Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Edición especial de San Valentin

¡Buenos días! Aquí volvemos con su newsletter favorita, cerrando la semana, y totalmente tomados por el espíritu de San Valentín. Bueno, sí, tiene razón. Como diría Salle, San Valentin es un festejo foráneo, impuesto por el avance consumista, y que no tiene nada que ver con el el tono insidioso que habitualmente aporta este producto periodístico. Pero hemos sido tocados en la sensibilidad por el amigo Gonzalo Schwarz, que vino a su tierra natal a acompañar al ex ministro salvadoreño Juan Daboub (muy interesante charla), y se volvió quemando aceite a Washington para cumplir con su esposa en tan magna fecha. A veces, hasta los periodistas tenemos algo parecido a sentimientos. Pero bueno, vamos a lo nuestro.

Montevideo ya completó lista de aspirantes

Laura Raffo junto a sus suplentes a la Intendencia de Montevideo, Andrés Ojeda, José Luis Alonso, Gerardo Sotelo y Romina Fasulo. Foto: Darwin Borrelli

Finalmente, Montevideo completó la lista de "cortejantes", de cara a las municipales de mayo. La coalición "multicolor" optó por Laura Raffo, un perfil muy particular y sorpresivo. Se trata de una mujer, economista, comunicadora, con energía avasallante, y carisma singular. Objetivamente, y sin desmerecer a nadie, debe ser la mejor opción que le han puesto al Frente Amplio enfrente en mucho tiempo. La gran duda es si los pocos meses que quedan de cara a las municipales alcanzarán para darle una visibilidad que le permita hacer algo de mella en el blindado bastión frentista capitalino. El anuncio sorprendió hasta a sus próximos rivales y Daniel Martínez confesó "no tenerla en el radar". Y Carolina Cosse dijo... bueno, todavía no dijo nada, pero seguro habrá chorretes de sororidad de su parte, para con la circunstancial adversaria. Raffo dijo en su lanzamiento que el principal problema de Montevideo es la seguridad. Y parece tener bastante razón. ¿Tendrá una solución?

Vazquez rodeado de amor proletario

Tabaré Vázquez este jueves en el Congreso Nacional del Sunca. Foto: @PCU_FA

Las despedidas suelen estimular las emociones y sentimientos amorosos. Y de eso se vio mucho en el homenaje/tributo que le rindió el Pit Cnt a Tabaré Vázquez a pocos días de terminar su mandato. El Presidente dijo sentirse desbordado de emoción ante tanto cariño y recordó que él mismo es un genuino representante de la clase trabajadora. Siempre que este periodista escucha este tipo de referencias, se pregunta ¿dónde se conseguirá el carné de trabajador? No para él, que si bien trabaja seis días a la semana, más horas de las debidas desde que tiene 19, y su cuenta bancaria no llega al 10% de la del Presidente. Y que por ser parte del matutino caganchero, es claro que nunca podría aspirar a semejante honor. Pero... ¿y el resto? ¿quién define esa pertenencia tan "entrañable"? Sobre todo porque el amigo Marx, que inventó toda esta tontera, fue mantenido por familiares y amigos hasta el día de su muerte. Curioso.

La despedida más esperada

Eduardo Bonomi este jueves durante la presentación de un nuevo helicóptero. Foto: Ministerio del Interior

Otro que está de despedidas es el ministro Bonomi. Alguien que seguramente tiene un récord, tanto en permanecer en un cargo, como en tener la peor imagen popular posible por su función en el mismo. Ahora se le va a complicar la vida, tanto a los cultores del "renunciá Bonomi" por cada cosa que pasaba, como a los editorialistas de El País, que cada vez que no tenían un tema bueno para escribir, Bonomi siempre andaba en la vuelta dando material. El dirigente del MPP dijo que "nos vamos conformes con el cambio que hemos producido", aunque no así por los resultados en materia de delitos. Bueno, Bonomi, con todo cariño, es que está difícil para eso con los números que deja tras 10 años de gestión. Lo bueno es que ahora podrá celebrar San Valentín con su señora esposa, la también legisladora y simpatizante de la barra brava de Peñarol, Susana Pereyra, sin las presiones del Ministerio.

