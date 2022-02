Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Volvimos!

¡Buenos días! Sí, acá estamos de nuevo, molestando a las siete de la mañana, con las siete noticias que vale la pena saber para arrancar el día informado. En este mes largo de ausencia de esta newsletter, hemos recibido muchas inquietudes ante el silencio de radio de este comentarista, las cuales agradecemos y valoramos. Simplemente ocurrió la conjunción de unos días de vacaciones, con los muchos días más de vacaciones de otros compañeros de redacción, por lo que había exceso de trabajo para los estoicos que manteníamos el mástil en alto. Más allá de eso, 2019 fue un año largo, plagado de tensiones, y venía bien un poco de aire, bajar la pelota, y recuperar la línea, que algunos amigos nos sugirieron llegamos a perder en momentos del año pasado. Ahora volvimos recargados de información, insidia y sarcasmo. Así que... ¡agárrese fuerte!

Se trancó la puerta de la jaula

Hace dos años que no se abre el corralito mutual. La última vez fue en febrero de 2017, cuando se cambiaron menos de 50.000 personas. Foto: Fernando Ponzetto

La noticia más relevante por estos días fue la apertura del llamado "corralito mutual", un gesto que nos regalan nuestros amos de la burocracia estatal cada tanto, cosa que tengamos la oportunidad de cambiarnos de la mutualista que pagamos, en caso de que no nos convenza el servicio. Un gesto de generosidad realmente conmovedor, que no se veía desde 2017, por lo cual hubo una andanada de solicitudes que terminó por colapsar el sistema informático. Esta nota trae todos los detalles que usted puede precisar para tomar una decisión racional sobre si cambiarse o no. Más allá de eso, todo esto del "corralito" es de un nivel de falta de respeto por la libertad individual de los usuarios del sistema, que harían lagrimear de nostalgia a cualquier sobreviviente de las jerarquías de la Unión Soviética. La gente paga por un servicio, pero los burócratas opinan que no hay derecho a decidir donde atenderse. Y encima hacen un show impúdico demonizando lo que llaman "intermediación lucrativa". ¿Acaso hay intermediación racional sin lucro? ¡En tu cara, Gorbachov!

La elección sin fin

Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar, este miércoles en el Plenario del Frente Amplio. Foto: Marcelo Bonjour

No, no está viviendo una escena de la película "El día de la Marmota". Es que cuando logramos terminar el ciclo electoral presidencial, ahora ya comienza la puja de cara a las municipales de mayo. Y para hacerle una guiñada a Bill Murray (lo lamento, millenials), tenemos que en Montevideo se repite un 70% del cartel electoral de las internas, por lo cual volvemos a ver a Daniel Martínez y a Carolina Cosse con sus banderas/bufandas. Ahora todavía con menos simpatía entre ellos, y acompañados por Alvaro Villar, un amigo de la casa que no se sabe todavía como terminó en este baile. Pero el proceso se da en los 19 departamentos, y por eso este fin de semana Carlos Tapia y Paula Barquet hicieron esta exhaustiva nota donde explican qué pasa en cada una de las localidades del país. Si no tuvo sobre dosis de política con lo del año pasado, siga disfrutando.

La reforma necesaria en las jubilaciones

Foto: EFE

Si usted ha estado las últimas semanas en la playa, o descansando su mente de las noticias cotidianas, más allá de transmitirle el odio de este periodista, le contamos que el gran tema del momento es el proyecto de Ley de Urgencia propuesto por el gobierno entrante. Uno de los temas con mayor impacto social es el que tiene que ver con la propuesta de que quienes se jubilen, puedan seguir trabajando sin importar la caja a la que aporten. Se trata de un tema clave, no solo porque cada vez vivimos más, y no es racional que la vida laboral productiva se extinga a los 60 años, sino porque muchas veces las empresas se ven obligadas a cortar el vínculo con gente madura por el costo de los aportes, pero con gusto seguirían aprovechando la experiencia y oficio de esta gente de alguna otra forma. Cosa que hoy es imposible. Esta nota de Sebastián Cabrera explica los posibles cambios, y el impacto que podrían tener en la sociedad.

