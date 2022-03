Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nuevo parlamento, perlitas, Raffo, Suiza y Mairal

¡Buen día! Arrancando este lunes de segunda quincena de febrero, ya, con toda la fuerza. Sobre todo por un par de días que nos fugamos a Playa Verde, aprovechando la previa de unas semanas de paliza en la redacción. La ruta de anoche mostraba claramente que medio Uruguay se fue a la playa con estos días de gloria. Y como sistemáticamente, al menos desde hace 3 o 4 años, se arma el mismo atasco cada domingo en la entrada de La Floresta. Tal vez si alguien le one un poco de "pienso", se puede evitar, no sé. Pero más allá de eso, todos los ojos estuvieron puestos en el inicio del nuevo período legislativo. Y la cobertura de El País no dejó nada sin registrar. Hay también otras noticias interesantes, y un cierre bien culto.

Maduro, las perlitas, y los 35 años de democracia

El presidente electo Luis Lacalle Pou asiste a la primera sesión del Senado. Foto: Darwin Borrelli

La ceremonia de cambio de legislatura y asunción de los nuevos parlamentarios, fue seguida con gran atención por todo el país. Sobre todo por el morbo de ser la primera en 15 años sin mayoría del Frente Amplio. Hubo muchos episodios de color, como cuenta entra nota de Pablo Fernández y Carlos Tapia, y este otro informe concretado desde la redacción del diario. Se cumplieron también 35 años del regreso democrático al Palacio Legislativo, y esta interesante crónica de Pablo Melgar, trae mucho recuerdo y anécdota para desafiar a los memoriosos. Pero también hubo noticias fuertes, como las declaraciones del presidente electo, Luis Lacalle Pou, que aclaró por qué no invitó a Maduro al 1 de marzo, algo que había levantado polvareda en los últimos días. Asombrosa polvareda, dicho sea de paso. Que haya gente capaz de pedir a Maduro....

​

El recreo, la estrategia del FA y los taquígrafos

Legisladores en la explanada del Parlamento. Foto: Carlos Tapia

Pero la jornada de ayer trajo también otro tipo de novedades. Por ejemplo, una entrevista con Guido Manini, donde habló del final del "recreo", y que objetivos realistas se traza al respecto. Asimismo supimos que Alberto Fernández no vendrá el 1 de marzo, una verdadera decepción. ¿Será por lo de Maduro? Hay una muy interesante nota de Valeria Gil, sobre cual será la estrategia del Frente Amplio en este período que comienza. Por último, una perlita, parece que el Parlamento no consigue llenar las vacantes para taquígrafo, incluso con sueldos de arriba de los 100 mil pesos. Con las cifras de desempleo actuales, hoy se agotan los cupos en las academias.

Raffo contra la basura

Laura Raffo, candidata a la IMM por la coalición multicolor. Foto: Leonardo Mainé

Un poco opacada por el furor de la cobertura del nuevo Parlamento, ayer El País publicó la primer entrevista con Laura Raffo desde que se oficializó su candidatura a intendente de Montevideo, en la que habla de la basura, de la seguridad, de su vínculo con Adeom, y de sus aspiraciones a futuro. Una entrevista muy pragmática y enfocada en las urgencias del departamento.

Los heéroes inesperados de Treinta y Tres

Fundado en 1965, el lugar donde funciona el hogar solía ser un anexo del hospital pública donde eran recluidos los tuberculosos. Foto: M.Solomita

Siguiendo su aparente serie sobre historias del interior del país. Mariángel Solomita se escapó hasta Treinta y Tres para contarnos la historia de un asilo de ancianos muy particular. Y de cómo ante la amenaza de una debacle, y la ausencia del Estado, un grupo de jubilados decidió hacerse cargo de su futuro. No sé por qué, y tal vez se le caigan al autor algunas hojas del calendario con este comentario, toda la nota tiene un aroma a "Cocoon", pero sin los extraterrestres. Si no sabe de lo que le estoy hablando, usted se lo pierde...

¿Ahorrar en el arranque de clases?

Solo dos escuelas postergan el inicio de clases, las otras 2.318 están listas. Foto: Darwin Borrelli

Como si el final de las vacaciones no tuviera ya tensado al límite las relaciones conyugales de quienes tienen hijos en edad escolar, el arranque de clase viene con el regalito extra de los libros, uniformes, etc, etc, etc. ¡Precioso todo! Pero los siempre atentos amigos de la sección Economía de Bolsillo, prepararon esta nota donde se pasan varios piques jugosos para ahorrar en estos momentos de dispendio. ¡Ojo, solo para suscriptores! ero vamos, con lo que se ahorra con esta nota, paga la suscripción de medio año.

A reclamar plata en Suiza

Heritage: la filial local del banco suizo sufrió una estafa en 2017. Foto: Marcelo Bonjour

Otra nota interesante del equipo de Economía de El País. Parece que hay una cantidad de uruguayos que tienen depósitos en Suiza, y que tendrían derecho a reclamar por una serie de comisiones mal cobradas, debido a cambios en al regulación de aquel país. El tema es que nadie parece estar haciéndolo, y se debería a la falta de información que circula sobre el tema. Seguro que nada tiene que ver con que esos bancos no estén siendo demasiado proactivos a la hora de informar sobre este hecho. Otra nota que hace gratis la suscripción de El País para los privilegiados. Aunque si tenés cuenta en Suiza, y ya no pagas suscripción, te merecés un banco ortiva.

El autor de "La Uruguaya" en Uruguay

Pedro Mairal, de nuevo en Montevideo con nuevo libro. Foto: Darwin Borrelli

Vamos a cerrar esta edición de Siete con un soplo cultural. Es que esta semana estuvo en Montevideo uno de los escritores argentinos más reconocidos del momento: Pedro Mairal. Curiosamente, su obra más difundida se llama "La Uruguaya", la cual ha recibido toda serie de premios y elogios. En esta visita a nuestro país, Fernán Cisnero logró conversar mano a mano con Mairal sobre su arte, su vínculo con nuestro país, y hasta del clima de exasperación política que vive Argentina, y si eso le influye demasiado. Una frase alcanza para "vender" la nota: "La literatura no puede ser educativa, ni tiene que dar buenos ejemplos."

Y esto ha sido todo por hoy. Una edición muy republicana y plural de Siete. Con el dilema de que justo la computadora de este periodista se le dio por no funcionar bien la letra "P". SI ve que falta alguna, tenga piedad. Para cerrar, vamos a recordar que si usted quiere recomendar esta newsletter a algún amigo, o cualquiera de las otras "de autor" que engalanan este diario, puede hacerlo aquí. Por lo demás, le deseamos un buen arranque de semana, que según los pronósticos vendrá con lluvia refrescante muy necesaria, y esperemos que algo de fresco para bajarle el copete a los mosquitos. ¡Hasta el viernes!