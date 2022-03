Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cargos, subsidios, lavado, contratos y encuestas

¡Buen día! Lindo día el viernes, sobre todo cuando llega después de una semana tan cargada de noticias y trabajo como la que termina. En el plano meteorológico, nos esperan unos días otoñales, lindos pero con viento fuerte y clima fresco hoy y mañana, mejorando un poco para el domingo. En el plano noticioso, cerramos con rifirrafes políticos varios: desde la ola de contratos y concesiones que otorga el gobierno saliente a último minuto, pasando por la detención de la actual pareja del ministro designado y columnista de esta casa, Pablo Da Silveira, supuestamente implicada en un caso de lavado de dinero, hasta los subsidios otorgados a varios legisladores. Como ve, mucha cosa para tan pocos días, así que empecemos con las noticias.

La lucha por los cargos

Javier Miranda es el encargado de negociar los cargos con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Foto: Fernando Ponzetto

La agenda política de estos días ha estado marcada por la discusión sobre los cargos en el futuro gobierno. El entramado institucional uruguayo incluye la posibilidad de que los distintos partidos ocupen cargos en el Poder Ejecutivo, empresas públicas, y organismos de contralor. Se trata de una forma de que todos los partidos tengan información de primera mano sobre lo que pasa en el Estado, así como que puedan mantener a un número de cuadros políticos de forma rentada en un país donde es muy dura la reinserción en el sector privado. La disputa estos días ha sido porque el gobierno electo ofrece al Frente Amplio la misma participación que Vázquez le ofreció a la oposición en su día. Pero la coalición de izquierda aspira a más, y eso está generando mucho ruido y discusión. ¿Por qué es esto importante? Porque marcará a fuego el relacionamiento a futuro entre ambos bloques políticos.

Subsidios polémicos

Raúl Sendic en conferencia de prensa del lunes. Foto: Gerardo Pérez.

Con el inicio de la nueva legislatura, se aprobaron los subsidios para varios legisladores que no renovaron su lugar en el Parlamento. Como en el caso anterior, se trata de un beneficio que busca facilitar la reinserción en el mundo laboral a quienes durante un plazo de tiempo apuntaron sus esfuerzos a la actividad pública. Se trata de algo que siempre genera polémica, pero en este caso más porque uno de los beneficiados es el ex vicepresidente Raúl Sendic, quien debió renunciar a su cargo por el escándalo de Ancap y el título falso de experto en genética. Modestamente, este periodista cree que la obsesión nacional con Sendic a veces llega a tener tintes de persecución. Y hay casos entre los beneficiados por este subsidio que deberían generar igual o más indignación. Sobre todo por ser gente que obviamente no necesita eso para vivir, y que en un momento complejo para las cuentas públicas, podrían tener el gesto de renunciar al mismo. ¿Nombres? Se dice el pecado, pero no el pecador. Vaya y vea.

Detención por caso Oderbrecht

Odebrecht. Foto: Wikipedia

El caso Odebrecht sigue dando titulares. ¿Cómo? ¿No sabe qué es el caso Odebrecht? Bueno, se lo cuento en dos segundos: durante el gobierno del PT en Brasil, Lula da Silva llegó a un acuerdo con un par de grandes empresas constructoras, entre ellas la de la familia Odebrecht, para que le financiaran un esquema de pagos paralelos para campañas electorales, a cambio de darles contratos millonarios en su gobierno e influir en otros afines de la región para que hicieran lo mismo. En Uruguay no hubo casos claros de este tipo de obras, salvo tal vez la fallida regasificadora con la empresa OAS. Pero al parecer, sí se usaron empresas uruguayas para lavar plata de estas operaciones. Según lo informado, una de estas empresas, implicada en el lavado de un soborno al ex presidente de Panamá, tenía como cara visible a la actual pareja de Pablo Da Silveira, futuro ministro de Educación y columnista de El País. Así que se imaginará la histeria en las redes, y en algunas rapaces de la fauna mediática local. El hecho es que la mujer, de reciente relación con Da Silveira, está detenida. Y lo que se sabe hasta ahora es esto.

