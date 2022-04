Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tormenta perfecta

Buenos días. Un viernes fuera de lo común, en medio de la ola de pánico y conmoción que genera la pandemia de coronavirus. Hay mucho para decir, aunque poco positivo. El gobierno busca apretar las medidas para controlar el virus, sin terminar de apagar un motor de la economía que recibió ya en muy mal estado, como confirmaron ayer los datos oficiales. Por lo menos, ayer China informó que por primera vez no hubo nuevos casos autóctonos en su país tras seis semanas de epidemia. Esperemos que aquí no haya que esperar tanto. Le pedimos comprensión al lector si el humor está algo escaso en esta edición de Siete pero, sin caer en la histeria, son días muy complejos donde hay poco margen para los chistes.

Anuncios últimos

Lacalle Pou este jueves en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Foto: Leonardo Mainé

El presidente Lacalle Pou y parte de su gabinete comparecieron ayer para dar información sobre la marcha de la epidemia, y anunciar algunas medidas económicas para beneficiar a los perjudicados por el frenazo económico. La buena noticia, en un día plagado de malas, fue que los números de crecimiento de la enfermedad no parecen haber tenido un alza explosiva. Por el contrario, si usamos esos números como índice (y asumiendo que debe haber muchos más casos sin detectar), la curva parece estar en descenso. Habrá que cruzar los dedos y esperar como sigue. Tampoco se anunció una medida de cuarentena general, que muchos temían se anunciara como "espejo" ante lo que pasa en Argentina.

¿Qué es una cuarentena?

Montevideo tras llegada del coronavirus. Foto: Leo Mainé.

Aunque finalmente no se anunció en nuestro país, en las últimas horas la palabra clave en la región ha sido "cuarentena". Una medida extrema que ya han tomado otros países como Argentina o Ecuador para controlar la epidemia y que el Sindicato Médico viene pidiendo desde hace ya algunos días. Un planteo público bastante polémico, ya que los médicos más entendidos en este tema ya tienen un lugar en la "mesa chica" que define las medidas del gobierno, por lo que no se entiende mucho que esta entidad salga a pedirla en público, tirándole en buena medida la gente en contra al gobierno. Bueno, pero volviendo al tema central, esta nota explica en qué consiste esta política, y cómo se ha aplicado en otros países.

El mensaje de Bordaberry

Pedro Bordaberry en el Senado. Foto: Gerardo Pérez

El ex senador Pedro Bordaberry es uno de los primeros casos notorios de enfermos con el coronavirus que se ha curado. Hace un par de días le pedimos una colaboración, para que explique a la gente cómo es sobrellevar la enfermedad, los síntomas y la salida. En ese entonces nos dijo que no se sentía bien como para escribir. Pero ayer, mostrando una disposición meritoria, nos mandó esta nota que vale la pena leer.

El virus se ensaña con UTE

UTE. Foto: El País

El famoso casamiento al cual asistió la "paciente uno" del coronavirus en Uruguay, sigue dando noticias. Ya no solo nos ha puesto en los titulares de medios como The Guardian o Le Monde, sino que también ha golpeado a una empresa pública local. Es que ayer se supo que uno de los gerentes de UTE asistió a la ya famosa boda, se contagió ya sabemos de quien, y ahora toda la cúpula del organismo debe cumplir rigurosa cuarentena hogareña. Ojalá que el jerarca no haya sido el que baila como torero con la susodicha en el gif ese que ya circuló por todo Uruguay. Porque encima del dolor de la enfermedad, de haber complicado a todos sus compañeros de trabajo, (incluido uno que no desborda simpatía como don Casaravilla), encima tendrá que remar mucho para recuperar la dignidad. Bueno, si, ya sé. Dije sin chistes, pero uno déjeme meter al menos.

Tarifas y politiquería micro

Ancap. Foto: El País

A uno le gustaría creer que la clase política uruguaya es mucho mejor que la de los vecinos. Que en una situación así, todos se unirían y dejarían de lado la pequeñez. Pero la realidad tiende a ser gran pinchadora de globos. En las últimas horas hubo que ver a gente como la siempre dulce y empática Carolina Cosse, y a figuras del Pit Cnt, presionar para que no se cumpla con el alza de tarifas anunciado. Una reverenda tontería ya que se trataría de la medida más injusta posible. En todo caso habría que buscar beneficiar a los más perjudicados. Algo así generalizado sería muy injusto. Por no hablar de que si pese a los 10 años de recaudación récord, su gobierno no hubiera dejado el "pufo" que dejó, no habría que haber subido tarifas de ninguna forma. Pero cuando uno creía que Cosse se consagraba como la figura más sectaria y liliputiense moral de la política uruguaya, sale el Pacha Sánchez a criticar al presidente Lacalle Pou por parar en un carro de comida armenia de regreso a su casa. ¿Cuál sería el pecado? Por no mencionar que todo líder debe mostrarse a nivel de calle cuando hay una crisis. Que Churchill se tomaba el metro mientras los aviones nazis bombardeaban Londres, para pánico de sus asesores. Bueno, Sánchez, Cosse y Abdala prefieren a Stalin, así que no se les puede pedir mucho.

La información y la paranoia

Campaña de diarios uruguayos "Juntos podemos combatir el coronavirus en Uruguay". Foto: Lucía Baldomir.

Uno de los grandes problemas de esta crisis sanitaria, es que ha coincidido con el boom de las redes sociales. Y así como muchas veces los memes y gifs de whatsapp nos ayudan a sacar una sonrisa en medio de este panorama desolador, también contribuyen a la histeria colectiva. Este periodista se calentó hace un par de días con algunas actitudes en las redes, y escribió esto para reivindicar el trabajo profesional en materia de periodismo, y su importancia en momentos como este. Y a las pocas horas tuvo una confirmación sobre su alerta. Alguien le hizo escuchar un audio donde la hermana de una amiga que era compañera de una enfermera del Maciel, denunciaba que el gobierno y los medios estaban confabulados para tapar la tragedia nacional que ella veía día a día. Que había niños en el CTI y no se sabe cuantas cosas más. Al día siguiente, la realidad era esta.

El fin de un clásico, ¿el inicio de otro?

Panel de conductores de "Buen día Uruguay". Foto: Facebook Buen Día Uruguay

Esta newsletter fue "comida" por el tema coronavirus. Pero para eso ya tiene usted la excelente actualización diaria a cargo de Mayte De León, a la cual le recomiendo suscribirse aquí. Así que para cerrar esta edición de Siete vamos a recomendar algo distinto. Esta nota de Nicolás Lauber sobre el fin de un clásico de las mañanas, el programa Buen Día Uruguay de Canal 4. El programa duró muchos años, y tuvo conductores que marcaron una época. Ahora el canal apuesta a una renovación total, con un programa encabezado por Claudia García. ¿Tendrá el mismo impacto? Ya veremos.

Esto es todo por hoy. Esperemos que las noticias nos permitan un mayor optimismo y alegría para el próximo lunes. Mientras tanto, por favor, no repita estupideces, no comparta audios o mensajes alarmantes. Y si tiene la suerte de ser alguien con un mínimo de llegada masiva, sea responsable con lo que dice. No son días fáciles para nadie, y lo último que necesitamos son augurios truculentos o alarmas innecesarias. Al final, estamos en una coyuntura sin precedentes y donde nadie sabe qué puede pasar. Ni siquiera usted, estimado economista, sociólogo, opinólogo. Sea gentil con la gente con menos preparación e información. Tal vez dentro de un mes, todas esas cosas que dice ahora, las va a querer esconder bajo tierra. ¡Saludos!