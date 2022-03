Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edición "coronada"

¡Buenos días! Viernes 13... lindo día para recibir nuestro primer caso de coronavirus. Bueno, ta, ya sabemos. No es un tema para andar haciendo chistes. Menos en un país con la edad avanzada de muchos de sus habitantes. Pero la verdad que hasta ayer al menos, ni siquiera con la hipocondría galopante que afecta a este periodista, había conseguido tomarme muy en serio la pandemia que se ha vuelto tema monopólico de charlas e informativos. Eso hasta que se encontró anoche con el amigo Olivier que, luego de darle un abrazo incluso un puntito más allá de lo que tolera con tranquilidad este escriba, le contó que acababa de llegar de un congreso en Río con gente de Hong Kong y otros países de Asia. No me lavaba las manos tan rigurosamente desde hacía años... Pero bueno, ya que estamos en tema, empecemos con las noticias.

Uruguay se prepara para lo peor

Coronavirus catástrofe. Foto: Reuters.

Parece solo cuestión de tiempo para que el coronavirus llegue a Uruguay. Ya tenemos casos en Rio Grande do Sul, en Buenos Aires. Y por más que nos gustaría seguir siendo una excepción global, el gobierno debe prepararse para lo peor, y en eso está. Y si lo peor se parece a lo que cuenta Caterina Notargiovanni, ex compañera del diario que ahora vive en Italia, la cosa se parece mucho a una película apocalíptica. Y no solo el gobierno se prepara, sino que las empresas también empiezan a tomar recaudos. Y pensar que Boris Cristoff lo anticipó en la propia redacción de El País hace tres años.

El impacto económico

River, sin público por una sanción, pero el vacío podría repetirse por el coronavirus.

Si bien el impacto en la salud de esta enfermedad parece no ser de las más letales, lo que puede ser todavía más complicado es el impacto económico. Ayer las bolsas de todo el mundo tuvieron una caída récord, que en casos como el de Wall Street, forzó a parar la sesión a poco de empezar y se cerró con derrumbe de 10%, cosa que no se veía desde 1987. Es que solo imaginarse el impacto en la economía de países inmensos, paralizados por semanas, hace temblar a cualquiera. En Uruguay el fenómeno impactó en el dólar, que subió casi un 3%, a tono con lo que pasó en el resto de la región. Aunque Mario Bergara, Astori y cía digan que es una maniobra del nuevo gobierno para favorecer a los exportadores. Postura que explica buena parte de la herencia de su gestión.

Polémica por las tarifas

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fue la encargada de anunciar el nivel de aumento de las tarifas públicas. Foto: Fernando Ponzetto

Ya que hablamos del tan empático equipo económico anterior, podemos ingresar en otra polémica actual: el alza de tarifas decretada por el nuevo gobierno. El anuncio del miércoles, encabezado por el presidente Lacalle Pou generó fuertes críticas de parte de la oposición, que denunció que se trata de una violación de las promesas electorales y un golpe artero contra las clases populares. A eso siguió la reacción de Arbeleche, que defendió la medida. Más allá del choque dialéctico, venimos de 10 años donde siempre, en diciembre, se suben las tarifas —un poco arriba, un poco abajo— de la inflación. El Frente Amplio esta vez no lo hizo, con la clara intención de dejarle el choclo al siguiente. En serio, ¿se le puede pedir a un gobierno que asumió hace de 10 días, con un pufo importante en las cuentas públicas, que haga otra cosa? Si me decís que dentro de un año sigue haciendo lo mismo, todavía, pero...

Sancionan a docentes por violar laicidad

Educación Secundaria. Foto: archivo El País.

Veintitrés docentes que, reivindicando su rango de inspectores y coordinadores, llamaron públicamente a votar por el Frente Amplio en la pasada elección fueron sancionados por las autoridades. Algunos con suspensión de 5 días con retención de haberes, otros con tres. Tampoco parece una sanción demasiado ejemplarizante. Por eso algunos consejeros evalúan recurrir la medida para que se proceda con mayor severidad, ante lo que parece una clara violación de la laicidad. Porque laicidad no es solo ir a una misa, sino también ampararse en una institución que es financiada por todos los uruguayos para dar enseñanza a sus hijos, con el fin de pedir el voto para un partido político.

Chisporroteos en Montevideo

Pablo Ferreri, que se iba a postular a la Intendencia de Montevideo junto a Daniel Martínez. Foto: Fernando Ponzetto

La campaña por la intendencia de Montevideo va tomando color. Y calor. Primero salió una encuesta que mostró una distancia importante a favor del Frente Amplio, aunque un poco menor a la señalada en un estudio previo. Y también un crecimiento de la desafiante opositora, Laura Raffo, a la vez que señala que un porcentaje alto de los votantes está poco seguro de su decisión. Coincidiendo con esto, Daniel Martínez comenzó a salir al ojo público, justo cuando se supo que la intendencia terminó por cancelar aquel proyecto polémico de "estaciones de descanso" en Plaza Zabala. Eso fue usado por Raffo para tirarle algún "mimo" a Martínez, que no se lo tomó a bien. Se lo nota un poco temperamental a Martínez en esta campaña. Y eso que parece llevar buena distancia a sus competidores en la interna.

Chau Batlle, hola José Germán

José Batlle y Ordóñez: su hija murió mientras era presidente. Foto: Archivo El País

La intendencia de Canelones puso en vigencia una normativa que impulsa cambiar de nombre varias calles del departamento. La rambla de Ciudad de la Costa, por ejemplo, en un rapto de furor republicano pasará a llamarse "Líber Seregni". Y la calle José Batlle y Ordóñez de Shangrilá, se cambiará a José Germán Araújo. Y si eso no le arruinó el desayuno al ex presidente Sanguinetti, cuando se entere que a la rotonda Bernabé Rivera le van a decir "Salsipuedes", la farmacia de Punta Carretas se queda sin uvasal antes que sin alcohol en gel. La verdad que parece que a los amigos frentistas de Canelones se les fue un poco la moto. Bueno, pensar que la principal sala de la Cancillería se llama Reinaldo Gargano...

Juana, Fischer y los Zíngaros

Gumer Pérez, abogado de Ariel "Pinocho" Sosa, anunció que apelará la sentencia. Foto: Archivo El País

La justicia confirmó en segunda instancia la condena contra el dueño del conjunto carnavalero Los Zíngaros por violación del derecho de autor del escritor Diego Fischer, por haber usado sin permiso una obra suya para el guión de una parodia sobre Juana De Ibarbourou. Si bien se redujo en algo el monto de la indemnización, que llegaría a los 20 mil dólares, este fallo puede marcar a futuro el trabajo de los grupos de carnaval. Sabido es que la mayoría usa canciones y textos tomados de otros autores, los cuales modifican en parte para darle un tono carnavalero, y mechar algún palito para cualquiera que no sea del Frente Amplio, de paso. Si a partir de ahora se les puede reclamar por eso, se les va a hacer cuesta arriba la jugada.

Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Esperamos no haberle amargado mucho la mañana con estas noticias, donde no abunda la alegría especialmente. Pero piense en cosas positivas: es viernes, no tenemos coronavirus, los hinchas de Nacional y Peñarol no tendrán que padecer a sus equipos en la Copa, y pueden soñar con levantar su fútbol antes de que todo vuelva a la normalidad. Este, ¿cuando vuelve todo a la normalidad? Porque sin NBA, sin fútbol europeo, que vamos a hacer? Lo único que falta es que cierren las escuelas y tengamos que aguantar a la "alegría de la vida" ¡todo el día en casa! Ni en broma...