Nuevo gabinete, Sartori, Murro, libros y Graf Spee

¡Hola! El reloj dio las 7 am, y acá estamos puntuales en su casilla de correo con las siete noticias que hay que conocer para arrancar el día informado. Esta semana la noticia excluyente es el nuevo gabinete y el inicio de intercambios para la transición. Además seguimos minuto a minuto la investigación por el asesinato del hincha de Nacional, también llegan las recomendaciones de libros para el verano, algo de economía para mostrar que esta es una newsletter seria, y para el final seguimos con el día a día de la apasionante historia del Graf Spee, comentada por Luis Prats como si estuviera pasando hoy. Así que nada de distracciones, y empezamos.

Sonrisas de feliz cumpleaños en la transición

Ernesto Talvi y Rodolfo Nin Novoa. Foto: Fernando Ponzetto

Había un amigo hace años que siempre hablaba de "sonrisa de feliz cumpleaños", para referirse a la mueca por compromiso que uno pone cuando no tiene ganas de estar en un lugar. Y hemos visto muchas de esas en estas horas, a medida que los ministros designados y presentados el pasado lunes, se empiezan a reunir con sus pares salientes. Aunque nada pudo caer mejor a esa definición que el encuentro en la sede del Mides, donde Pablo Bartol y su futuro equipo, se reunió con Ana Olivera. No se sabe si Marina Arismendi se sintió mal, o si optó por ni ver a sus sucesores. Resulta que la reunión coincidió con el cumpleaños de Ana "Montevideana", y hubo sonrisas para derrochar. ¿Genuinas? En este caso, parecería que sí.

Acá hubo más mala onda

Ernesto Murro y Pablo Mieres. Foto: Fernando Ponzetto.

Las sonrisas, aunque sean por compromiso, son un reflejo de una forma de pararse ante la vida y sus sinsabores. Pero si hay alguien en este país que no derrocha una ni de milagro, es el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. El jerarca se reunió ayer con su sucesor, Pablo Mieres, para intercambiar información y pareceres sobre la transición. Pero ni siquiera el respeto a las formas más básicas de urbanidad, evitaron que Murro se sintiera obligado a salir a tirar... bueno, usted se imagina, contra el gobierno que entra. Dijo sin titubear que los cambios que se vienen a los consejos de salarios serán muy malos (¿para quién?) y replicó su letanía neomarxista habitual, donde el paraíso sería una gran fábrica estilo siglo XIX, de preferencia manejada por sindicalistas onda Envidrio, y cualquiera que pretenda usar el cerebro para ganar plata, es un explotador. Ningún periodista de este país, lo va a extrañar.

Sartori no está molesto

Juan Sartori se reunió este miércoles con Lacalle Pou en la sede del líder blanco. Foto: Marcelo Bonjour

Juan Sartori fue "él" fenómeno electoral de las internas. Aunque luego en la primera vuelta no votó tanto como se esperaba, logró unas cuantas bancas y, sobre todo, se lo vio mucho más integrado con la dirigencia nacionalista y el sistema político en especial. Sin embargo, a la hora del reparto de cargos en el gobierno, llamó la atención la ausencia de figuras de su entorno. Incluso de que él no hubiera sido nombrado en algún cargo ejecutivo, ya que es difícil imaginarlo en el senado. Ayer su comando de campaña emitió un comunicado donde claramente señala que si bien piensa sumar desde el Senado, su sector aportó una lista de nombres para el Ejecutivo, que no fueron tomados en cuenta hasta ahora. En el diario, leímos que allí había una molestia al respecto, pero luego el ex candidato señaló que no, que nada que ver. Y que está todo más que bien con Lacalle Pou.

La economía mostró algo de vida

Cosecha de trigo

La economía uruguaya retomó el crecimiento luego de haber completado 15 meses estancada. Ese es el titular de todas las notas que ilustraban sobre las mediciones del PBI que se difundieron ayer. Al parecer, no es un crecimiento que vaya a mover mucho la aguja, pero si una señal de que la cosa no sigue tan planchada. Para variar, el principal impulsor de este movimiento, además de las telecomunicaciones, son las exportaciones agropecuarias. Aunque el gran temor es el impacto de una nueva temporada turística para el olvido, algo que las medidas que viene tomando el nuevo presidente argentino, parece confirmar. Habrá que ver que pasa con el arranque de las obras de UPM, pero parece que sin algunas reformas que hagan más interesante invertir en el país, no habrá despegue a la vista.

Sin rastros del asesino del hincha de Nacional

Minuto de silencio de Nacional en honor al hincha fallecido, Lucas Langhain

La investigación policial sobre el asesinato de un hincha de Nacional el pasado domingo, sigue sin mayores resultados. Eso pese a que ya circulan videos de todos los ángulos del sujeto despreciable que abre fuego contra una multitud. En el interín el ministro Bonomi hizo algunas de sus clásicas declaraciones infelices, donde dijo comparó este asesinato con la violencia conyugal, y dijo que si había que suspender el fútbol, también habría que suspender los matrimonios. Que Bonomi haya sido ministro del Interior durante una década, y de un partido que se suele erigir como el abanderado excluyente de la sensibilidad y la cultura...

Recomendaciones de libros para el verano

Librería Más Puro Verso. Foto: Leo Mainé

A esta altura del año, ya estamos todos con una mirada en la computadora, y otra en la silla de playa. Y para reeditar un clásico de cada verano, Rodrigo Guerra nos trae una selección de los libros que vale la pena leer en estas vacaciones, aprovechando el tiempo libre. A este periodista se le acumulan en la mesa de luz una torre de ejemplares a los que piensa hacerle honor en cuanto pueda despegarse del yugo laboral. Aunque viendo cuales son los títulos preferidos de mucho uruguayos, donde reinan Pilar Sordo, Rolón, y el horóscopo chino, a veces... Hablando en serio, hay una cosa para la cual se presta el verano, despegarse de las pantallas. Hágame caso, desconéctese de las redes y la bobera. Y, de paso, compre el diario en papel y redescubra el disfrute de poder leer un texto, sin que le salten notificaciones o tonterías que le manda esa tía segunda terraplanista.

La saga del Graf Spee sigue día a día

Una multitud acudió a la escollera y a la rambla para ver partir al Graf Spee, presuntamente a la batalla. Foto: Archivo El País

El autor tiene que confesar una debilidad atávica por todo lo que tiene que ver con el episodio del Graf Spee. Y por lo tanto, viene siguiendo con fruición esta serie que viene publicando Luis Prats que cuenta día a día lo que pasó hace 80 años en Montevideo. Las fotos, las anécdotas, las cosas que pasaban en el país, mientras la Segunda Guerra Mundial se libraba en nuestras aguas, son realmente imperdibles. Ayer, coincidiendo con lo que hubiera sido el cumpleaños de mi padre, el capitán Lagsdorff explotó el buque frente a Montevideo. Doble recuerdo con implicancias emotivas de esta parte. Pero le recomendamos toda la serie que no tiene desperdicio.

Esto es todo por hoy. Parece haber sido un resumen bastante variado de la actualidad nacional, así que si llegó hasta acá, puede salir con el pecho hinchado, que no va a quedar pegado con nadie. Por lo demás, nos vemos el viernes con otra edición de Siete. ¡Ojo con la locura de estas fechas! Que la gente anda en la calle como si la semana que viene se terminara el mundo. ¡Saludos!