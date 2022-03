Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tarifas, dólar, Balcedo, Larrañaga y el Rey del Dial

¡Buenos días! De nuevo es viernes en este alejado rincón del mundo, y siendo las 7 de la mañana, acá llegamos a su casilla de correo con las 7 noticias que hay que conocer para estar al día. Hoy tenemos una edición con coletazos del cambio de mando, el misterio policial más enigmático del año, un Larrañaga que muestra los dientes, y algunas perlitas locales e internacionales. Todo eso mientras intentamos superar la sicosis por el coronavirus, que empieza a golpear en serio a las economías de todo el mundo. Medio que ya está, ¿no? Antes de arrancar, un saludo a Silvana, Mariana, y Emilia, las caras visibles de EME de mujer, que estrenan nuevo sitio web. Si, no se haga el vivo, que bien que siempre termina leyendo las notas que suelen salir publicadas allí. ¡Felicitaciones!



Turbulencias económicas de bienvenida

Azucena Arbeleche, ministra de Economía designada, en rueda de prensa. Foto: Fernando Ponzetto

A la pobre Azucena Arbeleche, no le dieron ni una semana de tregua. En estos pocos días de gestión de la primer ministra de Economía mujer de la historia del país, parece haber pasado de todo. Para empezar, una pelea algo exótica por la suba de tarifas, donde los jerarcas que todavía están en cargo de la administración anterior, le han hecho una especie de revuelta para no facilitar un aumento que todos los expertos afirman se debió hacer hace unos meses. La excepción fue la presidenta de Ancap, Marta Jara, que reivindicó su perfil técnico, e hizo lo que debía. Al parecer, pese a los líos, el aumento se anunciará hoy. Por otro lado, la cotización del dólar pegó un salto significativo, llegando a verse a 42 pesos en algunas pizarras ayer. Esto, más allá de ser bueno para los exportadores, impactará en la inflación y en las negociaciones salariales por iniciarse. Si bien es algo que está pasando en todos los países de la región, lo brusco del salto, es para inquietarse. Lindo arranque para Arbeleche y su gente.

El cadáver volador

El Gran Chaparral

Como si todo lo que rodea al caso Balcedo no fuera lo suficientemente extraño, una noticia bomba volvió a poner la mansión del sindicalista argentino en los titulares. Resulta que durante un paseo por la descacharrante propiedad, unos familiares del gremialista se toparon con un cadáver en descomposición en un tajamar seco. Al parecer se trata de un hombre joven, que habría muerto hace meses, pero no se sabe mucho más. Lo insólito es que el gigantesco predio de Balcedo tiene un alambrado perimetral que ya quisiera Donald Trump. Y una custodia privada, vestida y armada a guerra, que enfría cualquier intención de vulnerar la seguridad del próspero dirigente del sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación argentino. Si, ya sabemos, ¡qué lindo un país donde un defensor de los trabajadores puede prosperar de esa forma! La pregunta es ¿cómo llegó ese cadáver a ese tajamar? ¿De qué murió? Todas cosas que esperamos ansiosamente saber en los próximos días. Y también la "primera dama" del Gran Chaparral, Paola Fiegue, que confesó "estar en shock".

Larrañaga arrancó con todo

Jorge Larrañaga. Foto: Ricardo Figueredo.

La gestión de Jorge Larrañaga al mando de la seguridad interna del país, arrancó con mucha fuerza. Operativos relámpago en Maldonado, Rocha y Canelones, parecen mostrar una intención del nuevo ministro de "marcar la cancha" al delito. Pero durante su actuación en San Carlos, donde una guerra entre traficantes está dejando un tendal de muertos, Larrañaga fue más allá. Afirmó que hay en marcha un plan conjunto con el Mides para "retirar" a las personas que viven en la calle. El ministro pareció recordar su polémica con la amiga Fabiana Goyeneche respecto a que no hay derecho a vivir en la calle, y dijo que no habrá tolerancia con estas actitudes. Con el nivel de sensibilidad que parece haber en filas del ex oficialismo, se viene una de aquellas.

