Guerra educativa, Primera dama, Ancap y belleza...

¡Buen día! Llegamos al mejor día de la semana. Y en especial para este periodista (o abogado, si a alguno le molesta el "coleguismo"), ya que termina su condena a cargo de la tapa del diario de cada día. Una tarea de mucha responsabilidad y honor, pero de gran desgaste. Sobre todo cuando se combina con otras más vinculadas a recursos humanos, protocolares, y hasta legales. Esta semana, por ejemplo, fuimos tempranito al juzgado, porque un fotógrafo que trabaja para la empresa Tenfield nos reclama un millón de dólares por usar aquella foto de Cavani y Jara. Sí, como escuchó: un millón de dólares por una foto. Como dijo mi señor padre hace unos años al ser demandado por una cifra similar en otro caso similarmente disparatado "si me condenan, mi forma de vida se verá algo afectada". Pero dejemos los chistes, y vayamos a la información.

Sindicatos en pie de guerra

Esto debe ser un récord mundial. El sindicato de profesores de Secundaria anunció que concretará paros y medidas de lucha contra un gobierno que todavía no asumió, y por un proyecto de ley cuyo texto ni siquiera está terminado. Aunque cualquiera que conozca como las gastan los gremios de la educación, difícilmente se sorprenda por nada. Pero acepte una invitación de este escriba. Vaya y lea el comunicado de los amigos de Fenapes, y creerá estar viendo un episodio de "Bombita" Rodríguez, el genial personaje de Capusotto, que impulsaba un "marxismo nacional para toda la familia". "La coalición de derecha tiene resuelto imponer un programa de medidas contra el pueblo trabajador". "La LUC representa una profundización radical de las políticas privatizadores y represivas". "Lo urgente es ganar las calles y luchar". Uno lee esto, y se pregunta lo mismo que cuando leía las notas de Fasano. ¿Esta gente realmente se cree lo que escribe? ¿O se matan de la risa cuando redactan estas cosas?

Volvió Martínez y se calienta la campaña

Laura Raffo recorrió el asentamiento Aquiles Lanza. Foto: Leonardo Mainé.

La campaña por las municipales se recalentó de manera significativa esta semana, particularmente en Montevideo. Es que los primeros pasos de Laura Raffo en su casi imposible esfuerzo de derrotar al Frente Amplio en su bastión capitalino, generaron un impacto inesperado. Incluso los más escépticos levantaron una ceja, al ver la reacción de la candidata "multicolor" al mantener el estoicismo, mientras recorría el asentamiento Aquiles Lanza, bajo una lluvia de piedras. La reacción no se hizo esperar, y desde la siempre dulce y empática Carolina Cosse, hasta el reaparecido Daniel Martínez, la acusaron de ignorancia, desconocimiento, y falta de roce social. El que marcó la diferencia fue Alvaro Villar, que mantuvo el tono sosegado y distante. Pero por lo visto esta semana, la campaña será más dura de lo esperado. Y Raffo está probando tanto que no será un hueso fácil de roer, como que la oposición tenía un gran debe en materia de seleccionar candidatos de fuste en la capital.

Bonomi y Vázquez sin custodia

Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez. Foto: Fernando Ponzetto.

El subsecretario del Interior, y hermano del presidente, Jorge Vázquez, salió ayer a los medios a reclamar que el nuevo ministro Larrañaga, les informó que a partir del 1 de marzo él y Eduardo Bonomi, se quedarán sin custodia personal. Vázquez dijo que es una medida sin precedentes, y que los expone ya que ellos habrían tenido una gestión implacable en contra del narcotráfico, que podría querer vengarse. Esta afirmación no deja de ser sorprendente. No porque uno sea un cínico, mala persona, que vaya a decir que con las toneladas y toneladas de cocaína que han pasado por Uruguay en estos últimos años, su rol no parece haber sido tan implacable. Sino porque el propio Vázquez confesó ayer mismo que "tal vez bajamos la guardia frente al narcontráfico". ¿Entonces?

