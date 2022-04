Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Otra semana coronados, y otros yuyos

Buenos días. Lo de buenos es un decir, claro. Tal vez la única cosa positiva sea que se termina una semana donde todos los uruguayos, de una forma o de otra, sentimos el primer golpazo de la crisis económica que nos está tirando encima el coronavirus y las políticas para contenerlo. Por lo menos seguimos sin tener víctimas mortales, aunque en las últimas horas más de uno parece estar desesperado por contar la primer baja. Pero ya entraremos en los temas álgidos. Además de mucha nota del virus piojoso este, vamos a comentar algunas cositas extra, como el otro problema que le cayó a Maduro, una serie para cuarentenas, y "ainda mais". Vamos, pues.

Puesta a punto-sueldos publicos

Lacalle Pou, este jueves en conferencia de prensa. Foto: Gerardo Pérez

En otra conferencia de prensa que dejó mucho para el análisis, el presidente Lacalle Pou hizo dos anuncios significativos. El primero, que con 245 test realizados ayer, se sumaron "solo" 21 casos positivos más, lo cual fortalece la idea de que Uruguay va bien rumbeado en eso de "aplanar" la curva,y evitar una escalada exponencial que desborde las emergencias. Pero esto quedó medio tapado por el anuncio de que se implementará un recorte de hasta 20% en los sueldos de empleados públicos de más de 80 mil pesos líquidos. Esta medida alcanzará incluso a las jubilaciones de la tan famosa"caja militar". El hecho de simplemente tocar el salario de los empleados públicos, algo que no pasó ni en 2002, es algo histórico, y un acto de justicia frente a gente que tiene una estabilidad laboral que no tiene nadie. El tema para muchos es cómo criticar esto ahora sin caer odioso y antipático. Joselo lo intentó, pero... puede y debe rendir más. Por no hablar de este y este ejemplo.

Cacerolas versus el himno

El sonido de las cacerolas se mezcló con los aplausos. Foto: Archivo El País

La noche del miércoles se vivió un clima muy extraño. Al menos en Montevideo, porque en el resto del país no fue tan así, hubo un porcentaje importante de gente que salió a "cacerolear", y otro tanto a responder cantando el himno a viva voz. Realmente un espectáculo bastante triste, de gente que se insultaba y arengaba de casa a casa, justo en medio de una crisis histórica, que precisaría a todos los uruguayos empujando para el mismo lado. La propuesta vino del Pit-Cnt que, aunque dijo que no era una protesta en contra de nadie, y solo para pedir medidas económicas más generosas, terminó reviviendo el choque de la campaña pasada. De bastante mal gusto el comentario de Fernando Pereira, que calificó el asunto como "imponente", como rescatable la postura de la dirigente de Adeom, Valeria Ripoll. Para cerrar, el editorial de El País de ayer, de esos que tanto disfruta el "mundo Twitter", analizó el hecho.

Colegios enfrentan dilemas y presiones

Escolares con sobrepreso. Foto: archivo El País

Entre los primeros eslabones que han empezado a chirriar de la cadena de pagos (sin entrar en los medios de comunicación) son las escuelas privadas. En buena medida porque los padres que ya vienen muy golpeados por la convivencia encerrada con los hijos, al sentir que se les cortan los ingresos, se cuestionan la pertinencia de pagar por un servicio que no están usando. Un tema extremadamente delicado, y que muestra las consecuencias de este encierro actual, y que muchos demandan sea todavía más severo. Paula Barquet abordó el asunto con su habitual sensibilidad, seguramente nada relacionada con estar padeciendo el problema... como tantos.

Lecciones de un experto en encierros

Foto: Pixabay

Scott Kelly es un astronauta que pasó casi un año confinado en la Estación Espacial Internacional. Si bien por la foto que acompaña esta nota, donde se lo ve muy confortable jugando con zanahorias y la falta de gravedad, tenía más espacio para moverse que muchos uruguayos en sus apartamentos, el hombre es un verdadero experto en pasar tiempo confinado. Por eso, The New York Times le pidió que escribiera esta columna para contar sus experiencias. Scott... 340 días en el espacio solo, con libros y música, te los cambio pelo a pelo cuando quieras, por una semana con dos botijas desbordantes de creatividad y energía. ¡Amateur!

Secretos del teletrabajo saludable

teletrabajo

O es percepción de este autor, o esta newsletter hoy tiene mucha cosas rara. Bueno, esta es una nota en la que la asociación de fisioterapeutas dan consejos (tips, se dice ahora), para poder trabajar desde casa sin padecer problemas de salud importantes. Hablamos de los físicos, claro. Tal vez Analía Filosi pueda hablar luego con los sicólogos para ver los otros, que parecen más graves. En fin, una nota de servicio público. Si está pasando por este tema, no deje de leerla.

Recompensa por Maduro

Nicolás Maduro. Foto: AFP

Más dinero, más problemas, solía cantar el rapero Notorious BIG. Eso no está claro que sea lo piensa el siempre simpático Nicolás Maduro, a quien primero el FMI le negó un préstamo de urgencia, y luego Twitter le borró una publicación donde daba recetas de remedios caseros contra el coronavirus. Ahora le cayó que EE.UU: puso una recompensa de 15 millones de dólares para quien los capture y lo entregue a la justicia de ese país. Esto porque un fiscal americano lo acusa de haber posibilitado un embarque de 200 toneladas de cocaína. Teniendo en cuenta lo que significan 15 millones de dólares en Venezuela hoy, Maduro va a tener que triplicar su guardia.

Una recomendación para la cuarentena

Imagen de la tercera temporada de la serie "Ozark". Foto: Difusión

En estos momentos en que mucha gente se pasa encerrada en su casa, y no hay chance de escapar al bar de la esquina sin que algún vecino te mire como para denunciarte a la Gestapo, las películas y series de TV se vuelven un insumo esencial. Nicolás Lauber hace un comentario hoy en El País sobre Ozark, una serie que varias veces ha estado en el radar de este autor. La última vez la desechó para privilegiar una que se llama Designated Survivor, que le terminó pareciendo un panfleto imbancable. Así que tal vez hoy le demos una oportunidad. Usted ve si Nicolás los estimula a arriesgarse. Si no le gusta, yo le paso su correo para que haga justicia.

Hasta aquí llegamos hoy con Siete. La verdad que llegando al final nos dimos cuenta que no hablamos de la polémica del hotel para indigentes que sería de la familia de Verónica Alonso. Una verdadera estupidez, cuando se sabe que todos los otros "aspirantes" salieron corriendo cuando supieron para qué quería usar sus instalaciones el Mides. Pero más allá de eso, parece que este es un variado pantallazo para cerrar esta segunda semana de la era coronavirus. ¿O tercera? Ni idea. Ojalá esto se termine de golpe como empezó. Crucemos los dedos porque alguno de esos genios que pasan la vida en un laboratorio investigando estas cosas, logren comprobar que alguno de los remedios que andan en la vuelta sirven. ¿Usted se imagina dos meses así? Yo no. ¡Hasta el lunes!