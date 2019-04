Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Astori no sube a patinetas, Vitale y Concertación

¡Buenos días! Acá estamos nuevamente, buscando comentar las noticias más relevantes del día, de manera ágil, terrenal y, por qué no, con algo de malicia. Este miércoles inspirados y poéticos, con el premio Cervantes que recibió la escritora uruguaya Ida Vitale en Alcalá de Henares, el más prestigioso de la lengua española. Así que, arrancamos con esta nueva entrega de Siete. Y si le parece recomendable este intercambio, o quiere enterarse de lo que opinan los expertos de El País de Economía y negocios, de Deportes, de Espectáculos, o de política internacional, haga click aquí.

Patinetas y política

Ayer los monopatines verdes se lucieron durante toda la jornada. Foto: Francisco Flores

Los monopatines han copado la ciudad. Ya es imposible circular por ningún lado sin tener que andar esquivando a estos rodados, y a los conductores que, algunos entrados en carnes y años, avanzan a toda velocidad. Y prepárese. Porque a partir de mañana una nueva empresa se sumará al mercado, con lo cual habrá 300 nuevos vehículos de este tipo en la ciudad. Ahora, hay alguien a quien seguro no verá desafiando a la gravedad de esta forma, al ministro Astori. El jerarca hizo un encendido discurso para celebrar su cumpleaños ayer, y se regaló una de sus actividades favoritas, atacar a la oposición. "Seguramente nuestros candidatos no anden en patinetas, ni hagan la bandera, o no bailen samba...". ¡No!, ¡Por favor, Danilo! Lo que nos falta. Con la bicicleta que hacen con las cuentas públicas, alcanza y sobra.

Concertación se busca

Blancos y colorados parecen avanzar en el plan para reeditar el llamado Partido de la Concertación, y así poder sumar fuerzas a nivel municipal. El problema son los tiempos, porque se dejó pasar muchos meses sin definición, en buena medida porque muchos quedaron dolidos tras el fenómeno "Novick" de la última vez. De todas formas, los principales dirigentes de los dos partidos históricos parecen decididos a dar el sí, y ahora será cuestión de ver si puede afinar todos los detalles burocráticos a tiempo. Y otra cosa, no descartan volver a sumar a Novick al proyecto.

Una sentencia que alegra e indigna

¿Se acuerda el lector del caso de Soledad Barrios? Es duro, ya que son tantos los casos de violencia de los que nos informamos cada día. Pero Barrios fue aquella chica que tuvo la mala suerte de asomarse a un balcón en medio de una pelea entre hinchas de equipos de básquetbol hace unos años, y fue alcanzada por un balazo que le costó la vida. Pues un tribunal de Apelaciones condenó al ministerio del Interior a pagar 45 mil dólares a su familia, ya que entiende que hubo responsabilidad y mal manejo policial de la situación, que incluso "propició" el desenlace fatal. ¿La defensa del Ministerio? Decir que la culpa fue de la víctima por salir al balcón. Ya sabe, estimado lector. Ojo con los balcones.

Educación, no pasamos de grupo

Seis de cada diez jóvenes en Uruguay no terminan la educación media, y apenas un 36% lo hace en tiempo y forma. Según esta nota de Tomer Urwicz, estos números están muy, pero muy lejos de las metas trazadas por las autoridades uruguayas, que vienen recibiendo golpe tras golpe de cada evaluación al respecto, dejando un poco en ridículo aquello de que se iba a cambiar el ADN de la educación. Es más, para agregar patada al insulto, hemos sido superados de manera holgada nada menos que por Chile, paradigma de ese horrible sistema neoliberal que los actores gremiales y políticos gustan poner de cuco cada vez que se plantea algún cambio.

Jubilaciones son muy altas

El tema de al reforma jubilatoria ha revoloteado, molesto, por encima del debate electoral.Para quienes no somos expertos, no queda claro por qué después de la última reforma, ya hay que toquetear de nuevo el asunto. Es verdad que la gente vive más, y que habría que jubilarse más tarde. Es verdad que en estos años el BPS "abrió la canilla" y se generó un desbalance financiero. Pero lo raro es que los expertos que hablaron en esta nota de Mathías Da Silva, creen que la variable de ajuste más "natural" debería ser lo que eufemísticamente llaman "tasa de reemplazo". O sea, el monto final que cobra un jubilado. Si quiere intentar enteder el asunto, lea la nota aquí.

El adiós a Villamide

La noticia conmocionó ayer al ambiente local. El fallecimiento de Julio Villamide, consultor inmobiliario, fundador y primer presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Un periodista que comentaba consternado la noticia ayer en redacción contaba una anécdota que muestra el grado de conocimiento que tenía Villamide sobre esta actividad. Alguien llamó a una oficina de la intendencia de Montevideo para pedir unos datos. Tras varios minutos de espera, sin que el funcionario lograra responder, volvió y dijo "por qué no lo llama mejor a Villamide, el lo va a tener más claro que nosotros".

Cervantes e Ida Vitale

Ida Vitale durante su discurso de agradecimiento. Foto: EFE.

El autor es un gran amante de la literatura, pero un ignorante total en materia de poesía. Y como no le gusta posar de lo que no es, como buena parte de los uruguayos que en las últimas horas parecen haberse convertido en expertos en rimas y versos, vamos a destacar acá simplemente este precioso especial que hizo gente de la redacción que sí entiende del asunto. Y que homenajea a la escritora que acaba de recibir el principal premio literario en español.

¡Esto es todo por hoy! Como para arrancar con fuerza mientras esperamos los anuncios de la intendencia de Montevideo sobre las jineteadas. ¿Usted cree que el intendente Di Candia las prohibirá? ¿Se mudarán a Soriano como quiere el ex intendente Bezzozi? Si quiere comentar sobre esto, o cualquier otro tema de actualidad, la cuenta de twitter del autor es esta. ¡Saludos y buen miércoles!