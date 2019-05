Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Venezuela, Mujica, las cadenas y el tabaco

¡Buenos días! Después del descanso por el 1 de Mayo, y reconfirmando en el almanaque que hoy es, efectivamente, viernes, damos inicio a la última entrega de Siete de la semana. Una semana que estuvo marcada por los líos en Venezuela, los líos por el 1 de Mayo, los líos por el tabaco... O sea, un lío bárbaro. Y eso sin mencionar a "Lio" Messi, que casi hace ahogar en baba a los comentaristas argentinos de ESPN y Fox Sports. Pero si no fuera que Suárez abrió el camino... En fin, basta de chauvinismo, y vamos a los bifes.

Mujica se fue de boca

Las imágenes recorrieron el mundo. "No hay que ponerse delante de las tanquetas", fue la reacción de Mujica. Foto: Reuters

El que lee este título dirá "chocolate por la noticia", ya que nuestro ex presidente no se caracteriza por una particular prudencia a la hora de hablar. Pero sus comentarios sobre la tanqueta que atropelló a varios manifestantes durante la revuelta de esta semana en Caracas, generaron una tormenta internacional. Desde el escritor peruano Jaime Bayly, hasta el presentador de CNN, Camilo, pasando por decenas de figuras políticas y culturales, repudiaron las palabras de Mujica. Al punto que, por primera vez en mucho tiempo, el ex presidente debió salir a aclarar que no había querido decir lo que se supone que dijo. Más allá de eso, la situación gravísima que ocurrió en Venezuela, y la sensación de que ahora sí, las horas de Maduro en el poder parecen estar contadas, ponen al oficialismo uruguayo en un brete bastante incómodo.

1 de Mayo polémico

Di Candia, Mujica, Bergara, Toplansky, Cosse, Murro y Martínez. Foto: D. Milder

Esta celebración del Día de los Trabajadores vino rodeada de varias polémicas. Primero fue la denuncia de la presidente de Adeom, Valeria Ripoll, que se quejó públicamente de que su postura crítica con el ex intendente Martínez, fue censurada. Luego hubo polémica por el discurso de los dirigentes del Pit Cnt, el cual muchos vieron como tibio y complaciente con el gobierno, cuyos principales dirigentes estaban en primera fila, y embanderados con gorritos alusivos a la central sindical. Por último, el histórico dirigente sindical Richard Read, criticó la cadena nacional del Pit, a la que vio como una directa publicidad en favor del gobierno. La duda es si alguien llegó a ver la segunda cadena del día, que tuvo como protagonista al siempre chispeante ministro Murro. Se comenta que el programa de Pare de Sufrir tuvo más "rating". Por lo visto, alguien de la oposición se inmoló por la causa, y estas fueron sus reacciones.

Juicio que puede cambiar el futuro de Uber

Por primera vez, un chofer de la plataforma Uber está inciando un juicio laboral a la empresa, porque siente que no se le respetan sus derechos al no reconocer su relación de dependencia. Esto suena un poco complicado, pero no lo es tanto, y sin embargo es el eje central de todo este negocio que está poniendo patas arriba a la industria del transporte. Resulta que Uber, así como AirBnb, Pedidos Ya, y tantas otras de estas aplicaciones, afirman que su rol es simplemente poner en contacto a potenciales clientes, con gente interesada en recibir el servicio, a cambio de lo cual cobran una comisión. Pero que de ninguna manera serían parte de la operación. O sea, que Uber no sería una empresa de transporte, sino un simple intermediario. Esto tiene enormes implicancias desde el punto de vista económico. Y un fallo en un sentido u otro, puede cambiar radicalmente el trabajo de estas aplicaciones en Uruguay.

Los intendentes contra la OPP

La incipiente campaña electoral se ha cobrado una nueva víctima. Se trata de vínculo cordial entre la OPP y las intendencias dole interior, en su gran mayoría en manos de la oposición. ¿Quién tiene razón? Usted lo decidirá después de leer esta nota. Si quiere un adelanto, el eje es que la OPP sacó una serie de avisos en los medios, felicitándose por haber llegado a 1.500 obras en conjunto con las intendencias. Estas se molestan porque entienden que buena parte de esas obras se hicieron con recursos municipales y ahora, justo en período electoral, a la oficina estatal le da por mostrarlas.

Tabaco, ni de mentira

La cercanía del fin del mandato no amilana al presidente Vázquez en su cruzada por la salud de los uruguayos. Por un lado, esta semana volvió a la carga con su proyecto de regularización de la venta de alcohol, que incluye limitaciones muy fuertes a los comercios y a los consumidores. entre las cuales está que solo podrán vender alcohol los comercios que tengan una licencia. Como en las películas de mafiosos de Las Vegas. Pero ahora, un funcionario del gobierno, por mostrarse celoso en su tarea o por hacer el mandado al Presidente, creyó oportuno recordar a teatros y actores, que el simple acto de simular fumar, aunque sea en el contexto de una obra, está prohibido por ley y los expone a severas sanciones. Se ve que el funcionario nunca vio Peaky Blinders ni Mad Men, si no, ya le estaba notificando a Netflix de millonarias multas, que bien podrían tapar el déficit fiscal. ¿Cómo? ¿Ah no? ¿Que eso no se puede controlar? Pero que injusticia, che...

El "exótico" nuevo uruguayo

Esta es una nota un poco diferente. Se trata de como han cambiado los hábitos del uruguayo a la hora de viajar, y de como ha medida que se han abaratado los costos de los pasajes, y las facilidades para planificar por internet, ha ido cambiando sus destinos favoritos. Además, los expertos señalan que la mayor conectividad de aeropuertos cercanos como San Pablo o Buenos Aires, dan verdaderas alas, a las urgencias tan propias de estos tiempos de redes sociales, de mostrarse felices y en lugares exóticos. La lista de los nuevos destinos favoritos, lo sorprenderá.

Perfil de un actor en su mejor momento

Jorge Bolani, medio siglo de teatro. Foto: Darwin Borrelli

Es una de las caras más reconocibles del mundo actoral uruguayo. Incluso para alguien como el autor, a quien difícilmente se lo cruce en un teatro montevideano. Jorge Bolani cumple medio siglo de carrera y lo celebra con un rol muy especial, hecho que es aprovechado por Carlos Reyes para esta entrevista donde cuenta muchos detalles jugosos de su dilatada trayectoria. Por ejemplo, la vez que la demora de un colega en salir a escena, casi les provoca un ataque de ansiedad.

Bueno, esto es todo por esta edición de Siete. No se puede quejar que no hay material variado. Y eso que me mordí la lengua de comentar sobre las andanzas mexicanas del "don juan uruguayo", a decir de TV Show. Como siempre le decimos, si quiere recomendar este newsletter, o alguno de los muy buenos que lanzó El País, y donde figuras clave de la redacción, le bajan a tierra la información imprescindible, haga click aquí. Y para insultos, ataques, reclamos, y sugerencias, puede ubicar al autor intelectual de este producto, en esta cuenta de twitter. Saludos y hasta el lunes.