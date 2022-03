Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Oribe, desempleo, Morabito, y la esquina peligrosa

¡Buenos días! Acá estamos molestando, desde tempranito, con las siete noticias que hay que conocer antes de salir de las cobijas. Parece mentira que ya es 24 de febrero, y que el verano ya se nos termina. Pero antes de que nos tome la nostalgia, vamos a lo nuestro. Vamos a ser sinceros; hay días que para elegir siete noticias que valga la pena recomendar, hay que hacer magia. Y hay días como hoy, donde no hay forma que podamos meter todo lo bueno que ha publicado El País entre el viernes y hoy en siete "pastillas". Así que no se sorprenda si hacemos alguna manganeta para encastrar más información de la esperada. Bueno, para algo se suscriben a esta newsletter, ¿no? Empecemos...

El barrio más peligroso de Montevideo

Un policía murió al enfrentarse con delincuentes en Piedras Blancas. Foto: El País

El viernes pasado comentábamos sobre las cifras de delincuencia con las que cierra el período de Tabaré Vázquez como Presidente, y la era de Eduardo Bonomi como ministro del Interior. Y los números son todavía más espantosos que la "sensación térmica" que padecemos los uruguayos, con homicidios que crecieron un 46% y rapiñas un 53% en cinco años. Pero para no quedarnos solo con las cifras, el arrojado Guillermo Lorenzo se fue una tarde a lo que los analistas consideran la zona más peligrosa de Montevideo, un conjunto de manzanas dentro de Piedras Blancas, denominado 17 de junio. Allí habló con vecinos, observó el panorama, y nos escribió esta crónica que se publica hoy en El País, y que permite hacerse una idea de la realidad que viven muchos uruguayos día a día. Y que explica por qué tanta gente votó para que se acabe "el recreo", y para que Bonomi, Vázquez Jr, Layera y compañía, vayan a alimentar palomas.

Oribe sigue cabalgando como el Cid

Monumento ecuestre al brigadier general Manuel Oribe. Foto: Francisco Flores.

Parece hecho a propósito para coincidir con el primer gobierno blanco (perdón don Julio María, "multicolor") en décadas. La estatua del fundador del Partido Nacional, Don Manuel Oribe, fue movida de lugar ayer, para pasarla a la proa de la calle Brandzen, a pocos metros de su lugar previo. La verdad es que el pobre Oribe se pasó años opacado por un carnaval de ambulantes y productos chinos de dudosa calidad, y la estatua del artista uruguayo Federico Moller, no se podía apreciar como se merece. La "mudanza" no fue fácil, ya que la estatua pesa casi 8 toneladas. Pero con su nueva ubicación, podrá ser más valorado por los montevideanos, y ser testigo de lujo de la llegada de miles de personas de a caballo con la divisa que supo fundar, que arribarán el 1 de marzo para apoyar a Lacalle Pou.

Nadie sancionado por Morabito

Rocco Morabito podría estar aún en el país, según los investigadores. Foto: Ministerio del Interior

Hace ya 8 meses de la escandalosa fuga del mafioso italiano Rocco Morabito de Cárcel Central. Desde ya que no ha habido noticias del hombre, ni mucho menos posibilidades de que sea recapturado. Pero más sorprendente que esto es que transcurridos todos estos meses, ni siquiera ha habido una sanción interna, o una atribución de responsabilidad por este hecho, que generó un bochorno internacional para el país. Por lo visto, es muy normal que el preso más importante del país, salga por una banderola, y se vaya a comer una pizza a Punta Carretas, antes de desaparecer para buenas. Todo un síntoma de el profesionalismo y rigor con que trabajó el Ministerio del Interior en estos años.