Giro dramático en campaña de Estados Unidos

Joe Biden. Foto: Reuters

No solemos comentar aquí noticias internacionales, las cuales dejamos para el amigo Carlos Ríos y su excelente newsletter Mundo. Pero las noticias de estos días sobre la interna demócrata son de una relevancia que ameritan la mención. A lo que se agrega tanto el interés de este periodista por la política americana, y que de acuerdo a quien sea el rival electo por los demócratas, dependerá de si tenemos otros cuatro años de Donaldo en la Casa Blanca. Lo que pasó fue que el ex vice de Obama, Joe Biden, arrasó en el "supermartes", bajando de un chumbazo el empuje de Bernie Sanders, y su propuesta de socialismo democrático que tanta simpatía parece despertar en algunos uruguayos. Esta columna del analista argentino Claudio Fantini, es muy interesante y altamente recomendable.

Yeguas, niños y fotos

Imágenes de la jornada de cambio de mando: banderas, caballos y preparativos. Foto: Marcelo Bonjour

Vamos a volver un poco al 1 de marzo. Porque los coletazos del cambio de mando todavía siguen impactando en la agenda nacional. Para empezar, vamos a recomendar esta excelente galería de fotos, que nos quedaron en el tintero el día siguiente, y ahora aprovechamos para revivir. Pero la cosa no fue toda linda. Hubo otra polémica en redes cuando María Gomensoro, conocida comunicadora radial y televisiva, prima de este autor entre otras desgracias que padece (sí, hablo de vos, Gualberto), llamó al orden a varios colegas por la exposición dada a un niño que se fue de boca ese día, tirando flores al gobierno saliente. Y a esto sumamos la noticia más leída ayer en la web de El País, sobre la yegua que el presidente Lacalle Pou montaría en la Patria Gaucha este fin de semana, en lo que será el primer desfile de un presidente en la máxima fiesta del tradicionalismo nacional. Según la nota es una "tordilla", pero por lo que se ve en la foto, parece más bien baya. Aunque con los pelos criollos, puede ser una polémica de nunca acabar.

Hostilidad a los gauchos

Imágenes de la jornada de cambio de mando: banderas, caballos y preparativos. Foto: Francisco Flores.

Mucho se ha comentado en estos días, la reacción de algunos militantes frenteamplistas ante el desfile gaucho en la transmisión de mando del 1 de marzo. Particularmente sobre la incomprensible hostilidad de algunos capitalinos ante los paisanos que desfilaban. El más sonado fue el caso de un señor que se filmó gritando todo tipo de insultos, y luego pidió disculpas. Pero un editorialista de El País tomó estos hechos, y armó una pieza que compartimos aquí por entender que refleja algunas cuestiones preocupantes que están marcando el diálogo político en estos primeros días del gobierno "multicolor". Y que hacen vivir un clima que por momentos parece irrespirable.

El Rey del Dial

Juanjo Alberti. Foto: Francisco Flores.

Para cerrar esta edición de Siete, vamos a recomendar esta nota de Rodrigo Guerra sobre Juanjo Alberti. ¿Nunca lo escuchó nombrar? Bueno, resulta que es el locutor y alma mater del programa de radio más escuchado del país. Sí, como lo escucha. Casi 100 mil personas sintonizan Aire FM cada mañana, para escuchar la selección de cumbias y plenas clásicas que don Alberti comparte con su audiencia. Un baño de realidad sobre los gustos de la mayoría de la sociedad uruguaya, y una lección de humildad sobre lo que representa el éxito en comunicación en este país. Lea y disfrute.

Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Una selección francamente variada, donde hubo política, música, fotografía, equitación, y todo lo que podía esperar de esta newsletter removedora, rupturista, disruptiva, diríamos en un ataque de emoción marketinera 3.0. Eso mientras digerimos el comentario de un ex compañero de trabajo en Axios, el sitio web de política de EE.UU. que ha elevado este tipo de trabajo periodístico a categoría casi de género profesional. Si usted supiera lo que cuesta ser sponsor de una newsletter común, normalita, allí por semana, se cae de espalda. Yo todavía me estoy por levantar. Por cuidar su salud, me lo guardo. ¡Hasta el lunes!