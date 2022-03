Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Violencia, mujeres, olvido, dólar y poetas muertos

¡Buenos días! Arrancamos la segunda semana bajo gobierno "multicolor", y en medio del furor político que se vive de uno y otro lado de "la grieta", acá llegamos con siete noticias como para que usted tenga de qué agarrarse si la charla de ascensor se pone picada. Hoy le traemos información sobre la ofensiva policial en los espacios públicos, sobre el alza del dólar, sobre el derecho al olvido, y el día de la mujer. Para cerrar con un recuerdo a una película que marcó una era y, que para ser sincero, este autor no miraría de nuevo ni obligado. Por suerte lo hizo Fernán Cisnero, para una nota que activó recuerdos y emociones. Pero como todos tenemos un lunes de agenda cargada, vamos a comenzar con las noticias.

La muerte que silenció el debate

Policía con chaleco. Foto: Archivo El País

La semana pasada estuvo marcada por el cambio de rumbo en las políticas de seguridad tras la asunción del nuevo gobierno. Se lanzaron masivos operativos en varias ciudades del país, pero sobre todo, se pudo ver más a la Policía en las calles y "apretando las clavijas" en los espacios públicos. Esto llevó tanto a una reacción airada de los dirigentes del Frente Amplio, que denunciaron un clima propicio a las violaciones de derechos humanos, como a la respuesta del ministro Larrañaga, asegurando que simplemente se estaba haciendo lo que no se había hecho en los 15 años previos. Sobre esta polémica, Martín Aguirre publicó una interesante columna en el diario de ayer. Pero toda esta polémica quedó en segundoplano, al conocerse la muerte de la joven agente Daniela Da Silva, herida en un intento de rapiña. La tragedia parece haber bajado los decibeles a una discusión algo estéril. Y ahora el nuevo gobierno busca marcar las diferencias con lo previo, mostrando su apoyo a la fuerza , y asegura que encontrará a los culpables.

Un domingo en clave femenina

Marcha en el Día Internacional de la Mujer. Foto: Leo Mainé.

Ayer fue 8 de marzo, y como todos los años, hubo masivas manifestaciones en reclamo de mayor equidad con las mujeres. En El País hubo amplia cobertura del tema, para empezar, recordando por qué se marca esta fecha en el calendario. Pero, además, el día coincidió con que se lanzó el nuevo sitio del "vertical" Eme de Mujer, dentro de la familia de El País, así que puede aprovechar para conocerlo, y leer todo el material que allí se comparte. Por lo demás, estas fechas siempre se prestan para la polémica, particularmente entre los grupitos de integristas de un lado y del otro, a quienes les gusta más discutir que generar nada positivo. Entre estos destacó el cantante argentino Andrés Calamaro, curiosamente un preferido de las mujeres en general, y que no pudo evitar meter púa. Y del otro lado, no se puede dejar de hacer referencia a las señoritas que hicieron la conferencia de lanzamiento de la marcha, y que convocaron a celebrar con un "abrazo caracol"... ¿Como será el abrazo caracol?

La semana loca del dólar

Pizarra de dólar el 6 de marzo de 2020. Foto: Leonardo Mainé.

Otro de los grandes temas de la semana que pasó fue la escalada impactante en la cotización del dólar, que llegó a marcar 42 pesos en muchos cambios. Esto preocupó a todos, incluso al propio presidente Lacalle Pou, ya que en un país como Uruguay, el precio del dólar determina muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Hay varias explicaciones de por qué pasa esto en Uruguay, y en todos los países de la región. Pero para que no se confunda con las explicaciones variadas que andan en la vuelta, nuestra embajadora del optimismo, Camila Bello, hizo esta interesante nota que tiene todo lo que usted precisa para saber las razones de este fenómeno, y lo que puede pasar a futuro.