Barcelona, coronavirus y leyes caducas

Messi patada

Como venimos apretados de espacio, vamos a recomendar de una, tres notas de Que Pasa que se publicaron en El País este fin de semana. La primera tiene que ver con un escándalo que estalló en el club Barcelona, cuando el presidente de la institución, contrató a una empresa de comunicación digital para enchastrar a algunas de las figuras más significativas del club, incluido el propio Lionel Messi. Bueno, ahora se sabe que el dueño de esa empresa es un uruguayo, la misma tiene una filial en Uruguay, y encima acaba de ganar un suculento contrato con el Brou, a días del cambio de gobierno. Todo esto lo cuenta aquí Carlos Tapia. También publicamos una interesante historia de la siempre pum para arriba Camila Bello sobre los cambios que el nuevo presidente de la cámara de Diputados, Martín Lema, busca incluir para derogar miles de leyes que están caducas y desactualizadas. Y para completar un fin de semana de colección en Que Pasa, Mariángel Solomita dejó a los niños tristes para explicarnos el impacto oculto de la epidemia de coronavirus en la industria uruguaya. Doy fe que ayer entré en un café, y había tres personas a la vez leyendo esa nota. ¡No se quede afuera!

¿Qué pasó con las cianobacterias?

Cianobacterias en Playa Ramírez. Foto: Marcelo Bonjour

Entre los turistas que faltaron este año en la costa uruguaya, hubo uno que nadie extrañó: las cianobacterias. Es que pese a los augurios catastrofistas previos al verano, la verdad que tuvimos las aguas más claras y limpias en muchos años. Algo que llevó a que se discutiera mucho, en especial en la redacción del diario, sobre lo que pudo haber pasado. Nuestro cianobacteriólogo oficial, Sebastián Cabrera, hundió el bisturí en el asunto, y nos escribió esta nota que explica la ausencia de la plaga verde que supo llevar pánico a los bañistas los últimos veranos. Un adelanto, las conclusiones no son tranquilizadoras.

Heber cree que se puede renegociar con UPM

Luis Alberto Heber, ministro de Transporte designado. Foto: Leonardo Mainé

Ya que estamos con cianobacterias, vamos a recomendar esta nota donde Luis Alberto Heber afirma que hay aspectos del contrato con UPM que deberían ser renegociados. No porque las plantas de celulosa sean responsables estrictas de este problema, ya que los cursos de agua más afectados, no son los que están bajo la influencia de las plantas que hoy funcionan. Pero si porque hay miedo de qué puede pasar en el río Negro, que ya muestra presencia alarmante de estas floraciones, una vez que se instale UPM2. La entrevista de Pablo Fernández tiene mucha carne. Aunque tal vez no tanto como la otra que escribió ayer domingo sobre los pedidos exóticos que la gente le lleva a Lacalle Pou (no se la pierda). Pero si es llamativo lo duro de sus conceptos sobre la negociación del estado uruguayo con los finlandeses, y la fe que se tiene de poder renegociar algunas cosas.

Politiquería y amenazas en el Sodre

Con la batuta: Diego Naser recibió el apoyo de la directiva. Foto: Marcelo Bonjour

Diego Naser es, todavía, el director de la orquesta sinfónica del Sodre. Pero su anunciada salida del cargo, ha generado una tormenta. En esta interesante y explosiva entrevista que le hizo Nicolás Lauber, el músico no deja títere con cabeza. Narra una panorama interno desolador, con funcionarios burocratizados y enfermos de ideología, una directiva obsesiva con la política partidaria, y una sistemática discriminación hacia el interior y hacia las intendencias que no eran del palo del gobierno. Además afirma que recibipo amenazas de muerte, y que hasta tuvo que cambiar a sus hijos de escuela por amenazas. En cierta forma, hay cosas por el estilo que ya había denunciado Julio Bocca. Pero nunca con este nivel de detalle. Una denuncia alarmante, que merece una investigación a fondo.

Bueno, la dejamos por acá, para no saturarlo. Como yapa le dejamos la columna de Martín Aguirre, de la que somos fans en este espacio. Ese botija promete. Y también le dejamos el link para que se suscriba a cualquiera de las excelentes newsletters "de autor" que publica El País, cada una fundamental para entender lo que pasa en sus respectivos rubros. Ahora si, ya puede salir de la cama, y arrancar esta semana tan especial. No, pará, me acabo de dar cuenta que hoy es carnaval. Y muchos de los amables suscriptores estarán disfrutando de días libres. Entonces, aproveche a dormir un poco más, y despues se puede poner al día con la información. Igual en la redacción del diario, hoy estamos como si nada. ¡Buena semana!