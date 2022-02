Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Raffo, Moreira, Salgado, y víboras en San José

¡Buenos días! Siendo puntualmente las siete de la mañana, acá estamos con las siete noticias más importantes para cerrar la semana. Y, encima, un día siete de febrero. Los astros están alineados para que esto salga bien. Hoy traemos varias notas interesantes para recomendar, desde los problemas del nuevo IMAE de Tacuarembó, pasando por la candidata menos esperada para Montevideo, un alerta por cruceras en San José, y la muerte de Kirk Douglas, a sus 103 años, que generó alguna polémica twittera de esas tan pasionales como estériles. En tanto, en la redacción del diario donde también nos gustan los números redondos, estamos pendientes al contador de suscripciones digitales que ya está por cruzar la barrera de las 18 mil, con apenas un año y poco de funcionamiento. Gracias, y a las noticias...

Se complica la foto en Tacuarembó

El presidente Vázquez junto al ministro Jorge Basso y al intendente blanco Eber da Rosa, durante el lanzamiento del IMAE. Foto: Presidencia

La creación de un centro de de medicina altamente especializada en Tacuarembó, fue una de los últimos grandes anuncios del gobierno saliente. Pero al parecer, la cosa no está fácil para lograr cortar la cinta antes de la salida del poder de Tabaré Vazquez. Básicamente por problemas presupuestales, ya que hay especialistas que no aceptan la propuesta salarial para trabajar allí. Ya se pueden emepzar a escuchar las voces que atacan a la "corporación médica", y a la codicia de la "mafia blanca", tan propia de ciertos sectores afines al gobierno. Bueno, aunque siempre hay excepciones. El tema de fondo es que anunciar un proyecto como este, cuando se tiene al país con un 5% de déficit, siempre pareció algo complicado. Y la realidad, así como los fríos números, tienen esa mala costumbre de pinchar los globos.

Raffo será la candidata multicolor

"Los números me cuentan historias", dice la economista Laura Raffo.

Tras semanas de idas y vueltas, que llegaron a opacar los líos internos en el todavía oficialismo frentista, la "coalición multicolor" anunció su candidato a intendente de Montevideo. Más bien la candidata, ya que la nominada es nada menos que la economista y comunicadora Laura Raffo. Si bien tiene larga prosapia nacionalista, y bastante visibilidad pública, se trata de un nombre inesperado. Al punto que tras un par de días del anuncio, ni ha habido una conferencia de prensa ni un contacto con el público de la candidata. Sí han habido comentarios insidiosos de dirigentes del Frente Amplio como el diputado Sabini que, mostrando tanto conocimiento de Ciencia Política como de redacciones, afirmó que "todos los periodistas son de derecha" (jajajaja). Más allá de eso, y de que pocos ven que esta candidatura pueda llegar a desbancar al Frente en su bastión electoral nacional, se trata de una figura potente, que podrá enfrentar de igual a igual a cualquiera de los candidatos del FA. ¡Ojalá haya debates!

Moreira vuelve a la cancha

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, en nueva conferencia de prensa por el caso de los audios. Foto: Darwin Borrelli

Fue el episodio que marcó el final de la primera vuelta electoral del octubre. Aquellos audios donde el intendente de Colonia, Carlos Moreira, aparecía envuelto en una historia complicada de tráfico de influencias a cambio de favores íntimos. En ese momento clave de la campaña, los blancos "degollaron" al histórico dirigente sin demasiada ceremonia, aunque luego surgieron detalles que cambiaban un poco el tenor de la cosa, y en estos días, la justicia archivó la causa. En ese contexto, Moreira fue proclamado candidato para competir en mayo, y en el Partido Nacional se estudia sin reincorporarlo o no a sus filas. Un tema muy delicado, que despierta pasiones, y corta sensibilidades generacionales. Al punto que al sugerir en la redacción del diario, que este periodista pensaba hincar el diente al asunto en su columna dominical, un coro implacable de milenials le gritó al unísono que no lo hiciera. "Te estamos cuidando", fue el argumento. ¿Será que Aguirre escucha estas voces de la razón? ¿O volverá a meter la cabeza en la boca del lobo? Véalo usted mismo este domingo.

