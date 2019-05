Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Combustible, tecnología y la muerte de un fiscal

Buenos días. Como quien no quiere la cosa llegamos al 10 de mayo, y el clima hoy ya nos notifica que el temible invierno uruguayo está a la vuelta de la esquina. Por más que el fin de semana, según los modelos, estaría soleado y con 20 grados. Más allá de la vocación de Torraca, hay muchas noticias para este boletín. Siete, para ser más exactos. Y prometemos hacerlas variadas y estimulantes, lo cual puede ser por alegrías o calenturas, vale aclarar. Arranquemos

Nuevo capítulo de la novela Petrobras

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, visitó la ocupación de Petrobras el 25 de abril pasado. Foto: Marcelo Bonjour.

Casi como una bueno novela de O Globo, la historia en torno a Petrobras y al conflicto sindical en su filial MontevideoGas, sigue dando noticias. Ayer la empresa comunicó oficialmente los despidos de los empleados que estaban en seguro de paro, lo cual dispara una nueva fase del conflicto. Si bien esos empleados tenían causal jubilatoria, y la empresa expresó que es parte de un plan de "achique" ya comunicado al gobierno, el gremio no afloja. Varios trabajadores siguen en huelga de hambre, y el dirigente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, dijo públicamente que todo se podría deber a una especie de vendetta de Jair Bolsonaro, quien odiaría las políticas laborales uruguayas. No dijo nada si esa supuesta vendetta no podría vincularse a los excesos verbales de varias figuras del oficialismo contra Bolsonaro. Más allá de eso, la gran cuestión ahora es si el gremio de Ancap cortará hoy el suministro a Petrobras, tal como amenazó, lo cual escalaría el conflicto a nuevas cumbres.Para entender el contexto del conflicto, esta nota de Camila Bello es muy ilustrativa.

UPM sí, UPM no todavía

El gobierno aseguró ayer que el acuerdo para la instalación de una nueva planta de UPM estaría concretado. Sin embargo, desde la empresa todavía no se confirma la noticia, que debería ser ratificada nada menos que por los accionistas de la misma. Sobre el tema de las ocupaciones, y la exigencia de UPM de un mecanismo que las evite, al parecer se habría llegado a un acuerdo de medios, que no implica que el gobierno derogue el polémico decreto que ha sido criticado hasta por la OIT. Pero sí se habría pactado un protocolo en caso de conflicto, que implicaría varias etapas previas antes de una eventual ocupación. Tal vez ese protocolo se podría extender al resto de las empresas del país, ¿no?

Muerte de fiscal genera conmoción

En la mañana de ayer, falleció en plena actuación la fiscal adjunta Susana Rivadavia, de 54 años, al sufrir un paro cardíaco. La muerte de la profesional conmocionó a todos sus colegas, y volvió a poner sobre la mesa el sistema de trabajo de los fiscales, a partir del cambio del proceso penal. Varios colegas afirman que la muerte pudo deberse al exceso de estress, ya que su oficina tiene más de 2.500 denuncias a estudio. Se trata de un tema complejo, que en cierta forma es reconocido por las autoridades que intentan ampliar las fiscalías, pero que también parece estar impactando en los resultados de su trabajo.

Ancap podría aumentar combustibles

A fines de junio se analizará si ajustan los combustibles, anunció Jara. Foto: Leonardo Mainé

La presidente de Ancap, Marta Jara, concurrió al parlamento y si bien no confirmó nada, sugirió la noticia que nadie quería escuchar: que debido al aumento del dólar y del petróleo, el precio de las naftas podría subir en breve. En cuanto a cual podría ser el monto del aumento, este análisis de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin, sugiere algunos números, que seguro no le van a alegrar la mañana. Las disculpas del caso. Sobre todo teniendo en cuenta el impacto del precio del combustible en el sector productivo y exportador, que de alguna manera estaba mirando con alivio la suba del dólar. Para el resto de los mortales, es todo pérdida.

Cines

La situación de los históricos edificios que fueron cines en la época de esplendor de esta actividad, sigue generando polémica. Son numerosos los que pasaron a ser iglesias pentecostales. Hace unos días se supo que el legendario cine Radio City quedaba vacante, luego de que el grupo religioso que lo arrendaba, dejó de hacerlo. Ahora la discusión es en torno al ex cine 18 de Julio, que en los últimos tiempos fue sede de Cinemateca, y que ahora está sin actividad. En estos días se frustró una posibilidad de arrendamiento, y está en discusión su futuro. Esta nota de Carlos Cipriani explica lo que pasa con el 18 de Julio, y en general con el fenómeno de las viejas salas de cine de Montevideo.

El zoom más poderoso del mundo

La tecnología no da tregua. Y esta interesante nota de Juan Pablo de Marco cuenta de la última innovación de los teléfonos Huawei, que traerán lo que llaman el zoom más poderoso del mercado. Se trata de un lente diseñado por la tradicional marca alemana Leica, y que acompañará otra serie de adelantos tecnológicos que vienen en sus nuevos teléfonos. Pero el anuncio no está libre de polémica. Por estos días se supo que Estados Unidos vetó el ingreso de otra empresa china, a la que igual que a Huawei, acusa de tener vícnulos demasiado cercanos al gobierno de Pekín, por lo cual no le tiene confianza a la hora de manejar algo tan estratégico como las comunicaciones.

El amor por los libros

Caetano Porcelli, director de Papacito.

Pero no solo de tecnología vive el hombre. Esta interesante entrevista de Diego Ferreira nos trae la historia de Caetano Porcelli, director de la histórica librería Papacito, que resiste en un rubro castigado por la tecnología y los cambios de costumbres. Pero el libro sigue siendo un producto imprescindible, y Porcelli cuenta que entre los más buscados están los que tratan de historia reciente, y algunos de escritores que también son columnistas de El País. Una mirada interesante, y que sirve para matizar el fetichismo tecnológico que a todos nos afecta de una forma o de otra.

Esto es todo por hoy. Una semana intensa que termina, y que deja varios temas en carpeta que pueden tener impacto en los próximos días. Usted no se verá sorprendido, porque desde Siete le hemos venido poniendo al tanto rigurosamente de todo lo que vale la pena leer. Como decía Berlusconi, si uno no se da para adelante... Si se vio rebosante de satisfacción después de leer esta newsletter, y la quiere recomendar a un amigo, o alguna de las otras que estamos haciendo con mucho esfuerzo y compromiso varios periodistas de la redacción de El País, el lugar adecuado para suscribirse es este. Y para comentarios, ataques o sugerencias, el autor da la cara aquí. Un saludo a la señora Diva Puig que nos hizo notar que una referencia a la situación de Sergio Denis del miércoles, pudo ser mal interpretada como de mal gusto. A veces en el afán de ser menos estructurado, se puede cruzar una línea. Saludos, y ¡hasta el lunes!