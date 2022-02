Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Julio, policías, salud, legisladores que se van

¡Buen día! Volviendo a la rutina de despertarlo en el arranque de la semana, con las noticias que conviene conocer antes del desayuno. Hoy tenemos panorama variado, aunque marcado por la muerte. En Uruguay, con la partida de Carlos Julio Pereyra, figura mítica del Partido Nacional, y de la transición democrática. Pero también hubo otro fallecimiento que impactó bastante a este autor, y es el del periodista español David Gistau, con solo 50 años. Gistau era una de las figuras de recambio más relevantes del "columnismo" español, genero que en ese país ha tenido figuras legendarias. Además de compartir subespecie periodística con quien esto escribe, Gistau era también fanático de Normal Mailer, y casi casi co-generacional, por lo que el tiro se sintió cerca. Pero más vale dejarse de sentimentalismos, y meterse en las noticias.

El adiós a Carlos Julio

Carlos Julio Pereira. Foto: archivo El País

No por esperable, la noticia de la muerte de Carlos Julio Pereyra provoca menos impacto. A sus 97 años, el ex compañero de fórmula de Wilson Ferreira en el 71, llevaba varios días complicado de salud. Y con su partida, se va uno de los últimos grandes referentes políticos de los años convulsos pre dictadura, y de la transición democrática. Un hombre de origen humilde, maestro, que saliendo de su Rocha natal, generó uno movimiento que marcó la política nacional por cinco décadas. Una de esas figuras que, él solito, podía despatarrar todas esas lecturas infantiles sobre izquierda derecha, tan a gusto de corresponsales europeos, como de aspirantes a intelectuales nacionales. Hace un par de años se apareció una tarde por la redacción del diario, y pese a sus problemas para caminar, nos regaló una charla plagada de anécdotas, lecciones y visión de futuro. Vaya un abrazo a su nieta Inés, y al resto de sus familiares. El país lo va a extrañar.

La mirada de dos figuras clave

Argimón preside, además, el Directorio del Partido Nacional.

Alvaro Delgado y Beatriz Argimón son dos figuras clave del próximo gobierno. Uno desde la Secretaría de Presidencia, cargo que es casi un jefe de gabinete, según el diseño institucional uruguayo. La otra, desde la cabeza del Poder Legislativo, desde donde le tocará gestionar el parlamento más atomizado y complejo desde hace al menos 15 años. Ambos concedieron sendas entrevistas a periodistas de El País este domingo, y en sus notas se puede leer entre líneas, un anticipo muy interesante de lo que viene a nivel político en el país. Recomendables las dos.

Qué va a pasar en Salud Pública

Daniel Salinas, el neurólogo y administrador de servicios de salud que impulsó Cabildo Abierto.

El ministerio de Salud Pública es uno de los que más ojos tendrá encima en el próximo gobierno. Primero, porque es de los que maneja un presupuesto más elevado, justo en momentos de achique financiero. Segundo, porque estará a cargo de Daniel Salinas, una figura de Cabildo Abierto, y alguien desconocido para la mayoría de los uruguayos, incluso quienes seguimos la política día a día. Mire la foto y lo desafío a que me diga que sabía de quien se trataba. Por último, porque el ministerio de Salud es una de las áreas donde se concentraban algunos de los programas más polémicos de la era frentista, y quedan a cargo de la fuerza que ha sido más crítica de los mismos. ¿Que cambiará? ¿Con qué intención llega la nueva gestión? ¿Qué temen los que se van? Todo eso y mucho más en esta nota de Paula Barquet.

El miedo de los que nos cuidan

En los primeros 36 días del año el Ministerio del Interior sumó 78 policías víctimas de algún delito, en su mayoría atentados y rapiñas.