Una ciudad cortada por la violencia

Jorge Larrañaga este jueves en San Carlos (Maldonado). Foto: Ricardo Figueredo

Desde hace ya algunos meses, cuando San Carlos aparece en las noticias, es casi siempre asociado a algún cruento hecho delictivo. Es que al parecer hay una guerra abierta entre grupos de narcotraficantes con nombres tan desafiantes como "El Buñuelo" o "El Kane", que tiene a la ciudad de rehén. Guillermo Lorenzo, la gran promesa del periodismo policial nacional, se remangó, dejó de lado su disfraz de abogado, y se fue a Maldonado para traer esta crónica que explica los antecedentes y causas de esta guerra, que ya tiene decenas de muertos en su haber, y que nos acerca un perfume a serie narco de Netflix. Sin el glamour ni el final feliz... por ahora.

Talvi en su laberinto

Ernesto Talvi, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Fernando Ponzetto.

Hay veces que una foto dice más de un personaje y su momento público, que ninguna palabra. En este caso, la imagen de Fernando Ponzetto, calza perfecto con el resultado de la jugosa entrevista con el nuevo canciller, redactada por Pablo Fernández y Nicolás González. En la misma, el ministro habla de todo, de su forma de trabajar, de su visión de la región y el mundo, y de la interna del partido Colorado, donde dice cosas que seguro van a generar roncha. Algo que ya era anticipado en su clásica columna dominical por Juan Martín Posadas, que quien no sepa la forma de trabajar de la redacción de El País, podría jurar que había leído la entrevista antes de escribir. No, no pudo leerla. Pero Juan Martín tiene una capacidad de analizar y anticipar lo que va a pasar en la política nacional, que deja a Ana Clara, la del Tarot, como una aprendiz.

El derecho al olvido

El derecho al olvido encabeza la caravana de derechos digitales que se están discutiendo en América Latina.

Uno de los temas más apasionantes de hoy, al menos para los que vivimos el periodismo y la comunicación como temas existenciales, es la polémica sobre lo que da en llamarse el "derecho al olvido". Eso que pasa cuando nuestro nombre queda vinculado de forma permanente a algún hecho no demasiado constructivo que nos pudo haber ocurrido. Esto es particularmente duro en tiempos de google, y donde cuando conocemos a alguien, o buscamos un trabajo, lo primero que hace la contraparte es digitar nuestra identidad en ese buscador. Y muchas veces lo primero que sale, no es lo que más nos gustaría. La Ley de Urgencia incluyó en su proyecto inicial algo de este tema, por eso Mariángel Solomita y Carlos Tapia, hundieron el bisturí, y nos trajeron esta interesante nota, como para leer con tiempo, y sacar la cabeza de las miserias diarias de la información.

30 años y los poetas siguen muertos

Robin Williams y Ethan Hawke en "La sociedad de los poetas muertos"

Se cumplieron 30 años de la recordada película "La sociedad de los poetas muertos". Y Fernán Cisnero, empeñado en recordarnos lo viejos que estamos, se mandó esta crónica sobre el impacto que tuvo ese film en varias generaciones, y cómo se ve desde este mundo radicalmente diferente en el que estamos hoy. Este autor se acuerda que "Cochi" Reyes, que era su profesora de ingles en aquel momento, le hizo ver en clase la película, y generó toda una polémica sobre los límites entre la disciplina y la creatividad en la formación de los jóvenes. No la vería de nuevo, pero ahora que uno tiene hijos, y que ve que una ratita de 5 años te mete la pesada y te dice que no tenés derecho a sancionarla por llenar el piso de fideos, todo toma una nueva perspectiva. "Vos no me podés hablar así", te dice ahora una mocosa, y Robin Williams se puede ir bien a...

Y como quien no quiere la cosa, llegamos al final de una nueva edición de Siete. Y nos quedamos sin espacio para comentar la última entrega que nos acerca nuestra editora de diseño e interiorismo, Florencia Traibel. Pero como se dio el lujo de meterse en uno de los edificios que más intrigan y despiertan la codicia de este periodista, ese con diseño medio modernista de la rambla frente al Náutico, le vamos a hacer un lugar acá en la despedida. Mire que hay casas lindas en Montevideo... ¡Hasta el viernes!