Salgado quiere un tren

Juan Salgado, presidente de Cutcsa y asesor de Tabaré Vázquez. Foto: Leonardo Mainé

Juan Salgado es una de esas figuras que siempre sorprenden. Desde hace décadas, maneja con mano de hierro CUTCSA, la principal empresa de transporte público de la capital. Además, es amigo personal, y "asesor honorario" del presidente Vázquez. Desde ese lugar, ha polemizado con intendentes, ha marcado la cancha a jerarcas, y en general se lo considera el diseñador de facto del sistema de transporte en la capital. Algo que, de acuerdo a un consenso bastante extendido, deja mucho que desear, ya que en Montevideo seguimos con un sistema de buses enormes y ruidosos, choferes prepotentes, y un servicio caro pese al millonario subsidio que paga la sociedad. Al punto que siempre se dijo que no había chance de experimentar con trenes, u otros mecanismos, porque Cutcsa no lo permitía. Sin embargo, ayer Salgado dijo que cree que es un bueno momento para probar con nuevos sistemas, y hasta dio ideas. ¿Por qué no lo propuso antes? ¿Qué hay detrás de esta propuesta? Buenas preguntas.

Los policías víctimas del delito

Los alumnos deben cumplir con un mínimo de 1.500 horas de prácticas de patrullaje. Foto: F. Ponzetto.

En la mayoría de los países del mundo, la policía es el escudo de los ciudadanos respetuosos de la ley, frente a los delincuentes. En Uruguay, la policía parece ser la principal víctima de estos últimos, según un informe difundido ayer por el propio Ministerio del Interior. Según este informe, en estos pocos días que vamos del 2020, al menos 78 policía fueron víctimas de delito, y en muchos de estos casos, el ataque fue con motivo de robarles sus armas. Ahora bien, ¿por qué los delincuentes asumen el riesgo de robar a alguien que saben que está armado? En la respuesta a esa pregunta, parece estar la madre del borrego. Una confidencia, la gente de Que Pasa, está preparando algo sobre esto para el fin de semana.

¡Ojo las cruceras!

Hace muchos años, cuando usted llega a Punta del Diablo, se encontraba con un cartel que decía "cuidado con las cruceras". Y los lugareños completaban la advertencia colgando del mismo algunas simpáticas rastreras que acababan de matar. Una estrategia capaz de llevar al infarto tanto a un neoambientalista como a un jerarca del ministerio de Turismo. Por eso sorprendió ayer la noticia de que los guardavidas del San José han lanzado un aviso similar (sin las víboras muertas, claro), tras constatar varios encuentros indeseables en las bajadas a las playas del departamento. Las recomendaciones nunca vienen mal, especialmente las que aclaran que no hay que hacer torniquetes, ni mucho menos hacerse el rústico y querer chupar el veneno. La verdad es que hay que tener mucha mala suerte para que te pique una crucera, bicho asustadizo y que tiene a huir en cuanto siente ruido humano. Otra cosa es lo que cantaba Bezerra da Silva:

"Eu só sei que a mulher é igual a cobra

Tem veneno de peçonha

Deixa um rico na miséria

E um pobre sem vergonha"

Adiós a Espartaco

Parecía que la muerte se había olvidado de él. A los 103 años, Kirk Douglas era una de las últimas leyendas vivas del Hollywood de la era dorada. Compañero incansable de las matinés de Sábado de Cine, con clásicos como Espartaco, Veinte mil leguas de viaje submarino, o Dos tipos duros, su figura está asociada a momentos inolvidables de la niñez. Aunque tras conocerse la noticia de su muerte, surgió una polémica en las redes, donde algunas periodistas americanas, recordaban un episodio de abuso que habría tenido Kirk con una menor de edad, quejándose de que el hecho de que la sociedad lo recodara con cariño, era la prueba de que se ningunea a las mujeres víctimas de ataques sexuales. Pues no. Parece mentira que en el año 2020 haya que decir que el arte no tiene conexión necesaria con el artista. Que al recordar a alguien como Douglas, lo que hacemos es recordar la forma en que su arte nos marcó en algún momento. Y que si dejamos de consumir alguna forma de arte, porque no nos gusta quien lo produjo, solo nos cercenamos el acceso a cosas que nos elevan como seres humanos. Si solo fuéramos a leer a escritores que fueron buena gente...

Bueno, y después de semejante cierre elevado, vamos a terminarla por acá, no la vayamos a embarrar. Ojalá que todos estén leyendo estas líneas pasándola tan bien como Verónica Alonso en su SUP inflable, y que tengan amigos tan entrañables como Tabaré Vázquez. ¡Hasta el lunes!