Edición traspaso de mando

Día de locos ayer en la redacción de El País. Una cobertura por todo lo alto, de un día histórico, pasa usar una muletilla tan gastada como ineludible. No nos vamos a sacar mucho lustre con eso, porque los días previos habían sido tan intensos, que poca bola le dio este editor a la planificación. Así que las felicitaciones las pueden desviar a Deborah Friedman, coordinadora de redacción, a Nicolás Pereyra, editor de fotografía, a Julio Marra, a Lucía Baldomir, a Florencia Traibel... y al resto de un equipo que cada vez que los hechos lo demandan, dejan claro que el músculo periodístico que tiene El País tiene una fuerza con pocos parangones en el medio local. Pero bueno, ya cumplí con la demogagogia, vamos a recomendar algunas de las cosas que hicimos en estos dos días.

La tapa del nuevo Presidente

Luis Lacalle Pou - Tapa El País 2/3/2020

Hasta en tiempos de web, de analytics, de newsletters, la tapa de un diario, es la tapa de un diario. Es lo que queda para la posteridad, cuando pasa algo que merece recordarse. Allí están en el fondo de la redacción, la de la muerte de Ghiggia, la de las Torres Gemelas, la de la renuncia de Sendic. Y la segunda de Tabaré Vázquez, primera que me tocó como editor. Bueno, acá tiene la de hoy. La que va a ver dentro de muchos años, cuando alguien quiera traer a la memoria, este momento de nuestra historia.

Un perfil único de Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou en la Rural del Prado un día antes de su asunción. Foto: Fernando Ponzetto.

Nadie que conozca un poco del mundillo periodístico nacional se sorprenderá si acá se dice que Paula Barquet es de sus cultores más finas, ambiciosas y punzantes. Pero si existe esa persona, queda totalmente desautorizada con este perfil que nuestra compañera trazó del nuevo presidente Lacalle Pou. Tiene todo lo que tiene que tener, hasta las voces más difíciles de conseguir. Y está escrito con un vuelo narrativo impecable, ese que surge cuando el que escribe no siente que tiene mostrar que es Truman Capote. Bueno, cortemos con la dulzura... vaya, lea y me dice.

Las claves del discurso

Luis Lacalle Pou en el Parlamento

Lacalle Pou no se caracteriza por una dialéctica demasiado rimbombante. Tampoco es que sea un requisito fundamental para hacer política. Su discurso en la Asamblea General tuvo dos características muy positivas, a criterio de este periodista: no tuvo nada de pretencioso (tal vez esa referencia a Hobbes...), y fue corto. Pero si quiere un análisis claro y al detalle de su primer discurso como presidente de la República, esta nota es lo que está buscando.

Crónica de una caballada

Caballos en la estación de servicio. Foto: Soledad Aguirre

Esta foto de mi prima Soledad Aguirre, es tal vez la imagen perfecta para ilustrar lo que se vivió ayer en Montevideo con la invasión de paisanos a caballo. Esperemos que estos no "tomen" nafta súper... Bueno, pero para sentir en primera persona lo que fue la experiencia de estos cuatro mil jinetes, entre ellos Belén, Martín y Aparicio (cabreras y aguirres), Eduardo Barreneche dejó de lado las recomendaciones de las protectoras de animales, se calzó un arnés con gopro al pecho, y se vino desde Melilla con una de las columnas. El producto multimedia anda desperdigado por ahí. Pero la crónica escrita, casi tan vívida, la puede leer acá.

Bolsonaro pidió pase

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro en la asunción de Lacalle Pou. Foto: Francisco Flores

Jair Bolsonaro fue probablemente el mandatario extranjero más relevante que se hizo presente ayer para el cambio de mando. Y mostrando sus talentos políticos, se "robó" una bandera uruguaya, saludó a toda la gente, omitió a los "haters", y hasta tomó un video capturado por nuestro compañero Andrés López Reilly, y lo viralizó entre sus millones de fans. Un personaje tan particular, como clave para el Uruguay de los años que vienen. Además esta nota comenta sobre todas las "perlitas" de la jornada.

Unos mates con la primera dama

Lacalle Pou este domingo en el balcón del Palacio Estévez junto a su esposa, Lorena Ponce de León. Foto: Leonardo Mainé

Lorena Ponce de León, la esposa del nuevo Presidente, lleva varios días de raid mediático, y con llamativo suceso. Sobre todo porque el uruguayo promedio siempre nos han vendido que es muy republicano, y no le gustan estas cosas medio de revista Hola. Mentira. Cada nota con la Primera Dama ha sido un éxito de lectoría en el diario, Y no esperamos menos de esta conversación con Mariángel Solomita, mate de por medio, a quien logró hechizar con su carisma. Pobre Marian, la estoy deschavando, y en el próximo evento de cine iraní, no la van a dejar entrar.

Cierre sin pudor

Jinetes frente al Palacio Legislativo. Foto: Pablo Fernández.

Y para cerrar esta edición de Siete, donde le dimos para adelante a toda la redacción, vamos a darnos un poco para adelante nosotros. Así que vamos a compartir esta columna del autor de Siete, donde intentó descifrar los símbolos que marcaron este traspaso de gobierno. La verdad que lo escribimos a marcha forzada, y mientras los vástagos a cargo amagaban con arrancarse mutuamente las córneas, tras una tarde agobiante recorriendo el centro de la ciudad juntando material para esta nota. Modestamente... pudo salir peor.

¡Hasta el viernes!