Jineteadas, entrevistas picantes, y mucha policía

¡Buenos días! ¿Será éste el lunes más raro del año? El cuerpo no sabe si se terminó Semana Santa, si hay que trabajar, los niños sin escuelas. Seguro que un día realmente extraño. Pero noticias hay, así que después de la tregua del viernes, hoy regresa Siete con lo que hay que saber para arrancar el día al día. Si le parece que vale la pena recomendar este newsletter, o cualquier de los otros excelentes que salen de la redacción de El País, puede hacerlo aquí.

Jineteadas, muerte y demagogia

Continúa en Montevideo la fiesta que une las costumbres camperas y la capital. Foto: F. Ponzetto

La noticia de que un segundo caballo murió en el ruedo del Prado, azuzó a los grupos de "animalistas", que desde hace años claman contra esta tradicional actividad. Pero ahora encontraron un aliado influyente, el nuevo intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quien salió presuroso a anunciar que las jineteadas seguirían como siempre, pero que se cancelarían los actos protocolares (?), y que durante la semana anunciaría una propuesta sobre el tema. Más allá de los cambios de sensibilidad y todo eso, la verdad es que los grupos reclamantes son una ínfima minoría, las jineteadas movilizan a miles de personas, y los accidentes son algo extremadamente raro. Pero seguramente todo el país estará paralizado y expectante para ver qué propuesta superadora va a ofrecer el intendente. Ah, ya que estamos... intendente...las playas de Montevideo, domingo de Semana Santa, una mugre.

Cosse, la esgrimista

La ex ministra Carolina Cosse habló con El País acerca de sus propuestas para obtener la candidatura del Frente Amplio a la Presidencia. Fiel a su costumbre, no dio títulos ni tiró frases explosivas. Navegó con precaución sobre las preguntas de Valeria Gil, y lo más fuerte que dijo fue que "en materia de gestión" no se identifica ni con el estilo de Vázquez ni con el de Mujica. Bueno, Mujica y "gestión" en la misma frase parece un poco audaz, pero en fin... Más allá de eso habló de la inseguridad, de las encuestas, de sus palabras sobre los barrios privados, y de que no se negaría a un debate. Eso si, dependiendo de cómo y con quien. ¡Así cualquiera!

El verde extremo

El candidato presidencial del PERI, el ingeniero agrónomo César Vega disfruta de momentos en la naturaleza. Foto: Francisco Flores

El segundo entrevistado de estos días fue el candidato del PERI, el ingeniero agrónomo César Vega. Haciendo honor al nombre de su partido (radical e intransigente), Vega sí que dio más títulos que la UdelaR. Quiere eliminar el Senado, a los generales, subir el salario mínimo a 25 mil pesos. Alterna estas propuestas con otras ideas de mano dura, como cadena perpetua para violadores y narcos. Ah, también quiere implementar un trueque de agua por petróleo con Irán. Mucha "carne" en esta entrevista de Nicolás González Keusseian.

La policía se siente sola

Para cerrar la serie de entrevistas recomendadas por este boletín, le ofrecemos la publicada el sábado, por el gran Renzo Rosello al comisario retirado Sergio Guarteche. Se trata del hermano del fallecido ex director de Policía Nacional, quién fue parte del núcleo que manejó el ministerio del Interior la última década. Tal vez por eso sorprende su visión crítica de lo que se ha hecho con la seguridad en estos años, critica que se haya destruido el sistema de comisarías y alejado al policía de la gente. También marca una profunda deficiencia en materia de prevención. Una mirada experta que merece tomarse en cuenta.

Porro y plata

Empresas productoras denuncian que el negocio de la marihuana legal no avanza como les prometieron. Foto: Ircca

Este informe sobre la marcha del instituto que regula todo lo que tiene que ver con la marihuana estatizada en Uruguay abre más preguntas que da respuestas. Publicado justo coincidiendo con el día mundial de la marihuana (4-20), se originó en un pedido de acceso de información pública, que el instituto contestó con esas formas crípticas y barrocas que han adoptado los organismos públicos para marear la perdiz a los que molestan. Sin embargo, algo salió a luz que no parece tener mucha lógica. Parece que el IRCCA tiene "ahorrados" más de un millón de dólares que le volcó el estado, que no está claro para qué va a usar. ¡Total! Si acá sobra la plata. Igual hay cosas que no cierran. Las empresas se quejan que el negocio no da, las farmacias siguen siendo las mismas del principio, el narcotráfico no parece afectado, y el ente burocrático destinado a supervisar todo este desbarajuste...¿ahorra plata? En algún momento se debería tener un balance auditado correctamente de todo este proceso.

Regulando las piscinas

Esta nota deja un sabor de boca mezclado. Se trata de un proyecto impulsado por una diputada del oficialismo, Cristina Lustemberg, y uno de la oposición, Pablo Abdala, que busca regular que todas las piscinas del país tengan una reja perimetral y una alarma para evitar accidentes. El motivo de preocupación es muy compartible, la cantidad de accidentes que ocurren cada año, sobre todo con niños, que dejan secuelas terribles. La pregunta es si es realista creer que una norma así se puede aplicar en Uruguay de un día para otro. El proyecto implica que en principio solo obligará a las piscinas nuevas y a las estatales. Para formar su propia opinión del tema, lea aquí.

El caso de la amante obsesiva

El título parece de un cuento de Sherlock Holmes. Y la historia en sí, bien podría haber inspirado al amigo Conan Doyle. Se trata de la nueva entrega de los casos policiales que conmovieron al país, donde Eduardo Barreneche nos recuerda ahora la historia de la contadora que sobrevivió a tres intentos de asesinato de manera milagrosa, destapando luego un drama pasional verdaderamente novelesco. Puede leerla aquí.

Esto es todo por este lunes, con sabor a domingo, incluso para los que trabajamos como siempre. Antes de terminar, una de entre casa. Durante el fin de semana, la redacción de El País celebró que superamos los primeros 10 mil suscriptores digitales. No es que con esto se solucionen todos los dramas del periodismo, pero no deja de ser una cifra que alegra, sobre todo porque se logró exactamente en la mitad del tiempo planificado, y pese a los comentarios laudatorios de tantos "expertos" que decían que en Uruguay nadie pagaría por información. Como siempre, si quiere hacer llegar alguna inquietud, comentario, agravio, al autor de estas líneas, su cuenta de twitter es esta. Por lo demás, volveremos el miércoles con más información, análisis y un poquito de sarcasmo.