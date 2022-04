Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un poco de corona, bastante de otras cosas

Buenos días. Siendo las 7 de la mañana de un lunes, aquí tiene esta edición de Siete en su casilla de correo. Las 7 noticias que usted precisa conocer para poder salir de casa informado, suele ser el mantra de esta newsletter. Esperamos que hoy, a menos que no tenga más remedio, pueda leerla para quedarse informado, pero en casa, ya que la hora exige que no salgamos a la calle a menos que sea absolutamente imprescindible. Hoy nuestra selección bajará un poco la carga viral, ya que esto empieza a ser agobiante, y es probable que tengamos por delante varias semanas más de encierro. Así que es fundamental lograr una "normalidad" de vida, en tiempos tan anormales. Para cerrar este arranque, un pedido ya repetido: no comparta audios ni información que no conozca la fuente. E intente desconectarse todo lo que pueda de las redes. El nivel de histeria, mesianismo e ira contenida que allí anida por estas horas, es más insalubre que el Ebola.

Álvaro Delgado, secretario de Presidencia. Foto: Álvaro Salas | Presidencia

El gobierno anunció ayer que los contagios por coronavirus en el país llegaron a 158, aumentando 23 casos en las últimas horas. Si bien falta una semana más o menos para tener una idea clara de cómo va nuestra famosa curva de crecimiento, hay motivos para la esperanza. Al mismo tiempo, los uruguayos varados en Perú lograron retornar al país, tras una gestión muy trabajosa del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con el de Defensa. Esta semana se espera que se pueda ampliar todavía más la capacidad de testeo, y se concrete la compra de más elementos para CTI y hospitales. Desde las autoridades parece que se está trabajando bien. Falta que la gente de a pie haga también su parte.

Radiografía de una pelea desigual

ASSE. Foto: archivo El País.

En medio de la histeria y fanatismo generados por el miedo al coronavirus, Carlos Tapia se remangó y escribió este completo informe que cuenta por dentro cómo se está manejando la lucha contra la epidemia en Uruguay. Los distintos escenarios que se manejan en el gobierno, las estrategias, y políticas que se están implementando. Como siempre, hay para el optimismo y para la preocupación. Es muy ilustrativo lo que se refiere al debate caliente sobre una eventual cuarentena forzosa. Si tiene que elegir una nota para entender lo que está pasando en Uruguay con este tema. es esta, no lo dude. También ayer en la edición papel de El País se publicó esta entrevista con el representante de la OPS en Uruguay, Givanni Escalante, que de igual forma aporta conceptos valiosos.

Montevideo ya pasó por esto antes

Epidemia: al igual que ahora, no se tomaron recaudos en 1918. Foto: Archivo

Esta muy jugosa nota de Pablo Melgar, nos refresca un poco acerca de otras epidemias históricas que azotaron a la capital del país. Es que aunque a todos nos guste creer que somos seres excepcionales, y que padecemos cosas que nadie ha tenido que pasar, Montevideo ya sufrió epidemias de fiebre amarilla, cólera, gripe española. Entre otras historias, la nota recuerda la figura de Teodoro Vilardebó, uno de los mártires de la medicina nacional. Pero no le adelanto mucho más. Vaya y léala que vale la pena.

El impacto económico

Puerto de Montevideo. Foto: Marcelo Bonjour

No es por ser excesivamente materialista, pero el impacto económico de esta crisis que golpea al planeta, ya desvive a muchos operadores locales. Este informe de Pía Mesa entrevista a varias figuras clave de entramado empresarial, y palpa cual puede ser el impacto para la economía del país. Un detalle que se puede adelantar es que el alza súbita del dólar, que en otro momento hubiera sido el tema excluyente de cualquier debate económico,parece haber quedado de lado a la hora de las prioridades.

La nueva era en el Mides

Pablo Bartol asumió como ministro de Desarrollo Social. Foto: Juan Manuel Ramos.

Uno de los ministerios en el que el cambio de gobierno generaba más inquietud era sin duda el Mides. Como le decía con su habitual desparpajo el propio Pablo Bartol a una corresponsal brasileña que no entendía el por qué, la cosa pasó de ser un coto del Partido Comunista, a estar dirigida por un orgulloso miembro del Opus Dei. Esta nota de Paula Barquet cuenta cómo lo están viviendo los funcionarios, y cómo Bartol parece estar logrando romper preconceptos y cambiar prejuicios por entusiasmo. Como toda nota periodística que valga la pena de leer, ya generó alguna polémica. Y se complementa con esta entrevista al Dr. Nicolás Martinelli, el hombre encargado de ordenar administrativamente este ministerio, y que no se muerde la lengua para hacer algunas valoraciones que, en otro momento, habrían generado una tormenta política.

Fútbol, fúbtol, fútbol

Una de las cosas más desesperantes de estos fines de semana, y perdone la frivolidad, es levantarse, prender la tele, y que no haya ni un miserable partido de fútbol, aunque sea de la segunda división de Eslovenia, con lo que matizar la aplanadora de Discovery Kids de estas fechas. Por no hablar de la NBA, justo ahora que Zion empezaba a cumplir sus promesas. Pero para distraerse leyendo al menos, vamos a recomendar dos notas sobre el deporte rey en Uruguay. La primera, un informe sobre los cambios que está planificando el museo del fútbol que está en el estadio Centenario. La segunda, un perfil delicioso del gran Antonio Alzamendi, en la pluma de Fabián Muro. Para matar el vicio, casi tan bueno como las maratones de especiales de TyC Sports.

El nuevo disco de The Weeknd

Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire

Usted dirá, "este hombre se volvió loco". ¿Que es esto que piensa comentar el director de El País, en plena crisis nacional? Bueno, al fin y al cabo esta es una newsletter de autor, y la gracia es comentar lo que a uno le gusta. A fin de cuentas estos días estaba medio mundillo periodístico al borde del orgasmo auditivo por un show de Fito Páez. Con respeto, no puedo dar fe de que exista el infierno. Pero si existe, y a uno le toca ir, no hay duda que la banda de sonido será eso de "mariposa multicolorrr", o algo así. Bueno, el viernes salió el esperado nuevo disco del músico canadiense The Weeknd, que venía precedido de un par de temas de esos que una vez que los escuchás, no te los podés sacar más de la cabeza. Y si no me cree, escuche este. El tipo tiene una pinta rara, y eso que ya no usa el nido de pájaro que tenía en la cabeza cuando empezó, pero es muy bueno. Rodrigo Guerra pasó de hacer un vivo de Instagram con Lucas Sugo, a hacer una crítica sobre este disco, bastante compartible.

Suficiente por hoy. Acá tiene bastante información como para entretenerse un rato, y ponerse al día sin tener que ver la plaga de las redes ni abrir el benemérito whatsapp. Por último, un comentario sobre el tema del momento. En tiempos de crisis como este, los países son como un barco que atraviesa una tormenta, tienen que tener un liderazgo fuerte y claro. Hay países como El Salvador que han decretado cuarentenas forzosas, y otros como Alemania que no. Los médicos merecen todo nuestro apoyo y atención, y el gobierno los debe escuchar. Pero las decisiones son del Presidente, nos guste mucho, más o menos o nada. Que haya gente llamando a "cacerolear" o a imponer por la opinión pública determinadas posturas, no parece pertinente, leal, ni democrático. Por lo menos, así lo veo yo, diría el gran Guillermo Nimo. ¡Hasta el viernes!