amigos de El Observador donde intentó no jugarse mucho. Pero al hablar de Venezuela, su esgrima dialéctica terminó diciendo más que ningún juicio. El editorial de los viernes en El País, lo vio así.

Pan con pan

El nuevo uruguayo y su amor por el pan de masa madre. Foto: El País

El nuevo uruguayo parece haberse sofisticado en sus gustos. Primero fueron las carnicerías "gourmet". Luego el boom de la cerveza artesanal. Ahora parece haber una nueva moda, y tiene que ver con las panaderías que buscan rescatar el espíritu original de este oficio milenario. Masas madre, panes con semillas, y "respeto a los tiempos", como dicen sus cultores, son algunos de sus secretos. Secretos que Faustina Bartaburu, Mateo Vázquez, y Delfina Milder, del equipo Multimedia de El País, intentaron descifrar en este informe especial. Muy "hipster" todo.

Por último

Un par de comentarios para el final. Por un lado, la invitación a recorrer la histórica exposición de obras de Pablo Picasso que comienza hoy en el museo de Artes Visuales. Por otro, la nota de Néstor Araujo sobre la restauración de la casa de Durazno donde se dio por primera vez en toda América del Sur el voto de una mujer. Y por último, una para generar expectativa: la investigación de Mariángel Solomita sobre la compra, venta, y hasta tráfico de joyas antiguas y obras de arte en Uruguay, que seguro traerá cola. ¡Hasta el lunes!