La ventaja de ser uruguayo

Carlos Ott, arquitecto uruguayo. Foto: archivo El País.

Carlos Ott es uno de los arquitectos uruguayos más reconocidos en el mundo. Ha diseñado desde la Opera de Paris hasta la Torre de Antel, en una carrera que pocos en el mundo podrían igualar. Como suele suceder, a veces el éxito externo le genera voces críticas en la aldea. Pero lejos e centrarse en esas nimiedades, esta entrevista a cargo de Pablo Cohen muestra a un OTT más uruguayo que nunca, y con una mirada muy amplia para analizar desde el futuro de su profesión, hasta la marcha del país. Una frase quedó sonando en este periodista luego de leer la nota: "me parece que los gobiernos ya no son de izquierda ni de derecha, sino buenos o malos". Vaya acá, y busque su frase favorita, que hay para elegir.

De turista en un sex shop

Sex Shop. Foto: Fernando Ponzetto

Una newsletter es un corte informativo siempre mediado por los gustos de su autor. "Curada", le dicen ahora los expertos. Pues para quien escribe, esta nota donde Soledad Gago narra sus experiencias al ingresar por primera vez en su vida a un sex shop, está en el top 3 del fin de semana. Y eso que fue un fin de semana de muy buenas cosas en el diario. Para quien no conozca a Soledad, el tono parecerá impostadamente ingenuo. Para quienes la conocemos, es casi tan disfrutable la narrativa, como imaginarnos sus expresiones a medida que iba descubriendo cada nueva oferta de esta inusual tienda de productos íntimos. Muy divertida. ¡Ah! y ya que estamos con Revista Domingo, también muy recomendable esta entrevista de Fabián Muro con Christian Font, una de las figuras más interesantes de la TV y el espectáculo local. Casi hace que me den ganas de escuchar murgas. ¡Noooooo!

Ovación Domingo de colección

Globo Esporte con la portada de Ovación. Foto: Captura.

La de ayer fue una edición de colección para Ovación Domingo. Hay varias notas muy interesantes del menú habitual, pero queremos destacar dos. En lo que es el mejor homenaje que se le puede hacer al Tito Mastandrea, la página tres viene con una especie de Dr Chisme renovado. Otro estilo, otra manera de dialogar con el lector, pero mucha información jugosa, de esa que no suele aparecer por otros lados. Y también una pieza donde el "Loco" Abreu relata anécdotas y miradas sobre su carrera, así com su once ideal de gente con la que compartió equipo. Allí aparecen desde Ronaldinho a Guardiola, pasando por un olvidado Manuel Pablo. Además hay una emotiva entrevista al "Tito" Ferro, varios deportes en el recuerdo, y mucho material jugoso.

¡Viva el autobombo!

Christian Di Candia, intendente de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

Bueno, y para cerrar esta primera edición de Siete, segunda era, no podía faltar un poco de autobombo. Así que vamos a promocionar la columna de Martín Aguirre de este domingo, donde se metió con mucha gente, al punto que algún seguidor de Twitter se sintió obligado a decirle que había logrado el récord de "estigmatizaciones" por párrafo de la prensa nacional. Pocas cocardas lleva este periodista con más orgullo, que la de hacer enojar a la gente enferma de solemnidad, y que no tiene sentido del humor. ¡Gracias!

Y con esto cerramos el regreso de Siete a su casilla de correo matinal. Esperamos haber estado a la altura de las exigencias, y si no, no dude en escribirle al autor a su cuenta de twitter @maguirreh para hacerle sentir todo el rigor de su repudio. Más allá de eso, queremos cerrar con un aviso: al menos por lo que queda del verano, Siete llegará a su correo los días lunes y viernes. Nos vamos a "robar" el miércoles porque estamos cubriendo demasiados agujeros como para hacerlo bien. Pero, puede esperar que a mayor concentración del producto, mayor efecto hace. ¡Ojo! Hasta el vienes.