Siguiendo con las notas de Que Pasa del fin de semana, cabe recomendar con mucho ahínco esta que hizo Mariángel Solomita sobre el ambiente de temor que se vive en la interna de la Policía uruguaya. Es que en apenas un mes, se han contabilizado casi 80 ataques a agentes de esa fuerza, algunos con final de muerte. Corren muchas versiones sobre a qué se debe esta ofensiva delictiva sobre quienes justamente están encargados por la sociedad de enfrentar al delito. Se dice que es para robarles las armas, que es para amedrentarlos, que es para mandar una señal al futuro gobierno. Todo eso está contado con lujo de detalle en esta pieza, así como la visión y el sentir de los policías, a la hora de enfrentar esta compleja situación.

Tres clásicos que se despiden

Pablo Abdala, Daisy Tourne y Jose Amorin Batlle. Foto: Marcelo Bonjour.

Preciosa entrevista de Sebastian Cabrera con tres figuras cantadas del Parlamento de las últimas décadas, que dejan el legislativo por distintas razones este final de período. Debe haber sido difícil para Sebastian el filtrar las anécdotas e historias que estos tres legisladores le deben haber contado en su encuentro. Pero se puede decir que las que se publican en esta nota, son realmente memorables. Más allá de las palabras necias de quienes no entienden que el Parlamento es justo una institución cuyo fin es que la gente con ideas distintas hable y aprenda a entenderse, es difícil entender lo que pasó políticamente en este país en las últimas décadas, sin el aporte de estas tres figuras de peso.

Diagnóstico alarmante del mercado inmobiliario

construcción

El mercado inmobiliario suele ser uno de los grandes incomprendidos a la hora de diseñar políticas públicas. Y si no basta ver lo que pasó con los cambios a la ley de "vivienda social", donde la muy bien intencionada medida de topear los precios, terminó paralizando la construcción en el país. Es que en este mercado se manejan equilibrios muy sutiles, que suelen padecer las intervenciones del gobierno como el bazar tras el paso del elefante. Esta entrevista que sale hoy en Economía y Mercado con el experto Daniel Porcaro explica muchas de estas sutilezas, advierte que el panorama actual es de los peores en muchos años, y traza una mirada de lo que puede pasar a corto plazo.

Posadas y Mujica

Juan Martín Posadas. Foto: Darwin Borrelli

Juan Martín Posadas y José Mujica tienen la misma edad. Ambos han sido protagonistas políticos que, cada uno a su manera, forjaron el Uruguay que hoy conocemos. Juan Martín en un momento dejó la política electoral, para concentrarse en la interna partidaria, y en escribir las columnas de opinión más lúcidas que se pueden leer en este país. Y desde El País, por suerte. En la de este domingo hace un análisis sobre su contracara, el ex tupamaro, su deriva personal e ideológica, y el rol que debiera tener en estos días, pero del que ha claudicado para fomentar su imagen de rock star del nuevo rico acomplejado europeo. Kusturica nunca hará una película sobre Juan Martín. En buena medida porque no habrá burócratas de medio pelo uruguayos interesados en pagar para fomentar su figura. Después de leer esta columna, usted me dice quien merece qué cosa.

Esto es todo por hoy. La semana que tenemos por delante anticipa un clima semi otoñal muy agradable, tanto para el "team invierno" como para el de verano. Informativamente estará marcada por el inicio sobre el final de semana, del nuevo período legislativo, con toda la revolución que implica. Y por el desfile de Llamadas, que debería tener lugar sobre el final de semana que viene, tras la suspensión por lluvias. Ese desfile que para nuestra abonada de Sábado Show (con todo merecimiento) Gianina Silva, es el "superbowl" del Uruguay Ah antes que me olvide, el viernes hubo un problema con el link, para ver el video que comentaba del cantante brasileño, Bezerra da Silva, así que lo repetimos de nuevo acá. Si usted no lo conocía al autodenominado "embajador mundial de las favelas", se está perdiendo a una de las figuras más emblemáticas de la música de los vecinos norteños. Y que cantó algunas de las letras más agudas y divertidas. Y si no, atienda a la letra de esta. "Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer..." ¡Hasta el viernes!