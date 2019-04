Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Varela", Sanguinetti, tecnología y mucho sindicato

¡Buenos días! Después del papelón del viernes pasado, en el que hice todo el newsletter como si fuera miércoles, hoy venimos con cabeza gacha. Pero lo bueno del periodismo de diario es que todos los días hay revancha. Y en esta newsletter, al menos tres veces por semana. Así que arrancamos este lunes de semana partida en el que las noticias, incluso tras un domingo sin fútbol, dan esperanza. Como siempre, si quiere recomendar este newsletter o cualquier de los muy buenos que tiene El País, haga click aquí.

Se va Petrobras, y se agita el Pit Cnt

Dany Glover con el sindicato del gas. Foto: Alejandro Acosta / sindicato del gas

En la semana del 1 de Mayo, es natural arrancar con noticias vinculadas al sindicalismo. Aunque no muy placenteras. Después del escándalo de la semana pasada, con el gremio del gas apropiándose de la empresa brasileña MontevideoGas, y desconociendo un fallo sindical con guiñada cómplice del Pit Cnt, la noticia era cantada. Petrobras anunció que liquidará buena parte de sus inversiones en el país, y que dejará de prestar el servicio de gas. La pregunta es, ¿le dará el gobierno el gusto al gremio radicalizado y lo absorberá el estado? ¿Como queda la relación con Brasil? Por otro lado, el Pit arrastra sus propio problemas de cara al evento del miércoles, con la combativa presidente de Adeom denunciando que ha sido censurada, ya que la central quiere un discurso sin fisuras, y sin críticas ni al gobierno ni al candidato oficialista Daniel Martínez. En la foto, Danny Glover parece que no tuvo suficiente con hacer cuatro películas con Mel Gibson, y sigue buscando compañías peligrosas.

El Varela del siglo XXI no se achica

La semana pasada se conocieron noticias sobre la educación en Uruguay que confirman los peores diagnósticos. Una pieza publicada por El País revelaba que 6 de cada 10 jóvenes uruguayos no terminan secundaria. Cifra que se vuelve todavía más chocante si se analiza a los sectores más desfavorecidos. Esto después de 15 años de aumento sistemático del presupuesto. Sin embargo, la figura emblemática que ha estado a cargo del sistema en este tiempo, a quién la ministra Muñoz ha calificado como el "Varela del siglo XXI", no se amilana. En esta entrevista con Tomer Urwicz, Wilson Netto reconoce que la información es correcta, y ensaya toda una batería de argumentos para convencernos que no vamos tan mal. Usted lea, y decida.

Sanguinetti pone el dedo en la llaga

Julio María Sanguinetti. Foto: Darwin Borrelli

La serie de entrevista dominicales de El País con los precandidatos, visitó esta vez al ex presidente Sanguinetti, quien desgranó conceptos interesantes en varios temas. Pero hay uno que llamó más la atención del autor de estas líneas: el argumento de que las últimas declaraciones del ministro Astori son una especie de despedida, y que la tendencia a la caída de su sector, será la gran noticia de esta campaña. ¿Por qué? Porque según Sanguinetti, la notoria pérdida de influencia del "astorismo", sumada al giro a la izquierda del Partido Socialista, vuelcan al Frente Amplio hacia posturas ideológicas mucho más extremas. De más está decir que Sanguinetti espera "pescar" en ese cardumen de votos que quedarían huérfanos.

Tecnología revolucionaria

Otra del domingo, por si se le escapó. En momentos en que se empieza a escuchar por todos lados hablar del dichoso 5G, esta nota de Juan Pablo de Marco tiene todo lo que necesita saber sobre este avance tecnológico que ya está muy cerca de su celular. Desde lo que implica en el uso día a día, si realmente puede producir problemas de salud (como se ha llenado las redes de "fake news" al respecto), las implicancias geopolíticas del peso de la empresa china Huawei en el tema. Y hasta el famoso asunto de si el 5G dejará obsoleta la millonaria inversión en fibra óptica que acometió el país.

El atentado de la calle Plutarco

En la serie de artículos sobre casos policiales que conmovieron al Uruguay, esta semana nos metemos con el famoso y nunca aclarado atentado de la calle Plutarco. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial del país, y que tras 10 años, sigue abierto. Esta serie viene levantando polvareda entre lectores de El País, y entre gente que se resiste a aceptar que cuando se ingresa en la esfera del interés público, se resignan ciertos privilegios de privacidad.

Avanza investigación de robo en Daymán

Otra policial, aunque esta con más actualidad. La noticia del robo a las termas del Daymán, en la cual un grupo estilo comando se llevó toda la recaudación de Semana Santa de manera casi quirúrgica, conmovió al país. La investigación parece haber avanzado lento pero seguro. Y según esta nota del corresponsal en la zona, Luís Pérez, la pista está llevando en el camino de algunos policías en actividad, que podrían estar involucrados en el asunto. De no creer.

Ojos bien abiertos

Las cirugías con despertar operatorios son cada vez más frecuentes en Uruguay. Foto: AFP

Vamos a cerrar esta entrega de Siete recomendando una de las notas más impactantes del fin de semana. Se trata de esta historia de Soledad Gago acerca de las técnicas de neurocirugía en las que se opera con el paciente despierto. No vamos a profundizar demasiado por razones personales que el autor se ve en la necesidad de aclarar. Un acentuado problema de hipocondria, por lo visto mal muy extendido en la profesión periodística, hace que el autor no pueda hablar mucho de temas de salud, sin que le empiecen a venir síntomas claros de que sus días están contados. Pero usted, si es ajeno a este padecer, no se la pierda, que vale la pena.

Esto es todo por hoy. Cortita y al pie esta edición de lunes, porque se trata de una semana rara, y sabemos que la gente está ocupada y pensando en el asadito del miércoles. Al parecer, el tiempo mostrará alguna inestabilidad, y tal vez alguna gota, entre esta noche y el martes. Pero el miércoles promete ser un día precioso para ir a escuchar la aguerrida verba de los señores del Pit Cnt. O si ese programa no le seduce particularmente, para prender un fuego y quedarse en casa tranquilo. A menos que sea periodista, en cuyo caso será un día como cualquier otro. Si, ya sé, somos un poco llorones.