Sartori versus Vega

Sartori en el Salón de los Pasos Perdidos. Foto: Faustina Bartaburu

Faustina Bartaburu y Mateo Vázquez, del equipo multimedia de El País, fueron a recorrer el Palacio Legislativo con dos de sus nuevas figuras, Juan Sartori y César Vega. Difícil encontrar dos enfoques más diferentes. Sartori se muestra casi como un niño, asombrado por todo lo que ve, regalando sonrisas, y mostrando la TV que se hizo instalar para ver los partidos de su equipo inglés, el Sunderland. Vega se ve más duro de boca, quejándose del derroche y la frivolidad y asegurando que piensa estar lo menos posible en ese reducto de acomodados y leguleyos. Capaz puede plantar algo de ajo en las macetas del Palacio. Más allá de bromas, el informe es imperdible. Noto que están faltando comentarios referidos a San Valentín. ¿Se puede imaginar una muestra de amor más grande que la de la mujer de Sartori, siguiéndole el tren en esta aventura política uruguaya, pudiendo estar en un yate disfrutando del solcito de Skorpios? Pavada de regalo le toca hoy.

¡Exijo una explicación!

Alessandra Rampolla en el Business Forum Punta del Este. Foto: Mariana Malek

El título de esta "pastilla" hace referencia a los finales de Condorito. Pero este autor se pregunta desde el día uno, a santo de qué en un foro de negocios, una de las principales oradoras es una sexóloga de TV, que ocupó titulares por un asombroso cambio corporal. Bueno, en esta entrevista con Mariana Malek, explica un poco de qué va la cosa. La verdad que a mí me sigue sin cerrar mucho, pero tal vez al lector le resulte más entendible. Sexóloga, San Valentín... qué más decir.

El Gucci vuelve a las andadas

Gucci redecoró toda su casa y en el dormitorio entregó los anillos.

El Gucci es uno de quienes harán zafra con San Valentín. Sus canciones han venido mutando de fiesta y baile a perfiles más románticos, como deja en claro la foto que ilustra esta nota. A quienes se le atragantarán los bombones al leer el diario hoy será a Daniel Martínez y a Fabiana Goyeneche, porque el cantante sigue adelante con el juicio que les entabló, luego de que le hicieran bajar su candidatura a diputado, por acusaciones de violencia de genero. Según El Gucci, Martínez le clavó un puñal por la espalda, y le pide una jugosa suma por daños sufridos a su carrera tras el escándalo. ¿Habrá reconciliación en puerta?

La cachila del 1° de marzo

El auto de Luis Alberto de Herrera quedó pronto para la asunción de Lacalle Pou. Foto: Marcelo Bonjour

Entre los muchos guiños que habrá el 1° de marzo para el cambio de gobierno, está el que protagonizará la cachila que fuera de Luis Alberto de Herrera. Y que así como fue usada por su nieto, Luis Alberto Lacalle cuando asumió la presidencia, también llevará ahora a su bisnieto Luis Lacalle Pou. Es de esperar que el amor volcado al venerable vehículo para su puesta a punto evite que le pase como a Tabaré Vázquez, que se le quedó su coche hace cinco años y hubo que empujarlo para que llegara. Un detalle interesante que pinta al mundo enfermo de las redes hoy: se supo que quien conducirá la cachila a Lacalle Pou será el hijo de quien le condujo a Lacalle Herrera, y ya salieron una cantidad de enfermos a hacer referencia a una especie de dinastía del servicio y cosas de ese tipo. Sin tomarse el trabajo de leer que padre e hijo son Fernando y Santiago Posadas, tengo entendido que primos, y en el caso del segundo, ex compañero de clase de Lacalle Pou.

Esto ha sido todo por hoy. Para cortar con tanta dulzura y empalago, vamos a cerrar con algo inusual. Vamos a recomendar un artículo que no salió en El País, sino en el semanario Voces. Su editorial, más precisamente. Y donde su director, Alfredo García, se desahoga de algunas maledicencias publicadas para ensuciar su imagen. Alfredo es un pájaro raro en la fauna periodística nacional, ya que no oculta su visión política, pero tiene la grandeza de llevarse bien con quienes no piensan como él, y respetar el sencillo pero inexorable hecho de que nadie tiene la verdad comprada como para vivir atribuyendo intenciones aviesas a quienes no comparten sus puntos de vista. Eso es como arenilla en el engranaje cerebral de los fanáticos de ambos lados, pero particularmente de algunos del mundo mediático. Léalo, y hágase su propia idea de las cosas. ¡Hasta el lunes!