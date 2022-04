Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arbeleche y Moreira, accidentes, Mujica y planetario

¡Buenos días! Aquí arrancamos esta edición de Siete de un 20 de diciembre, con la cual le damos una excusa para seguir remoloneando en la cama, antes de enfrascarse en el infierno terrenal del tránsito montevideano en la semana previa a Navidad. Más allá de eso, y del problema biológico digno de estudiarse en Harvard de por qué los uruguayos no pueden respetar los carriles de tránsito, o frenar donde marcan las líneas en las esquinas, tenemos bastantes novedades para este boletín. Boletín que será el último de este año, ya que este periodista arranca sus 10 días de vacaciones familiares. Pero prometemos volver con una edición recargada y con novedades para el 2020. ¡Empecemos con las noticias!

Las mujeres se ponen duras

La futura ministra de Economía Azucena Arbeleche y su equipo se reunen este jueves con el actual equipo económico encabezado por Danilo Astori. Foto: Marcelo Bonjour

Mucho se ha hablado sobre la supuesta carencia de mujeres en el nuevo gabinete ministerial. Viendo las declaraciones de Azucena Arbeleche e Irene Moreira, que arremetieron sin pudor contra sus predecesores, tal vez se deba a que Lacalle Pou no quería ver correr sangre antes del 1 de marzo. ¡Mal yo,! ¡Mal yo! Debería tener claro que en estos tiempos no se puede hacer chistes con nada que pueda rozar el feminismo. Pero es que viendo la forma en que Arbeleche se encaró con Alvaro García por la falta de información sobre las empresas públicas, y de como Irene Moreira dijo que piensa ir con escribano a las reuniones con Eneida de León, y que en Vivienda hay números maquillados, da para pensar cómo estaríamos si hubiera más mujeres ministras. Capaz que Murro no se hacía tanto el vivo.

Astori tira la piedra y se lava las manos

Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Fernando Ponzetto

Danilo Astori tiró ayer una verdadera bomba durante su presentación en el foro de ACDE. Dijo que la flexibilización de jubilaciones de 2008 "fue a contrapelo de lo que el sistema necesita", y que que esos cambios legislativos “agudizaron algunas de las cosas que debemos transformar” en el régimen previsional. O sea, reconoce lo que mucha gente viene diciendo desde la oposición, que esos cambios ocurridos durante el primer período de Astori a cargo del equipo económico, son en buena medida la raíz de los problemas que enfrenta hoy el BPS y las arcas públicas. Sobre todo porque abrieron el juego para que se jubilara mucha gente que no tenía los aportes mínimos. La pregunta cantada al ministro era ¿por qué no hizo nada para evitarlo, si era consciente de lo malo que serían esos cambios? "No estaba en mi órbita resolverlo, era un tema parlamentario”, sentenció el jerarca. Mmmmm... pavada de lavada de manos.

Mujica contra medio mundo

José Mujica, expresidente de Uruguay, llegó al centro de votación. Foto:Francisco Flores

Y como nunca le gusta dejar demasiado protagonismo a su ex compañero de fórmula, José Mujica salió también a patear el tablero ayer. Le concedió una larga entrevista al amigo Alfredo García, del semanario Voces, donde desgranó conceptos de muy elevada construcción política y estratégica. ¿El título? "La agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana". Así como lo oye. Y para tirar más nafta al fuego, agregó que "Es bastante inútil el feminismo"... y que "la mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una". ¡Mamita! No me quiero imaginar como estarán bufando algunas amigas y compañeras del diario. Mujica también se dio otro de sus gustos habituales, pegarle a los socialistas, a la religión, a los activistas LGBTI... Hasta dijo que "El que lea La Ilíada se va a dar cuenta de que Patroclo y Aquiles marchaban. No me jodas". Bueno, todo esto y mucho más, de la boca del ex presidente más pobre del mundo, el doctor honoris causa de no cuántas universidades, y el niño mimado de la progresía europea. El mundo está loco.

Bajan muertes en el tránsito

Los fines de semana y las rutas nacionales concentran la mayor parte de los accidentes. Foto: Archivo El País

Según los datos oficiales, en el año que termina los muertos en accidentes de tránsito bajaron un 22% respecto al año pasado. Si sigue estas newsletters, o lee de vez en cuando las columnas dominicales de este servidor, sabrá que no tiene gran consideración por el manejo de números de la Unasev, que más de una vez hemos descubierto venían toqueteados. Pero pese al anuncio optimista, seguimos muy pero muy lejos de las cifras que se habían puesto como meta de acuerdo a las sugerencias de la ONU. Hay un par de detalles a destacar de estos datos. El primero, que apenas el 6% de los conductores que protagonizaron accidentes, habían consumido alcohol. Lo cual muestra lo absurdo de haber tomado ese item como prioridad a la hora de enfrentar los accidentes. Por ejemplo, el 41% de los muertos andaban en moto, algo que notoriamente está requiriendo más atención del estado. Por último, 8 de cada 10 muertos son hombres. Usted lea esto como quiera, que ya vengo al filo de la navaja con el feminismo.

Procesan al ex dueño de Fripur

Fripur estuvo en el ojo de la tormenta por incumplir normas sanitarias, malas condiciones laborales y recibir préstamos onerosos.

Una primicia del siempre efectivo Eduardo Barreneche. La justicia se apresta a procesar al ex dueño de la pesquera Fripur, Alberto Fernández. Se trata de una causa muy especial por varios motivos. Primero porque fue una empresa muy grande del país, que cerró dejando un tendal. Segundo, porque lo hizo luego de conseguir unos prestamos asombrosos de parte del Banco República, banco que ha negado ayudas mucho más discretas a empresas mucho más solventes. Por último, por el muy ostentoso alineamiento del señor Fernández con el Frente Amplio, y en particular con José Mujica, a quien incluso pagó la banda presidencial. Nada que ver una cosa con la otra, no vaya a ser malpensado.

Empresarios menos pesimistas

Empresarios trabajando en una oficina. Foto: Shutterstock

Vamos a no tirar todas pálidas. Un informe difundido ayer mostró que la visión del país de los empresarios para 2020 es menos pesimista que el año pasado. Esto según un informe del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica. Aunque a poco que se leen los números, tampoco son como para salir a festejar por 18. El 49% piensa que la actividad económica va a empeorar, el 60% cree que va a haber menos empleo, y el 46% creen que van a invertir menos. Si esto es mejor, ¡imagínese lo que veían el año pasado!

Reabre el Planetario con equipo ultra moderno

El sistema nuevo consta de seis proyectores láser de resolución 8K

Bueno este es un tema sensible. Resulta que al autor de estas líneas le resulta imposible generar el mínimo interés por lo que pasa a más de 3 mil metros de altura. Y en su infancia, las visitas escolares al Planetario eran sinónimo de siesta obligada. Pero la persona con la que comparte mesa, techo y lecho, a decir del código civil, se siente agraviada cada vez que escucha de este desdén por los fenómenos astrales. Bueno, todo esto para decir que está por reabrir el viejo Planetario, que contará ahora con un proyector de última generación que permitirá hacer presentaciones mucho más ambiciosas. Así que ya sabe, los amantes del espacio, vayan sacando turno. El resto, los miraremos de lejos con cariño e incomprensión.

Esto ha sido todo. Una linda y variada edición de Siete, como para que nos extrañen en esta breve ausencia. Esperamos volver recargados de energía, creatividad y humor, cosa de volcar todo eso en este intercambio. ¡Feliz Navidad y buen arranque de año!