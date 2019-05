Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un clásico, clásico, grappa, droga, y madres solas

¡Buenos días! Lunes sin "gastadas", tras el aburrido clásico de ayer, que no dejó vencidos ni vencedores. Aunque los hinchas de Wanderers mejor no hablamos mucho de fútbol. Por suerte tenemos la NBA. Pero más allá del deporte, ha pasado mucha cosa por las páginas de El País entre las ediciones de fin de semana, y esta que hoy ya está en los quioscos. Y acá le entregamos una selección de temas que se le pudieron haber escapado, o que todavía no tuvo chance de leer. Cosa de que pueda salir como una persona informada, de esa incómoda charla de ascensor con el vecino. Si todavía no recomendó esta newsletter o alguna otra de las que salen calentitas de la redacción de El País, acá lo puede hacer.

Paro general por conflicto del gas

Tres trabajadores del gas siguen con la huelga de hambre. Foto: Leo Mainé

Si usted tuvo el placer de tener que dar vueltas por Ciudad Vieja el viernes, habrá visto el clima de tensión por el conflicto del sindicato del Gas, con la brasileña Petrobras. Petardos, bocinas, gritos, todo eso y más, con el objetivo de meter presión a la empresa o al gobierno, para que aparezca una solución mágica que haga que una empresa que trabaja a pérdida hace años por motivos muy vinculados a malas decisiones estatales, deje sin efecto una serie de despidos. Ahora se informa que el Pit Cnt podría decretar un paro general con el mismo objetivo. Más allá de perjudicar a mucha gente que precisa trabajar, está por verse que una medida así logre cambiar la ecuación económica de una empresa.

Talvi y la droga más cara

El precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, presentó su proyecto ante 2400 personas en el Club Aguada. Foto: Prensa Ciudadanos

Ernesto Talvi realizó un acto el pasado sábado en el club Aguada. Más allá de sus eventuales resultados, se trata de una de las campaña más ricas en propuestas y planteos concretos. Y este acto no fue la excepción. Pero por encima de propuestas, el pre candidato colorado dijo una frase provocativa: “Uruguay es como un adicto que no puede salirse de la droga que lo hace feliz 15 minutos", dijo en referencia al déficit y malgasto estatal. “El Estado se transformó en un gastador compulsivo patinándose cada peso que le entra y más. Y cuando la bonanza se termina, no llegamos a fin de mes: déficit fiscal. Endeudamiento. Un dólar poco competitivo. El país más caro para producir y para vivir. Asfixia de la producción y del turismo. Devaluación, inflación, pérdida del valor adquisitivo del salario y desempleo”. Tan triste como real.

Bergara reconoce carencias

Otro pre candidato que figuró en las páginas de El País el fin de semana, fue el ex presidente del Banco Central, Mario Bergara. La de Bergara es una campaña extraña. Es probablemente el candidato oficialista más preparado, quizá el más carismático, pero como que piensa más en la próxima elección, que en hacer olas en esta. De todas formas la entrevista tiene pasajes desafiantes, como cuando reconoce que su partido no supo liderar una reforma educativa a fondo. O cuando analiza el problema de la seguridad social, la violencia delictiva y hasta el déficit fiscal. Tal vez ahí es donde cae en un exceso de soberbia, haciendo chistes sobre un caballo de Maroñas, que no parecen apropiados para alguien que ha sido parte del equipo económico durante los últimos 15 años. Y por lo tanto, en buena parte responsable del rojo actual en las cuentas públicas.

70 millones de grappa

El juez desestimó la demanda por entender que la planta no “tenía capacidad operativa” para poder fabricar grappa. Foto: Marcelo Bonjour

Esta noticia también es rara. Una empresa le hizo juicio a Ancap, por entender que ejercía actitudes monopólicas y abusivas en el mercado de la grappa. Y le reclamó ¡70 millones de dólares! La Justicia desestimó la demanda, pero la empresa promete apelar. Esto es raro por varios aspectos. El primero, que Ancap ha anunciado que dejará de producir buena parte de las bebidas alcohólicas que eran tradicionales en los estaños uruguayos. El segundo, que esta nota de Mathías da Silva publicada el último marzo, revela que la venta del elixir ha caído casi 70% en los últimos años, en buena medida por los cambios de habito de los bebedores charrúas, que han sucumbido ante productos de dignidad cuestionable, como el fernet. Opinión personal, demás está decirlo, pero que el autor está dispuesto defender ante cualquier tribunal.

Los errores de las cifras de UPM

Muy interesante y polémica nota, publicada el domingo por la sección Economía de El País. Si, hoy es día de Enjambre, pero vamos a incursionar en el terreno reservado a Marcela Dobal (si no sigue su newsletter, ¡hágalo!), ya que el tema del contrato con UPM tiene también relevancia política. Especialmente cuando pasa, como cuenta la nota, que un error en la traducción de los contratos, pudo cambiar radicalmente la ecuación económica para el país. Por encima de eso, se trata de una pieza que aclara mucha cosa, y deja en evidencia el por qué de la ansiedad del gobierno en anunciar que está todo arreglado, cuando la empresa que va a poner los pesos, todavía no confirma nada.

Mamás que valen por dos

El día de la madre mueve mucas cosas. Emociones, sentimientos, familias, pero también negocios y economía. Pero esta interesante nota de Rosalía de Souza publicada ayer en la revista Domingo, pone sobre la mesa el duro rol de las madres que deben criar solas a sus hijos. Lejos de los sentimentalismos y golpes bajos habituales, se trata de un artículo cargado de optimismo y lecciones de vida, de mujeres cuyo amor a sus hijos, logra superar todos los obstáculos y complejidades de la maternidad 3.0. ¡Léala!

La nafta y las tarjetas

Una investigación académica afirma que la eliminación del efectivo en las estaciones de servicio en determinados horarios, se asocia a una baja de hasta 50% de los robos en las zonas de influencia de esas estaciones. Un dato curioso, muchos de los mismos que hace poco pintaban de colores al amigo Ignacio Munyo por sus cálculos que ponían en duda los datos de crecimiento económico sostenido los últimos 15 años, ahora se aferran a este trabajo para resaltar las bondades de eliminar el dinero en efectivo. Más allá de si evita delitos o no, hay un aspecto que muchos tecnócratas no quieren entender, y es que los ciudadanos deben tener libertad de usar su dinero como mejor quieran. Para eso se lo ganan con mucho esfuerzo. Y que esta teoría, supuestamente muy pragmática, es la que termina generando ridiculeces como que quieran poner cajeros en comisarías.

Y con esto y un bizcocho, aguantamos hasta el miércoles a las ocho. O hasta las siete, más bien. Esperando que este resumen le haya sido útil, cerramos esta edición de Siete. Pero para profundizar en estos y otros temas, deje un rato las pantallitas (como le digo a mi hijo Marcos) y agarre la edición papel de El País, que es la mejor manera de tener una mirada completa, "holística" diría alguno, de lo que pasa hoy en el Uruguay. Y si no, vaya a la web del diario, que para actualizaciones a la pasada, es lo mejor que hay. Por si quiere hacer algún comentario al autor, lo puede contactar aquí. Y si anda con 10 minutos, le llegó por algún lado la polémica sobre la entrevista a Gavazzo, y quiere ver el desahogo del autor ante tanta tontería, lo puede leer aquí.