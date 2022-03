Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todo es coronavirus

¡Buen día! Acá arrancamos esta semana atípica, donde por momentos, al despertar, nos queda la duda si las noticias de los últimos días son reales, o si tuvimos una pesadilla tras ver alguna película clase B de epidemias. Pues no, es real. Y vale aclarar que lo anticipamos en la edición de Siete del pasado viernes, cuando sugerimos que era un día cantado para que apareciera el primer caso. ¡En tu cara, Boris Cristoff! Bueno, le vamos avisando que si se va a poner sensible y a sugerir que este tema es demasiado serio para hacer bromas, cierre este mail y váyase a Twitter o Facebook, ámbitos naturales del mesianismo bienpensante. Acá pensamos seguir las indicaciones de esta nota publicada ayer en la edición europea de Político, y escrita por Zoya Sheftalovich, sobre las lecciones de su juventud en la URSS. Además de que el papel higiénico nunca se acaba, recomienda no perder la capacidad de reírse de todo. En eso estamos..

Nuevos casos y el gobierno pierde el pudor

Conferencia de Luis Lacalle Pou tras confirmación del MSP de casos de coronavirus en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

A esta altura, hay noticias que ya son sabidas. Aparecieron los primeros cuatro casos, el presidente Lacalle Pou compareció en conferencia de prensa con todos lo ministros para informar de medidas y avances. Veinticuatro horas después hubo una segunda comparecencia, esta encabezada por Álvaro Delgado y el ministro de Salud, Salinas, donde informaron de dos casos más y anunciaron medidas muy severas, como cierre de escuelas, todos los espectáculos públicos, y un seguimiento a todos quienes vienen de países afectados. Como informó Salinas, se trata de medidas que la mayoría de los países solo tomaron cuando la epidemia estaba ya mucho más avanzada que aquí, con lo que se busca "achatar la curva", o sea que los contagios sean menos acelerados, y así no se saturen las emergencias. A la vez, los supermercados pidieron racionalizar el pánico, y aclararaon que no habrá desabastecimiento.

Las últimas noticias

Salinas ingresa a Torre Ejecutiva para participar de una reunión del Sinae para atender casos de coronavirus en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

Ayer hubo una nueva conferencia de prensa, donde se informó de la marcha de la epidemia en nuestro país, y algunas nuevas medidas de control. Aunque más comentado que eso fue la noticia de que el ex senador Pedro Bordaberry cayó víctima de la enfermedad. Por lo que cuenta en un video, los síntomas no parecen ser demasiado agudos. En esta otra nota, podemos ver un panorama general de cómo está avanzando la enfermedad en América Latina. Aquí, como han impactado las medidas uruguayas en el transporte público. Y acá, las últimas medidas tomadas por Estados Unidos en el otro gran frente que tiene todo esta crisis, el económico. Día de locos se espera hoy en las bolsas mundiales...

El "lado B" de la epidemia

El cantante Jorge Drexler envió un mensaje por coronavirus. Foto: Captura.

Bueno, y para mostrar que no todo es serio y truculento, acá vamos a comentar las notas que marcaron el "lado B" de esta crisis. O sea, el lado "aBsurdo". Para empezar, la gran protagonista de este arranque epidémico, fue la señora que llegó de Milán directo a un casamiento muy distinguido, y generó una ola de indignación doble. Por un lado de la gente que asistió a la fiesta y la quiere matar. Y por el otro, los resentidos de siempre, que aprovecharon a sacar jugo a ese clasismo tan paquete de los uruguayos. La realidad es que la señora se convirtió en fenómeno de masas, con audios, gifs, memes, como para pasar toda la cuarentena. Hasta página de Wikipedia le abrieron. Pero hubo más cholulismo en torno al hecho. Alejandro Figueredo también armó lío, Patricia Madrid le metió un planchazo al vecino Carzolio, y Drexler escribió una canción típica de su repertorio (o sea, más empalagosa que dulce de higo con dulce de leche), y que fue éxito instantáneo con todas las maestras del país. Si la llega a escuchar, tenga una botella de Paso de los Toros a mano. ¡Yo le avisé!