Primera dama sin careta

Lorena "Loli" Ponce De León, esposa de Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

Esta fue de las notas más leídas ayer en el sitio web de El País. Se trata de una entrevista con la inminente primera dama, Lorena Ponce de León, donde dice cosas muy interesantes, sobre su rol en el futuro gobierno, sobre las críticas contra ella y su marido, y sobre muchas otras cosas. La entrevista en realidad la hicieron los amigos de canal 12, particularmente una periodista que supo trabajar en El País, así que le podemos dar para adelante. De hecho, vamos a poner el link original, cosa de que no se nos enojen los amigos Solé y Sierra, y no tener un problema conyugal. Ya sabe, como dicen en las redes, "los de la elite se conocen todos".

Empresarios y rurales

Rurales

En esta "pastilla" vamos a aprovechar a recomendar dos suplementos muy buenos que salieron con El País estos días. Por un lado, el suplemento Rurales, que edita el amigo Pablo Mestre, y que en esta edición que acompañó al diario del jueves, trae un profundo análisis sobre el mercado de terneros, y de cómo los referentes de este rubro ven el panorama que viene. En segundo lugar, vamos a recomendar la edición de El Empresario, que sale hoy viernes del diario. Bajo la batuta de Marcela Dobal, este suplemento trae varias notas buenas, como ser el proceso de sucesión de los CEO en las empresas, una nota de Diego Ferreira sobre el impacto comercial del juego de las estrellas de la NBA, y una entrevista de Antonio Larronda con el director de Fidocar, Patrick Jakter, que presenta un panorama optimista sobre al venta de cero quilómetros, a la vez que cuenta sobre los planes para la marca Chery. ¡Vaya y lea!

Caparrós descubre el periodismo

Este comentario no busca recomendar ninguna nota de El País, sino que es un capricho personal del autor. A fin de cuenta, para qué hacemos esto, si no. Pasa que el prestigioso periodista argentino Martín Caparrós (a quien a veces publicamos en El País), publicó en la versión español del The New York Times una avinagrada columna sobre lo deprimente que sería para los periodistas, poder comprobar que la gente prefiere leer sobre farándula, escandaletes y cosas frívolas, antes que las sesudas piezas que desarrolla gente con su talento. Una revelación asombrosa que parece haber tenido Caparrós al descubrir google analytics, y que ha conmovido al mundillo periodístico. Incluso a alguien inconmovible como Angel Asteggiante. Para este modesto periodista, esa revelación ocurrió cuando a poco de empezar a trabajar en este diario su editor, José Luís Aguiar, hizo tirar a la basura todos los preconceptos, forzando una cobertura por todo lo alto de la muerte de Lady Di. El secreto de esta profesión, aprendió ya ahí este autor, es saber equilibrar lo importante y lo divertido, y nunca creerse demasiado importante. Algo que tanto Caparrós, como algunos "colegas" de este lado del charco, parece que nunca quisieron aceptar.

Veinte años de un clásico

Kevin Spacey ganó su segundo Oscar por este drama. Foto: Difusión

Fernan Cisnero, editor de Espectáculos de El País, nos pegó un golpe emotivo a los que acumulamos hojas de calendario. Se le ocurrió recordar que se cumplen 20 años de un clásico del cine estadounidense, "Belleza Americana". Una película no demasiado mencionada por los eruditos, pero que marcó a una generación. Particularmente con esa escena de Kevin Spacey con Mena Suvari (¿qué fue de Mena Suvari?), y aquella bañera llena de pétalos de rosa. La nota es tan buena, que el bajón de darnos cuenta de los años que han pasado, casi no hace mella.

Hasta aquí llegamos. Suficiente insidia por un día, que esperamos haya dejado contenta a la amiga Luciana Demaría, que desde su exilio autoimpuesto en Nueva Helvecia, es una de las grandes fans de las newsletters de El País. Ya que estamos, si quiere recomendar o suscribirse a alguna otra newsletter de autor, puede hacerlo aquí. ¡Hasta el lunes!