Contratos de último minuto

Otra noticia polémica de estas horas ha sido la decisión del gobierno saliente de definir contratos de largo aliento en las horas finales de su gestión. El miércoles se supo que organismos como el BROU, OSE y la DGI estaban definiendo cambios y contratos en el área de comunicación, que tendrán impacto bastante más allá del 1° de marzo. Al punto que la asociación de agencias de publicidad, puso el grito en el cielo. Más allá de que el gobierno sigue en funciones hasta el último día de febrero, este tipo de definición a las apuradas, en la semana final, llama mucho la atención. Casi lo mismo que lo ocurrido con la concesión de señales de TV que también se conocieron esta semana y que justo, oh casualidad, benefician a gente muy allegada al Frente Amplio. Teniendo en cuenta la cantidad de veces que dirigentes del FA ha criticado gestos similares de sus precedentes en el gobierno, algunos han señalado que este es el gesto final que convierte a esa fuerza en un partido político "tradicional".

Guerra abierta en el Comcar

Comcar: Interior no garantiza la vida, dice demanda civil. Foto: F. Ponzetto

El nivel de violencia en las cárceles uruguayas rompió nuevos límites esta semana, cuando una pelea masiva en el Comcar, terminó con un saldo de tres reclusos muertos. Lo más curioso es que ante un hecho de este nivel de violencia, fue bastante fría la cobertura mediática y la reacción de dirigentes políticos y sociales. Otra muestra del nivel de desapego que muestra la sociedad uruguaya respecto a la situación de la gente que se encuentra privada de su libertad, como si no fuera en absoluto parte de su responsabilidad. Pero qué se puede pedir a la gente de a pie, cuando a un jerarca de un partido que se dice el excluyente representante de la sensibilidad social se le fritaron 12 personas en Rocha, y no tuvo ni el gesto de hacer un mea culpa público ante el tema.

El futuro ya está acá

Rekognition, el sistema de reconocimiento facial de Amazon

No es que pretendamos meternos con los contenidos de la amiga Marcela Dobal y su excelente newsletter Enjambre. Pero el suplemento El Empresario publica hoy una nota que toca en las fibras más paranoicas y susceptibles de este periodista, explicando como las empresas uruguayas empiezan a utilizar las herramientas de reconocimiento facial para sus negocios. Todo muy lindo, pero de esto a Terminator, un pasito corto.

Primera encuesta sobre Montevideo

Laura Raffo junto a vecinos durante una recorrida por el barrio Casavalle. Foto: Fernando Ponzetto

Por lo general guardamos la última "pastilla" de Siete para comentar algún tema diferente..liviano. Pero al cierre de la edición ayer se conoció la primera encuesta de intención de voto de cara a las municipales de mayo. El resultado, como siempre, tiene un poco de alegría para cada uno. Por un lado, el Frente Amplio aparece con 56% de intención, contra 30% de la oposición, una diferencia que parece ya indescontable. Dentro del oficialismo, llamó la atención la distancia que llevaría Martínez a los demás contendientes, pero sobre todo que el poco conocido Villar supera a Carolina Cosse. Por otro lado, los "multicolores" celebraron que apenas a 9 días de haber lanzado la candidatura de Raffo, ésta ya reúne un 30%, con lo cual sería la candidata individualmente con más votos. ¿Será que tiene chance de dar vuelta la cosa? Parece difícil, pero en política todo es posible.

Esto es todo por hoy. Semana intensa que esperamos coronar con unas ediciones de fin de semana de lujo. Así que aproveche para largar la consabida pantalla, leer con gusto el diario y disfrutar los últimos días del verano, que el otoño y el inicio de clases ya están a la vuelta de la esquina. Como siempre, si quiere recomendar esta newsletter a algún amigo, o suscribirse a alguna otra de las muy buenas que salen como pan caliente de la redacción de El País, puede hacerlo aquí. Y de despedida, un saludito muy cariñoso esos periodistas supurantes de resentimiento que parece que no pueden vivir sin hablar de El País. ¡Hasta el lunes!