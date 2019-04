Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucha de clases, dólar, merca, y Britney Spears

Si con este título no lo convencía de abrir el mail, ya no había esperanzas. ¡Buenos días! Y bienvenido a la edición de mitad de semana de Siete, esta newsletter donde intentamos darle un pantallazo aterrizado de las noticias que importan en Uruguay, a las siete de la mañana de cada lunes, miércoles y viernes. Hoy las noticias dan la impresión de que nos metimos en el túnel del tiempo, aunque no está claro si estamos en 1917, en 2001, o en 1998. Ya verá por qué. Como siempre, Si quiere recomendar a alguien este intercambio, acá está el link para esta y otras newsletters por el estilo.

La momia de Lenin sonríe

Policía en MontevideoGas. Foto: Marcelo Bonjour

Tras varios días de tires y aflojes, el sindicato del Gas decidió cruzar la línea final, dejarse de tibiezas pequeñoburguesas, y no solo ocupar MontevideoGas, sino apropiarse también del manejo financiero de la empresa. Ello pese a una sentencia judicial firme, que prohibía expresamente tomar esa medida. Vale señalar que la empresa pertenece a Petrobras, y que el gobierno brasileño, que ya no tenía muchos motivos para querernos después de las declaraciones durante la campaña de medio gobierno a favor de Lula, ahora ya seguro que no nos manda regalo para el día del amigo. Más allá de buscar el humor, se trata de un hecho trágico y preocupante en un sistema democrático. Un gremio decide ignorar una sentencia judicial, un ministro dice que no puede hacer nada (luego de fomentar el asunto), y la central sindical dice que no le convence que la justicia civil intervenga. Muy de país desarrollado todo. ¿Siente ese ruido? Es la gente haciendo cola para invertir su plata en Uruguay

A Macri se le desboca el dolar.

Hay una famosa expresión que dice "pobre México, tan lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos". El que la patentó, se ve que no sabía lo que es estar cerca de Argentina. Ayer a Macri se le dispararon el dólar y el riesgo país, y los títulos de los medios argentinos ya tenían aroma a 2001. No está claro si la estampida se debe a los problemas económicos actuales, o al miedo de que puedan volver Cristina y Guillermo Moreno, aquel de los guantes de box. Hablando de Moreno, ayer dijo una de esas para la historia: “Si alguno quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos”. Más allá de eso, las ciclotimias argentinas siempre pegan en Uruguay, y el dólar también tuvo una jornada tensa de este lado del charco. ¡Que Francisco nos proteja!

La banda sonora de la campaña

Los jingles de los precandidatos. Ilustración: Florencia Sityá

La campaña uruguaya, en tanto, sigue calentando de a poco. El autor ya se consiguió un par de metros de bolsa de esas con burbujitas para ir tirando. Pero en el ínterin, el equipo multimedia de El País se mandó un tremendo especial sobre los jingles de campaña de todos los candidatos. Más allá de la música y las letras, no aptas para diabéticos, es interesante ver cuales son las palabras y conceptos que se repiten más en cada uno. Más revelador que leer los programas de gobierno de cada uno. Los que tienen, claro.

Jineteadas pasan en comisión

La montaña parió un ratón. Luego de las rimbombantes declaraciones del novel intendente capitalino, anunciando en las redes su dolor y decisión firme de hacer algo respecto a las jineteadas, todo terminó como termina siempre algo cuando un político quiere patear la pelota para adelante (con perdón a la pelota), armando una comisión. No se sabe si en los días que pasaron, Di Candia recapacitó, si le llegaron las palabras de Botana y de Bezzozi, o si lo llamó Daniel Martínez y le dijo "mijo, ¿vos estás loco?". "Estas ahí por 15 minutos gracias a mis votos, y me querés armar un lío gigante cuando estoy en plena campaña?". Los animalistas, en tanto, tal vez inspirados en ese líder de masas que es el abogado Gustavo Salle, anunciaron que juntarán firmas para prohibir las domas en todo el país. Habrá que ver si logran conseguirlas, pero de cualquier forma es un avance destacable en materia de sentido democrático.

El arroz uruguayo viene con premio

La policía alemana detectó 400 kilos de cocaína en un embarque de arroz uruguayo que hizo escala en ese país, de camino a Sierra Leona. El precio de mercado de esa cocaína en Europa, según los expertos, sería de unos 10 millones de dólares. Una de las cosas que indignan de todo este mundo de las drogas, es que ese arroz uruguayo, producido con la mejor genética del mundo, y un esfuerzo de producción enorme, vale más o menos 0,5 dólares el kilo. O sea que si damos por bueno el precio de la cocaína que dice la policía alemana, con un gramo se compran 60 kilos de arroz. ¡Como para que no haya gente dispuesta a arriesgarse para traficar! Más allá de esos pensamientos algo volados, la noticia vuelve a dejar en evidencia que Uruguay es un país de tránsito para el narcotráfico de alto vuelo. Preocupante.

Sendic versus Astori

Hace años se popularizó en la cadena MTV un programa que se llamaba Celebrity Deathmatch, algo así como "Pelea a muerte de celebridades". Por algún motivo esto fue lo primero que vino a la cabeza del autor cuando le contaron del nuevo choque entre el "astorismo" y el "sendiquismo". Aclaremos que el autor no está consumido del arroz uruguayo para aguantar hasta las 6 de la mañana para mandar este newsletter. Pero es verdad que ya resulta agotador este conflicto interno en el Frente Amplio que lleva al menos 5 o 6 años. La gran pregunta es ¿cómo empezó? ¿qué fue lo que detonó este odio tan acentuado? Teorías muchas, respuestas definitivas ... solo los implicados. Si se cruza a uno en la feria, pregúntele.

Britney en el loquero, otra vez

Britney Spears, una presencia y un sonido que marcó del fin de siglo

La referencia a MTV del párrafo anterior, explicará por qué al autor le pareció relevante generacionalmente esta nota de Belén Fourment sobre la última recaída de la gran diva del pop juvenil de los 90, Britney Spears. Desde sus tiempos de fama global, la salud mental de la niña prodigio de la música de esa era, ha venido barranca abajo. Como para no, dirá alguno, cuando empujada por sus padres pasó de ser una niña buena del clan Disney, a convertirse en ícono sexual de una generación.La cuestión es que parece que ha tenido una nuevo episodio complicado, que amerita una revisión de lo que ha sido su carrera en estos últimos tiempos.

Esto es todo por esta edición "regreso al futuro" de su newsletter preferida. Si le parece que algún comentario se salió de tono, nota algún error, o quiere hacer llegar al autor algún comentario, su cuenta de twitter es esta. ¡Vamos! Que a falta de un editor a estas horas impúdicas para un periodista de diario, las críticas de los lectores son vitales. Por suerte hay amigos como Javier Pastoriza, que nos hacen notar cuando metemos la pata, como con lo que dijimos la última vez sobre Julio Villamide, que al parecer no fue fundador ni presidente de la Cámara de la Construcción, sino de la Inmobiliaria. Las disculpas del caso por el error. ¡Hasta el viernes!