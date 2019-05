Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conflicto, sangre, alcohol, y un poco de nostalgia

Buenos días. Edición de miércoles de Siete, y no porque falte material...digamos...de impacto. Entre el fin de semana a todo Gavazzo, un homenaje al "Che" Guevara, y los planteos del ex diputado Placeres y los gremios de Ancap y MontevideoGas, parece que el sepia años 60 no nos abandona. Pero igual hay motivos para ver color entre tanta grisura, como el nacimiento del hijo de Harry y Meghan, que a todos nos llena el corazón de alegría y optimismo. Como dijo un columnista de esta casa, "siempre se puede estar peor", y si no, pregúntele a Sergio Denis. Sin más dilaciones, arranquemos con esta newsletter, y si al final cree que vale la pena recomendarla, o alguna de las muy buenas que está sacando El País, el lugar adecuado es aquí.

El placer es todo suyo

Daniel Placeres no se anduvo con chiquitas. Tras el pedido de procesamiento del fiscal Pacheco, decidió presentar renuncia a su banca de diputado, al subsidio que le corresponde legalmente, y se puso a la orden de la justicia. En su despedida se vistió de mártir de las causas populares, y sus correligionarios del MPP convirtieron esta decisión en un acto de rectitud republicana casi artiguista. Pero como siempre hay gente mal pensada, algunos han sugerido que la renuncia evita un desafuero casi cantado, un debate que podía ser incómodo para el oficialismo, y que incluso a nivel económico, seguramente el MPP tiene fondos de lo que le retiene a cientos y cientos de cargos públicos a los que topea el sueldo, como para que el hombre no pase hambre. Habrá que ver cómo sigue la historia.

Echando gas al fuego

La "guerar del gas" sigue generando noticias. Esta crónica de Sebastián Cabrera sobre lo duro que es mantener una huelga de hambre en pleno epicentro gastronómico de la Plaza Matriz es una parte de la historia. Otra, es la amenaza del gremio de Ancap de cortar el suministro de combustible a Petrobras, en "solidaridad" con los huelguistas. Ante esto, los empresarios de estaciones de servicio anunciaron que podrían no vender combustible, también en "solidaridad", con Petrobras. La medida del gremio de Ancap es de una gravedad inusitada, como destacó el pre candidato colorado Ernesto Talvi, y puede generar millonarios daños al país, tanto por juicios como por impacto al clima de inversión. Ni el gobierno, ni la empresa estatal, han dicho como reaccionarían ante la misma.

Polémica por homenaje al "Che"

Enresto Che Guevara y Eduardo Víctor Haedo Foto: Archivo El País

Los diputados uruguayos realizaron una sesión de homenaje al "Che" Guevara. Se ve que no hay nada más importante que hacer en el parlamento uruguayo, que homenajear a un señor que, vamos a dejarnos de eufemismos, sembró guerra y muerte en todo el continente, en procura de instaurar un sistema que luego se demostró un fracaso absoluto. Perdón por perder la ecuanimidad periodística, pero en una semana donde el diario ha sido objeto de críticas por una entrevista sin concesiones al ex represor Gavazzo, idigna que muchos de esos críticos sean capaces de homenajear en el Palacio de las Leyes a alguien con ese prontuario. Un detalle, esa misma Cámara hace poco le negó un homenaje a Jorge Batlle.

Vuelve el "Caso Lola"

Debe ser el caso más bochornoso de la crónica policial uruguaya de los últimos años. Una joven turista argentina, asesinada en un pequeño balneario de la costa de Rocha, en un crimen que tras cinco años las autoridades no han logrado esclarecer. En el medio, papelones como la famosa caja de bananas usada para trasladar la evidencia clave del caso. Los policías perdidos entre las dunas. O el haber sometido a prueba de ADN a todo el departamento de Rocha, y parte del de Maldonado, sin lograr nada. Ahora la noticia es que la madre de la víctima vuelve con datos que revelarían que los asesinos fueron dos, y que...escuche bien...estarían en Valizas. A ver como sigue la cosa.

Alcohol, accidentes y muerte

El tema del alcohol y la conducción de vehículos ha estado mucho sobre el tapete político últimamente. Y el terrible caso de un conductor borracho que atropelló a una familia y mató a un bebé de 9 meses en Melo, solo ha aumentado la polémica. ¿Por qué? Porque Cerro Largo ha sido señalado como un departamento "rebelde" a la hora de fiscalizar medidas de seguridad vial como el casco en las motos. Y su intendente ha apoyado la propuesta de Lacalle Pou de terminar con la "tolerancia cero", y pasar a un límite de 0,3, como casi todos los países desarrollados. Dejando de lado los fanatismos e indignaciones impostadas, es claro que este caso, y el reciente ocurrido en la rambla de Montevideo revelan que la tolerancia cero no impide que gente irresponsable se emborrache y maneje. ¿Cual es la solución? Tal vez cosas menos efectistas como fiscalizar, educar, y sancionar con dureza a quien viola las normas.

Otra demolición polémica

Un nuevo caso de demolición de un edificio emblemático, al parecer sin contar con los permisos necesarios, genera polémica, esta vez en Montevideo. Se tata del llamado utlimamente Complejo Riviera, antiguo Hotel Bristol, y uno de los ejemplos clásicos del estilo "Art Deco" en la capital. La facultad de Arquitectura denuncia que la demolición de parte del edificio no cuneta con permisos ni habilitaciones adecuadas. Más allá de eso, el caso vuelve a poner sobre la mesa el conflicto eterno en este país entre patrimonio y desarrollo, cosa que en casi todos los países civilizados del mundo no parece generar ni el 10% de los problemas que causa aquí.

El fanático de Elton John, 30 años después

Esta es para memoriosos. Pero casi 30 años atrás, Uruguay Catalogne fue una figura mediática impensada. Concursó en el recordado certámen Martini Pregunta sobre un tema poco habitual en este país donde donde pasamos de Los Estómagos a los Buenos Muchachos: Elton John. Sí, el hombre sabía vida y obra del cantante regordete, de parruquín, y que solía vestirse de Pato Donald y a todo color. Lo más parecido a Liberace que dio el rock. Esta entrevista de Fernan Cisnero es un golpe al corazón de los nostálgicos.

Esto es todo por hoy. Pero antes de la despedida, una recomendación final: no se pierda la nueva página donde se podrá encontrar toda la información electoral que publicó y publicará El País en este año trascendente. Encuestas, polémicas, peleas, acuerdos, propuestas. Todo lo que necesita saber para poder elegir bien en las tres elecciones de este año.