Dos columnas que iluminan

Times Square, vacía y sin espectáculos públicos por el coronavirus. Foto: AFP

Para terminar con el tema coronavirus y levantar un poco la mira, después de esa última pastilla plagada de "tvshowismo", vamos a recomendar dos columnas de opinión y análisis, que ayudan a mirar la crisis actual con otras perspectivas. La primera, más materialista, es la publicada ayer por el colega Nicolás Lussich, donde desgrana los perjuicios y beneficios económicos que puede generar esta crisis inesperada. La segunda, es esta de Hugo Burel, donde analiza el impacto de este tipo de epidemias en la literatura, y recomienda un par de obras que nos dan perspectiva de que lo que estamos viviendo no es nuevo, ni exclusivo de estos tiempos. Ayer no se publicó columna de este autor, no porque no haya escrito, sino porque la verdad que lo creado en este momento de locura, no cumplía los estándares mínimos de autoexigencia. Por eso, doble felicitación a estos otros autores.

La seguridad bajo la lupa

Jorge Larrañaga, ministro del Interior, en la Jefatura de Policía de Montevideo. Foto: Guillermo Lorenzo.

Como no todo puede ser solo coronavirus, vamos a ampliar un poco la mirada. Ayer se publicó en Qué Pasa una muy interesante nota de Carlos Tapia sobre el muy comentado arranque de la nueva gestión en materia de seguridad, bajo la batuta de Jorge Larrañaga. De hecho, la nota se acompaña con una entrevista con el propio ministro del Interior, que arroja mucha luz sobre lo que se está haciendo, así como sobre las críticas que está recibiendo. La verdad es que quien circule por la calle, no puede negar que se ve mucha más policía en la vuelta, más dinámica, con mejor actitud. Y teniendo en cuenta la predisposición negativa que tenían ya los críticos más locuaces, políticos de la oposición, politólogos y periodistas compañeros, no es para volverse locos. Ahora hay que ver si se puede mantener esta actitud y como impacta en las cifras.

El turismo y la herencia "maldita"

Ministro de Turismo German Cardoso. Foto: Pablo S Fernández

La edición domincal de El País trajo también una interesante entrevista al nuevo ministro de Turusmo, Germán Cardoso, donde analiza sus planes a futuro, el impacto del coronavirus en esta actividad clave para la economía del país. E incluso se mete con la polémica sobre el cargo que se supone se le iba a dar al ex legislador colorado Julio Luis Sanguinetti, hijo del ex presidente y actual figura clave del Partido Colorado, y que parece está siendo muy resistida por el canciller Talvi. Un choque que anticipa chispazos a futuro en la interna colorada y del gobierno.

Ocupaciones de tierra en Santa Catalina

Los hogares que se están levantando son, en su mayoría, de madera y chapa. También los hay de material y vigas de metal.

Volviendo a Qué Pasa, Mariángel Solomita y Paula Barquet escribieron esta crónica sobre el fenómeno de las ocupaciones de tierra en el oeste de la capital. Particularmente sobre un caso muy llamativo en la zona de Santa Catalina. Un detalle al paso, cuando este autor empezó su carrera periodística hace muchos muchos años, el fenómeno de las ocupaciones de tierra estaba en pleno esplendor, y en aquel momento se señalaba al novel grupo político de ex dirigentes tupamaros, y a quien ocupaba la presidencia de la Junta Departamental, Jorge Zabalza, por "pasar" información sobre terrenos atrasados de tributos, a gente de su entorno para que los tomara. ¿Quien vive en Santa Catalina hoy? Si, el señor del famoso video de los "hermosos" pilotes enterrados en la bahía para la regasificadora. ¿Coincidencia? ¿Tu crees en las coincidencias, pequeño saltamontes?

Hasta aquí llegamos hoy con las noticias. Esperamos que este resumen le haya sido de utilidad para navegar en el mar de información de estos días. Vale recordar que El País ha decidido "liberar" todos los contenidos referentes a la epidemia de coronavirus para que lleguen a todos los lectores. En el entendido que la información exacta y veraz es hoy una herramienta vital para enfrentar este desafío. Un último pedido. Así como es importante lavarse las manos, mantener distancia con la gente, y no agotar las existencias de papel higiénico cada vez que pasa por un súper, no comparta noticias truchas de esas que proliferan en las redes. No, Cuba no tiene ninguna vacuna. No, no es un complot chino contra Estados Unidos, ni un complot de Estados Unidos contra China. No, ni Trump ni Bolsonaro tienen coronavirus, por más que muchos desearían que así fuera. Si ve una noticia que suena raro, desconfíe, vaya a su medio de prensa profesional de confianza, y no comparta basura. Las noticias truchas son casi tan contagiosas y dañinas como el peor virus. ¡Hasta el viernes!